U crkvi i samostanu sv. Ante u Beogradu u srijedu, 13. lipnja 2018. uz sudjelovanje mnogobrojnih vjernika svečano je proslavljena svetkovina Sveca čitavoga svijeta. Vjernici istoimene župe za blagdan su se pripremali pobožnošću „13 utoraka sv. Anti“ u kojoj su, s raznim propovjednicima, razmišljali o knjizi pape Franje – Kada molite, govorite: Oče naš.

Crkva sv. Ante u Beogradu je po mnogočemu jedinstvena i posebna. Osim što je remek djelo slavnog slovenskog arhitekta Joze Plečnika, crkva je poznata i kao dragulj Crvenog Krsta s kosim tornjem od 52 metra koji se naginje kao čuveni zvonik u Pisi. Ova monumentalna kružna građevina, impresivna po svojim dimenzijama i formi, sa apsidom na istoku i ulaznim trijemom na zapadu te cilindričnim zvonikom na jugoistoku, čini doista snažan dojam na sve posjetioce. Odlikuje se svojom vanjskom impozantnošću te skladnim, prostranim, preglednim i dobro osvijetljenim jedinstvenim prostorom svoje unutrašnjosti. Crkvu krasi i veliki kip Svetog Ante Padovanskog umjetničko djelo slavnog kipara Ivana Meštrovića.

U ljepoticu s Crvenog Krsta od ranih jutarnjih sati slijevalo se mnoštvo hodočasnika – vjernika i nevjernika – štovatelja sv. Ante koji su s molitvom došli tražiti zagovor ovog najpopularnijeg sveca Katoličke crkve. Jutarnju Svetu misu u 8 sati na slovenskom jeziku predvodio je vlč. Goran Avramv, glavni vojni kapelan. U 9 sati Misu je predvodio mons. Aleksandar Kovačević, generalni vikar Beogradske nadbiskupije.

Svečano euharistijsko slavlje u prijepodnevnim satima predvodio je mons. Luciano Suriani, apostolski Nuncij u Republici Srbiji, u koncelebraciji sa svećenicima i redovnicima iz Beograda. Crkva je bila prepuna, mnoštvo vjernika, sabralo se u Ljepoticu s Crvenog krsta predvođeno g. Nuncijem i slavilo je Svetu misu u čast padovanskog Sveca, koji je ništa manje i ”beogradski”, jer je kult svetog Ante, raširen i kod ‘’pravoslavnih’’ Beograđana.

Mons. Suriani, čestitao je braći franjevcima fra Benediktu, gvradijanu, fra Iliji, župniku i fra Leopoldu, vikaru - dan njihovog nebeskog zaštitnika i zahvalio im na njihovom nesebičnom služenju i djelovanju u Republici Srbiji i Beogradu.

Nuncij Suriani je u prigodnoj propovijedi je istaknuo: „Sv. Anto je bio već glasovit za života te je proglašen svetim samo godinu dana nakon smrti. Zahvaljujući dubokom sadržaju njegova naučavanja i uzornog propovijedanja, proglašen je službeno i naučiteljem Crkve. Iščitavajući i gledajući u povijest njegova života, shvaćamo kako je sv. Anto ostvario u svojoj osobi ono što Isus tvrdi u današnjem Evanđelju. Bio je doista vjeran radnik u onoj beskrajnoj žetvi, a to je svijet. Bio je isto tako onaj Božji sluga o kojem je propovijedao Izaija u prvom čitanju. U svome poslanju bio je neumoran i nikada nije popustio ni pred većim poteškoćama, nego se radije istrošio navješćujući kraljevstvo Božje. Sv. Anto je mogao biti uvelike razočaran, potišten, jer su svi njegovi projekti bili pobrkani. Želio je biti misionar, volio čak što više umrijeti kao mučenik te se baš radi toga ukrcao na lađu da bi išao među muslimane. No, međutim, umjesto da je isplovio u arapskim zemljama, završio je na Siciliji među kršćanima i ostao je u Italiji cijeloga života. Mogao je provesti ostatak svoga života sažalijevajući samoga sebe zbog toga što nije mogao ostvariti ono što je bio naumio. No međutim on je cvjetao ondje gdje ga je Gospodin neočekivano posadio: odmah je počeo propovijedati, činiti dobro što je više mogao i stekao je izvanrednu slavu. Crkva ga je službeno proglasila svetim ne samo zbog učinkovitih riječi što ih je upotrebljavao u svojim propovijedima i naučavanju, već nadasve zbog toga što je osobno živio onim evanđeoskim stilom života što ga Isus traži od svakoga tko želi biti njegov učenik. Primjer i zagovor sv. Ante neka nam pomognu da prihvaćamo svaki trenutak svoga života kao jedinstvenu priliku koju nam Bog daje da činimo dobro. Služimo se svojim riječima da hrabrimo i jačamo, da prenosimo vjeru i draž što pripadamo Bogu, ali naročito da se nikada ne umorimo da osobno živimo poruku Evanđelja u dosljednosti svojih stavova i čina“, zaključio je svoju homiliju mons. Suriani.

