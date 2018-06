Sarajevo, 1. lipanj 2018.

Katedralna župna zajednica započela je, 30. svibnja 2018. devetodnevnu duhovnu obnovu kao pripravu za proslavu svetkovine Srca Isusova, naslovnika ove župe. Svečano večernje Euharistijsko slavlje predvodio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić uz koncelebraciju deset svećenika. Vjernicima katedralne župe pridružio se na Svetoj misi veći broj redovnica raznih družbi, bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i članovi drugih župnih zajednica u glavnom gradu BiH.

Riječi pozdrava i dobrodošlice biskupu Periću i svim prisutnima u sarajevskoj katedrali uputio je katedralni župnik i sarajevski dekan preč. Marko Majstorović. Pozvao je sve prisutne na sudjelovanje u bogatom devetodnevnom programu duhovne priprave s Misnim slavljima i pobožnošću Presvetom Srcu Isusovu te prigodnim predavanjima.

U prigodnoj propovijedi pod naslovom „Ljubav sluge Božjega Josipa Stadlera prema Srcu Isusovu“, biskup Perić najprije je progovorio o otkucajima ljudskog srca: „Već s trećim tjednom po začeću - kako kaže medicinska znanost - počinje kucati dječje srce, koje se oblikuje kao prvi od svih organa. I ne prestaje kucati dok je čovjek u životu. Netko je izračunao prosjek: 4.200 otkucaja u jednome satu, 100.000 u jednome danu, 367.000.000 u jednoj godini i oko 3 milijarde otkucaja u 70 godina života. Sve neovisno i o komu. Mi ne upravljamo svojim srcem: ne možemo ga pomaknuti ako je stalo, ni zaustaviti ako želimo živjeti. Srce kao živi vidljivi organ u Božjoj je ruci. Kao i naša nevidljiva savjest. Nismo mi gospodari savjesti, da zlo nazovemo dobrom, a dobro zlom, nego netko drugi našom savješću ravna tako da istinu nazivamo istinom, a klevetu klevetom. Tako nam srce postaje tjelesno sjedište ili središte naše duhovne savjesti. I daje joj pohvalu ako dobro čini, a grižnju ako zlo radi. Tko upravlja nama? I srcem i savješću? Je li netko savršenije upozorio na tu pojavu od sv. Augustina: 'Gospodine, nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi'? Kako je prvim kucajem prokucalo i tako se zaljuljalo, kroz sav se naš život nalazi kao na morskim valovima. Ne molimo Gospu od brze pomoći da samo 'svećenstvo čuva na nemirnom tlu', nego i biskupe, redovnike, vjernike“, kazao je biskup Perić podsjećajući na Isusove riječi upućenje njegovim učenicima: „Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga, i u mene vjerujte!“ (Iv 14,1).

Biskup Perić potom je podsjetio na računalo ili kompjutor koje je, kad je povezan s internetom, suvremeno čudo. „Još je veće čudo mozak i srce. I prije ovoga tehničkoga računala, zapravo na samome početku svijeta Bog je stvorio mali živi kudikamo savršeniji ljudski mozak od 1300 grama, udahnjujući mu dušu, program, da materijal prima, slaže i pamti, razmišlja i donosi zaključke. Slobodno i odgovorno. Stvorio je također sićušno ljudsko srce, od 300 grama, koje registrira sve ljudske osjećaje i nakane, radosti i žalosti, ljubavi i strahove, nade i razočaranja; svih onih sedam glavnih grijeha, od oholosti do lijenosti, koje čovjek želi pustiti u svoje srce. Ali u čovjekovu se srcu nalaze i darovi Duha Svetoga, od mudrosti do bogobojaznosti, odnosno plodovi Duha, kako ih navodi sv. Pavao: 'ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost' (Gal 5,22-23)“ kazao je biskup Perić te progovorio o sluzi Božjem nadbiskupu Stadleru i božanskom Srcu Isusovu:

