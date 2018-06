Banja Luka, 22. lipanj 2018.

Povodom nezaboravnog apostolskog pohoda velikog pape sv. Ivana Pavla II. Bosni i Hercegovini i gradu Banjoj Luci, u organizaciji Komisije „Iustitia et pax“ Biskupske konferencije BiH i Europske Akademije Banjolučke biskupije, u petak 22. lipnja 2018. s početkom u 16 sati, u prostorijama Europske akademije Banjolučke biskupije, ul. Kralja Petra I. Karađorđevića 80., obilježit će se 15-ta obljetnica ovog pastirskog pohoda Katoličkoj Crkvi i svim građanima BiH, pod sloganom „Budite sami graditelji svoje budućnosti“, što su riječi poruke koju je sv. Ivan Pavao II izgovorio u Banjoj Luci, 22. lipnja 2003.

Organizatori su programom predvidjeli održavanje tribine i predstavljanje knjižice istog naslova: „Politika po mjeri čovjeka“ (izdanje BK BiH) u prostorijama Europske akademije Banjolučke biskupije s početkom u 16 sati, na kojoj će govoriti: mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki i predsjednik Komisije „Iustitia et pax“ BK BIH; mons. Ivo Tomašević, generalni tajnik Biskupske konferencije BiH; dr. Miljenko Aničić, direktor Europske akademije i Caritasa Banjolučke biskupije; mons. Ivica Božinović, član organizacijskog odbora za pripremu dolaska Sv. Oca Ivana Pavla II u Banja Luku; dr. Darko Tomašević, tajnik Komisije „Iustitia et pax“ BK BiH; mr. sc. Tanja Topić, voditeljica banjolučkog ureda Fondacije „Friedrich Ebert Stiftung“ i politička analitičarka, te Frano Piplović, član Komisije „Iustitia et pax“ BK BiH, kao moderator.

U 18 sati u katedrali sv. Bonaventure Misno slavlje predvodit će biskup Komarica, dok će u 20 sati biti organiziran prijem i domjenak u zgradi Ordinarijata Banjolučke biskupije.

Svojim pohodom od rata izmučenoj Bosni i Hercegovini i porukama koje je uputio svim građanima sv. Ivan Pavao II pozvao sve ljude u BiH, napose kršćane – katolike na mir, opraštanje, zajedništvo, solidarnost te da je BiH na ovim načelima moguća kao mjesto suživota svih u njihovim posebnostima i različitostima. Posebno je u svojim porukama sv. Ivan Pavao II. naglasio ulogu politike i političara u stvaranju takvog ozračja u BiH. Zato je i odabrana ova tema da se u svijetlu Papinih poruka propitamo kao društvo i pojedinci na koji je način na ovim prostorima multikulturalne i multireligijske Bosne i Hercegovine moguća „Politika po mjeri čovjeka“, odnosno koje su to zasade u socijalnom nauku Katoličke crkve da bi mogli u stvarnom životu bh društva imati politiku po mjeri čovjeka, a ne politiku protiv čovjeka. (kta)