Večernju Svetu misu predvodio je mons. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i metropolit u koncelebraciji sa svećenicima i redovnicima iz Beograda. Na Svetoj misi prisutni su bili: veleposlanik Republike Hrvatske u Srbiji - Njegova Ekscelencija g. Gordan Bakota, ostali predstavnici veleposlanstva i konzulata Republike Hrvatske, predstavnici EU, vojske Srbije te brojni prijatelji župe i samostana. Pjevanje je animirao župni zbor pod ravnanjem gđe. Svjetlane u pratnji na orguljama g. Stefana.

U svojoj prigodnoj homiliji nadbiskup Hočevar je istaknuo: „Okupio nas je večeras najpopularniji svetac Katoličke Crkve: sv. Ante Padovanski. Danas je radni dan, pa ipak ‒ ljudi diljem cijelog svijeta, na svih pet kontinenata naše zemaljske kugle, s dubokim povjerenjem i u velikom broju kucaju na vrata toga mladog sveca s procvjetalim križem u ruci, s ljiljanom, ribom ili plamenom... Kako bih želio, braćo i sestre, da taj plamen iz ruku i srca „Sveca svega svijeta“ prijeđe i u nas! Osobito u nas vjernike Beogradske nadbiskupije, koji – nadam se – svom snagom zazivamo Duha Svetoga u našem sinodalnom procesu.

Molimo večeras i braću franjevce, dok im zahvaljujemo na ustrajnom služenju, da i dalje otvaraju svetišta ‒ ponajprije svetište svoga srca, a zatim i svetište svojih biblioteka i duhovnosti! A na poseban pak način ovo svetište s krsnim zdencem, s euharistijskim stolom; s ambonom i ispovjedaonicom! Sve gradske oce i sve odgovorne za kulturu i civiliziranost u našem gradu molimo da ovom umjetničkom biseru poklone dovoljno svoje pažnje! Sv. Antu danas molimo da nam izmoli milost da se ovaj grad ne diči samo time što je centar zabave i provoda, nego da bude prije svega centar mudrosti i razbora. Kako bi bilo ugodno kad bismo mogli ustvrditi da je ovaj grad predvodnik u mudrosti u ovoj našoj regiji! Kako bi bilo ugodno kad bi svi otkrili da među nama nije samo „krivi toranj“ i da Beograd nije samo tzv. „naša Pisa“, nego da ovaj toranj poziva i opominje sve koji misle da stoje ‒ da paze da nikad ne posrnu i ne padnu!

Pisac Knjige Mudrosti sjajno zaključuje: A s njome – s mudrošću – došla su mi sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno. I svemu tome sam se radovao, jer mudrost sve donosi… Da, samo mudrost sve donosi: ljepotu i zdravlje; blagoslov i uspjeh; zajedništvo i jedinstvo; nadu i radost. Zato pisac nastavlja: „I ono što naučih bez primisli, to bez zavisti predajem…

Bez zavisti predajte – mudrost svima. Prenosite je svojim mislima, riječima, djelima, molitvom, primjerom kao i svojim profesionalnim i umjetničkim stvaranjem. Neka svima nama sv. Ante podari taj dar ‒ da naš grad Beograd bude grad mudrosti“, kazao je između ostalog beogradski nadbiskup u svojoj nadahnutoj propovijedi.

Nakon slavlja Svete mise svi okupljeni gosti okupili su se na prijemu u samostanu kod braće franjevaca gdje su se pobliže upoznali i razmijenili iskustva. Bio je ovo jedan predivan duhovni trenutak zajedništva u Godini zajedništva u slavlju Prve biskupske Sinode u Beogradskoj nadbiskupiji.