„Jedan Stadlerov kolega sa studija u Rimu (1862.-69.) sjeća ga se i piše: 'Stadler je došao kao mladić veoma živahnog karaktera u Collegium Germanicum. A osobito je štovao Presveto Srce Isusovo'. Možda je tu pobožnost ponio iz Požege u Zagreb, iz Zagreba u Rim. Kako lijepa karakteristika za jednoga mladića… Stadler je pazio na svoje srce i ravnao se prema Srcu Isusovu“, rekao je biskup Perić te nastavio govoriti o nadbiskupu Stadleru pod zastavom Srca Isusova. „U nedjelju, 15. siječnja 1882. Stadler je u Sarajevu podigao zastavu Kristovu, točnije zastavu Presvetoga Srca Isusova i pozvao sve katoličko svećenstvo i vjerništvo da se svrsta pod tu zastavu. Svečano je ustoličen za nadbiskupa pod tom zastavom. Na kraju obreda nadbiskup se oglasio posvetnom molitvom: 'I evo najmanji od braće svoje, prem nevrijedan stanovati u srcu Gospodina moga, ipak pozvan od njega, stavljam sebe i svu braću svoju i sav puk ciele Vrhbosanske nadbiskupije u Srce njegovo […]. Ja za to proglašujem, da je od danas glavni čuvar i patron ove nadbiskupije: Srce Isusovo'. Te iste 1882. svoju prvu pastoralnu poslanicu svećenstvu i puku naslovljava 'Pod zastavom Srca Isusova'“, istaknuo je biskup Perić napomenuvši da od 1882. godine izlazi službeno glasilo Srce Isusovo, koje će se 1887. preimenovati u Vrhbosnu.

„Godine 1884. udara temelje katedrali. Odmah pogađaš da će i prvostolnicu posvetiti u slavu Božanskoga Srca, unatoč nekim protivljenjima. Najljepši vanjski spomenik Srcu Isusovu u Sarajevu… Godine 1892. utemeljuje u Sarajevu Glasnik Presvetog Srca Isusova koji od 1905. ima sjedište u Zagrebu, uz baziliku Srca Isusova, i izlazi pod nazivom Glasnik Srca Isusova i Marijina, uz prekid od 1945. do 1963… Godine 1895. Nadbiskup je podigao zgradu Prvostolnoga kanoničkoga kaptola, u kojoj je kućnu kapelicu posvetio također Srcu Isusovu. Godine 1900. godine u blizini Sarajeva, na Mladicama, kupuje posjed te ga daruje Družbi sestara Služavki Maloga Isusa kako bi što uspješnije hranile siromašne, kojih je bilo na pretek, i uzdržavale same sebe. Družbu je bio osnovao 1890. godine. Sestre Služavke na tom su posjedu izgradile strukture, koje je Stadler nazvao 'Polje Srca Isusova'. Godine 1910. na tom je posjedu sagrađena i crkva i posvećena u slavu Srca Isusova. Tu su sestre živjele, molile i radile do 1949.“, rekao je biskup Perić te zaključio:

„Nekada smo učili i na vjeronauku i na teologiji da postoje tri faze Kristove Crkve: vojujuća na ovome svijetu, trpeća u čistilištu i pobjednička u nebesima. Josip je Stadler od bogoslovskih dana njegovao osobitu pobožnost prema Presvetomu Srcu Isusovu. Kao prvi vrhbosanski Nadbiskup hrabro je stao na čelo domaće vojujuće Crkve, razvio zastavu Srca Isusova i poveo svećenike, redovnike, redovnice i vjernike u zdravu pobožnost prema Božanskoj Ljubavi Srca Isusova. Zato je i imao velika uspjeha u svakom pogledu u svome 38-godišnjem biskupskom djelovanju. Zato je Crkva i mogla otvoriti postupak da ga proglasi blaženim. Neka Srce Isusovo pospješi taj željeni dan u našoj Crkvi“.

Liturgijsko pjevanje za vrijeme Euharistijskog slavlja animirao je Zbor studenata Teološko-katehetskog instituta u Mostaru, pod ravnanjem prof. Nike Luburića. (kta)



foto