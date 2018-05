Banja Luka, 23. svibanj 2018.

U subotu, 19. svibnja 2018. u banjolučkoj katedrali sv. Bonaventure održano je ministrantsko zborovanje ministranata Banjolučke biskupije na kojem se okupilo oko 170 ministranata iz 17 župa: Banja Luka, Bihać, Bosanska Dubica, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Jajce, Lištani, Livno, Ljubunčić, Ljubija, Mrkonjić Grad, Odžak Ćaić, Presnače, Prijedor, Prnjavor i Ravska.

Susret je započeo pokorničkim bogoslužjem i sakramentom svete ispovijedi, a nakon toga uslijedilo je svečano Misno slavlje koje je predslavio mons. Franjo Komarica, biskup banjolučki. Sve nazočne pozdravio je, izrazivši radost zbog ovogodišnjeg susreta, i povjerenik za ministrante Banjolučke biskupije, vlč. Predrag Ivandić.

U svojoj propovijedi biskup Komarica je podsjetio ministrante na važnost i svetost njihove službe oltaru i na odlike koje ministranti trebaju imati te ih pozvao da što bolje upoznaju Isusa i budu mu zahvalni što smiju biti u njegovoj blizini. Istaknuo je da kršćanin ima dužnost biti radostan, optimist, čovjek nade, te da dobro zna da je Isus garancija naše sretne budućnosti. Ministrantima su se predstavili i dvojica sjemeništaraca te im progovorili o svom duhovnom pozivu. Iz Mostarsko Duvanjske biskupije, župe Rotimlja, ministrantima je govorio učenik 2. razreda, Stjepan Puljić, koji je im pričao kako je duhovni poziv osjetio ministrirajući, gledajući svog župnika i svećenike oko oltara. Iz župe Glamoč, Banjolučka biskupija, ministrantima se obratio maturant, Leo Vidović, koji je istaknuo da je u sjemeništu naučio biti čovjek te sve pozvao da rastu u vjeri i hrabro se odazovu Božjem pozivu.

Nakon duhovne i tjelesne okrjepe ministranti su pošli u Katolički školski centar „Bl. Ivan Merz“ u kojem su održana različita natjecanja. Prvo mjesto iz natjecanja u šahu osvojio je Ilija Ruža iz župe Jajce, drugo mjesto pripalo je Leonardu Gvozdenu iz župe Glamoč, a treće mjesto osvojio je Ivan Sučić iz župe Ljubunčić. U društvenoj igri „Čovječe, ne ljuti se!“ najmanje su se ljutili i pobijedili Kristina Iveljić iz župe Prijedor (1. mjesto), Makrina Lujanović iz župe Bosansko Grahovo (2. mjesto) i Petra Križan iz župe Ljubunčić (3. mjesto). Do samog kraja napeta borba bila je i u stolnom tenisu, gdje se zlatom okitio Mate Ćurak iz župe Odžak Ćaić, srebrom Luka Perić iz župe Lištani, kojoj je pripala i bronca, a osvojio ju je Mijo Brdar. U malonogometnom turniru kod dječaka prvo mjesto osvojila je ekipa iz župe Odžak Ćaić, drugo mjesto pripalo je ekipi župe Livno, a treće mjesto župi Ljubunčić. Malonogometni turnir igrale su i dvije ekipe djevojčica, kod kojih je prvo mjesto pripalo ekipi župe Ljubunčić, a drugo mjesto ekipi župe Lištani. Vjeronaučni kviz održan je u dvije skupine: mlađi i stariji. Najuspješniji u skupini starijih, od petog do devetog razreda, bile su ekipe: iz župe Ljubunčić, Andrea Ursa, Milka Krezo i Marija Pripušić osvojile su prvo mjesto, za drugo mjesto hrabro se izborila ekipa iz župe Prijedor, Ana i Elena Saftić i Tina Didović, a treće mjesto pripalo je Robertu Bariću iz župe Presnače. U skupini mlađih, od prvog do četvrtog razreda, zlatom su se okitili ministranti iz župe Livno, Zvonimir Ištuk, Anđela Kasalo i Lucija Karaula, srebro su osvojili ministranti iz župe Ljubunčić, Antonija i Nikola Sučić te Lota Dalić, a bronca je pripala ministrantima župe Presnače, Mihaeli Ivaštanin, Kristini Pilić i Andreju Čavragu.

Po završetku natjecanja u KŠC-u ministranti su ponovno došli u dvorište katedrale i tu su sudjelovali u „viteškim igrama“: trčanje u vrećama i potezanje konopca. Najbrže su trčali Ivo Pavić, župa Livno (1. mjesto), Stipe Periša, župa Ljubunčić (2. mjesto) i Jelena Granić, župa Lištani (3. mjesto), a najsnažniji u povlačenju konopca bili su: župa Lištani (1. mjesto), župa Livno (2. mjesto) te župe Ljubija i Ravska (3. mjesto).

Zborovanje je završeno uručivanjem diploma i pobjedničkih medalja najuspješnijima, te priznanja svima koji su sudjelovali na ovogodišnjem susretu.

Ministranti su se razišli radosni i puni dojmova sa željom da se i dogodine u još većem broju sastanu. (kta/tabb)



foto