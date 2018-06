Sarajevo, 12. lipanj 2018.

Promatrajući svijet oko sebe i noseći povijesno naslijeđe u sebi, čovjek se barem nekada u životu zapita: tko zapravo vlada ovom zemljom. Prošlost nerijetko govori o apsurdnim događajima koji su pogodno tlo za rađanje teorija zavjere. No, bez obzira na nesklonost takvim objašnjenjima koja su u načelu banaliziranje stanja i pojednostavljivanje stvarnosti, ipak je odviše pokazatelja da su čovječja egzistencija i njegov životni usud u globalnom kontekstu, vrijedni kao i postojanje vinske mušice za proizvodnju robota. Hrvatski klasik Miroslav Krleža je to u svojoj Ledi izrazio riječima: „O, lijepe moje slatke lutke! Svi smo mi igračke u bazaru civilizacije! Svirači, dame, noćni desperateri, paralitici, svi se mi mičemo u izlogu civilizacije po pravilu. Navinuli su nas, igraju se nama, a onda nas bacaju u smeće!“ Istini za volju, sve ovo na poseban način doživljavaju ljudi u tzv. „trećem svijetu“. A, slično iskustvo ima i Bosna i Hercegovina koja je „oduvijek bila onakva kakvom su je drugi htjeli“. O tomu govori i gorka povijest iz 1990-ih, svjedočeći da je rat zaustavljen onoga trenutka kada su to svjetske sile htjele (a moglo se puno ranije). Stoga, nije pretenciozno niti bespredmetno kazati da te „vlasti“ i „sile“ i danas upravljaju vidljivim svijetom.

Svjetski vlastodršci su zapravo „bogovi s Olimpa“ koji imaju ljudsko obličje i ljudske odlike, ali su njihove osobine, prohtjevi i načini vladanja nepojmljivo „veći“ nego je to kod „obične“ vlasti. Sve ono što odlikuje bilo koje vladare to se u globalno-vladajućim okvirima višestruko umnaža. Ako su spletkarenja, korupcija, mito, podvale i raznorazna mešetarenja prisutni u pojavnim dimenzijama upravljanja pojedinim državama i područjima, onda su kudikamo utkani u svijet planetarnih lidera. Štoviše, možemo ustvrditi da su dovedeni do savršenstva nemajući adekvatnu usporedbu u iskustvu bilo kojega „smrtnika“ nego ih se može naslutiti promatrajući apsurdne stvarnosti i razaznajući analogije iz povijesti.

Na tom je tragu, nedvojbeno, i „tajanstvena“ Skupina Bilderberg koja se po 66. put sastala, ove godine u talijanskom Torinu od 7. do 10. lipnja. Riječ je o – kako su mediji okarakterizirali – svjetskoj „vladi iz sjene“ koja okuplja između 120 i 150 utjecajnih osoba Europe i Sjeverne Amerike iz svijeta: politike, gospodarstva, bankarstva, industrije, novinarstva i akademske zajednice. Inicijator ovakvoga okupljanja, koje je prvi put održano 1954. u Hotelu Bilderberg u Oosterbeeku (Nizozemska), bio je nizozemski princ Bernhard od Lippe-Biesterfelda,a uz njega:poljski političar Jozef Retinger, nekadašnji belgijski premijer Paul van Zeeland te šef tvrtke Unilever Paul Rijkens. I sve ovo ne bi bilo toliko intrigantno da se ne odvija prema takozvanim „pravilima kuće Chatham”, tipičnima za off-the-record sastanke pri čemu je svatko slobodan koristiti informacije iz rasprave, ali mu nije dopušteno otkriti sugovornike ni tko je dao bilo kakav komentar.



Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju