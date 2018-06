Ženeva, 22. lipanj 2018.

Ekumenizam je veliko poduzeće u gubitku – rekao je papa Franjo, 21. lipnja 2018. u Ekumenskom centru u Ženevi gdje je predvodio ekumensku molitvu i održao svoj prvi govor na 23. apostolskom putovanju prigodom 70. obljetnice Ekumenskog vijeća Crkvi. Radi se o evanđeoskom gubitku, prema putu koji je pokazao Isus – dodao je Sveti Otac.

Pred 230 članova Svjetskog vijeća Crkvi, Papa je istaknuo da Gospodin traži jedinstvo; svijet koji je razdijeljen s previše podjela koje pogađaju osobito najslabije, vapi za jedinstvom. Moglo bi se prigovoriti da je zajednički hod, bez bilo kakve brige za vlastite potrebe, jedna vrsta rada s gubitkom, ali Kristovi učenici moraju hodati po Duhu Svetom, čisteći srce od zla, izabirući svetom upornošću evanđeoski put i odbijajući logiku ovoga svijeta.

Čovjek je stvorenje na putu, stalno u izlasku; od izlaska iz majčina krila do prijelaza iz jedne životne dobi u drugu; od trenutka kad ostavlja roditeljski dom do napuštanja ovozemaljskog života – rekao je Sveti Otac i naglasio – Ali, hod je vještina, napor, potrebna je svakodnevna strpljivost i neprestana vježba; potrebno je izbjegavati mnoge putove da bismo izabrali onaj koji vodi cilju i obnovi sjećanja da ga ne izgubimo.

Hod zahtijeva poniznost vraćanja svojem putu i brizi za suputnike, jer se samo zajedno dobro hodi – rekao je papa Franjo i nastavio – Hod traži neprestano vlastito obraćenje. Zbog toga ga mnogi odbijaju birajući radije mir vlastitog doma gdje se mogu baviti vlastitim poslovima bez izlaganja rizicima puta.

Ako je svaki čovjek biće na putu, to još više vrijedi za kršćanina koji je pozvan slijediti put koji je naznačen krštenjem, umjesto da zadovoljava želje tijela – rekao je Papa i objasnio – To konkretno znači ne pokušavati ostvariti se putem posjedovanja i logikom sebičnosti koja nezaobilazno vodi čovjeka prema gubitku suputnika iz vida, dok na putovima svijeta vlada velika ravnodušnost.

Čovjek koji ide za vlastitim porivima, postaje rob potrošnje bez ograničenja, ušutkava Božji glas, a drugi, osobito oni koji su nesposobni hoditi vlastitim nogama, poput djece i staraca, postaju otpad koji smeta – upozorio je Sveti Otac i napomenuo - čovjek onda više nema drugog smisla doli onog da samo radi za zadovoljenje vlastitih potreba.

Članove Ekumenskog vijeća Crkvi, papa Franjo je zatražio da se upuste u život Božjim korakom, ne bučnim i nezasitnim korakom, nego onim evanđeoske ljubavi. Podjele među kršćanima često su se događale, jer se u korijen i u život zajednica uvukla svjetovna logika, te se danas previše lako ekumenski hod zaustavlja pred razmimoilaženjima koja se pojavljuju. Udaljenosti ne smiju biti isprike, moguće je već sada hodati po Duhu: zajedno moliti, evangelizirati i služiti, to je moguće i to je Bogu drago! Zajedno hoditi, moliti i raditi; to je naš glavni put – naglasio je Papa.

Isus koji je po ljubavi postao hodočasnik među ljudima, i danas nas podsjeća da su porušeni zidovi koji nas dijele i da je pobijeđeno svako neprijateljstvo, te da hoditi zajedno, za nas kršćane nije strategija kako bismo pokazali koliko vrijedi naše zauzimanje, nego čin poslušnosti Gospodinu i ljubav prema svijetu – rekao je Sveti Otac i zaključio – Teško je ublažiti nesklonosti i njegovati zajedništvo, teško je napustiti suprotnosti i međusobna odbijanja koja su se poticala stoljećima, ali učenici Sina Božjega pozvani su uporno slijediti put jedinstva, jer podjela vodi samo u rat i razaranje. (kta/rv)