Frankfurt na Majni, 21. lipanj 2018.

I tiska je izašao ljetni dvobroj Žive zajednice za srpanj i kolovoz, glasila hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj, u izdanju Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni. Od vijesti iz Crkve u svijetu ističe se vijest u kojoj je papa Franjo pozvao njemačke biskupe na strpljivost glede odluke o mogućnosti pričešćivanja nekatolika. Od vijesti iz domovinske Crkve ističe se vijest o misnom slavlju na spomen na bleiburšku tragediju, koje je predvodio zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije mons. dr. Želimir Puljić. Tu su i iscrpne vijesti sa slikama o tradicionalnom hodočašću Hrvata iz Zapadne Europe u Lurd, o proslavi 60. obljetnice Hrvatske katoličke misije (zajednice) Stuttgart, o proslavi 40. obljetnice HKM Siegen, četrdesetom hrvatskom hodočašću u Birnau, hodočašćima u Marienthal, Neviges, svetište Ave Marija u Deggingenu i Svetu Zemlju, a tu su i brojne druge vijesti iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj.

Doc. dr. sc. s. Valerija Kovač u sklopu teoloških osvrta o temi „Čovjek u Božjoj vječnosti“ ovoga puta piše o čistilištu pod naslovom „Biti potpuno `očišćen` za život s Bogom”. „Molitva za pokojne izraz je solidarnosti živih i blaženih s onima koji još nisu stigli u potpuno blaženstvo.“ Tu je i vijest o pohodu apostolskog nuncija u SR Njemačkoj nadbiskupa dr. Nikole Eterovića Bochumu, gdje je predvodio sv. misu i propovijedao na 95. hodočašću vjernika iz Eichsfelda, na svetkovinu Presvetog Trojstva, u marijanskom sistercitskom svetištu Bochum-Stiepel. Dan ranije, 26. svibnja, pohodio je zahvalnu crkvu povratnika iz zatočeništva iz Drugoga svjetskog rata u Bochum-Weitmar. Tu su i redovne rubrike za najmlađe „Dječji kutak“ i „Mladi i mediji“, u kojoj dr. Danijel Labaš odgovara na pitanje, što doista znamo o internetu.

Delegat za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina u svojoj Poruci u sklopu priloga na njemačkom jeziku ovoga puta piše o Katoličkom danu, održanom do 9. do 13. svibnja u Münsteru. To je ujedno četvrti po redu Katolički dan održan u tom njemačkom biskupskom gradu. Glavni urednik Žive zajednice dr. Adolf Polegubić Uvodnik je naslovio „Bogu i rodu vjerni“, što je ujedno i geslo proslave 60. obljetnice HKM Stuttgart. Pritom je istaknuo važnije dijelove iz propovijedi zagrebačkog nadbiskupa metropolita kardinala Josipa Bozanića, podjstivši posebno na riječi kardinala Bozanića: „Naš blaženik, kardinal Alojzije Stepinac okuplja one koji žele Boga slijediti i pokazuje nam primjer.“ (kta)