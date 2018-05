Vatikan, 21. svibanj 2018.

Draga braćo i sestre, dobrar dan!

Današnji blagdan Duhova vrhunac je uskrsnog vremena, u čijem je središtu Isusovu smrt i uskrsnuće. Ova svetkovina nam doziva u pamet i daje nam ponovno doživjeti izlijevanje Duha Svetoga na apostole i druge učenike, okupljene u molitvi s Djevicom Marijom u dvorani Posljednje večere (usp. Dj 2, 1-11). Toga je dana započela povijest kršćanske svetosti, jer je Duh Sveti izvor svetosti, koja nije povlastica nekolicine, već su na nju svi pozvani.

Po krštenju, naime, svi smo pozvani biti dionici samog Kristova božanskog života i, potvrdom, postati njegovi svjedoci u svijetu. „Duh Sveti izlijeva svetost u izobilju u Božji vjerni narod " (apostolska pobudnica Gaudete et exsultate, 6). „Bog je htio posvetiti i spasiti ljude ne pojedinačno, bez ikakve veze između njih, nego je htio od njih učiniti narod koji bi ga uistinu priznavao i služio mu u svetosti" (Dogm. konst. Lumen gentium, 9).

Već je po drevnim prorocima Gospodin navijestio narodu taj svoj naum. Ezekiel: „Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. […] bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog"(36, 27-28). Prorok Joel: „izlit ću duha svoga na svako tijelo, i proricat će vaši sinovi i kćeri […] Čak ću i na sluge i sluškinje izliti duha svojeg u dane one […] Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni će biti" (3, 1-2.5). A sva se ta proroštva ostvaruju u Isusu Kristu, „posredniku i jamcu vječnog izlijevanja Duha" (Rimski misal, predgovor svetkovine Uzašašća). A danas je blagdan izlijevanja Duha.

Od tog dana Pedesetnice pa sve do kraja vremena ova svetost, čija je punina Krist, daruje se svima onima koji se otvaraju djelovanju Duha Svetoga i nastoje biti mu poučljivi. Duh nam daje iskusiti punu radost. Dolaskom u nas, Duh Sveti poražava suhoću, otvara srca nadi i potiče i potpomaže unutarnje sazrijevanje u odnosu s Bogom i bližnjim. To nam govori sveti Pavao: „Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost" (Gal 5, 22). Sve to čini Duha u nama. Zato danas slavimo ovo bogatstvo koje nam daje Otac.

Zamolimo Djevicu Mariju da i danas izmoli Crkvi novu Pedesetnicu, obnovljenu mladost koja nam daje radost življenja i svjedočenja evanđelja i „ulije u nas snažnu želju da budemo sveti na veću slavu Božju" (Gaudete et exsultate, 177)

Nakon molitve Kraljice neba

Draga braćo i sestre,

Pedesetnica nas srcem vodi u Jeruzalem. Sinoć sam bio u duhu sjedinjen sa sudionicima molitvenog bdjenja za mir koje je održano u tome gradu, svetom za Židove, kršćane i muslimane. I danas nastavljamo moliti Duha Svetoga da potakne volju i geste dijaloga i pomirenja u Svetoj zemlji i na čitavom Bliskom istoku.

Želim se posebno spomenuti ljubljene Venezuele. Molim Svetog Duha da čitavom venecuelskom narodu – svima, ljudima na vlasti i narodu – dadne mudrost da idu putom mira i jedinstva. Također molim za zatvorenike koji su jučer umrli.

Događaj Duhova označava rađanje sveopće misije Crkve. Zbog toga će danas biti objavljena poruka za sljedeći Svjetski misijski dan. Rado podsjećam da se jučer navršilo 175 godina od rođenja Djela svetog djetinjstva, u kojem su djeca, molitvom i malim svakodnevnim gestama ljubavi i služenja, protagonisti misije. Zahvaljujem i potičem svu djecu koja sudjeluju u širenju evanđelja u svijetu. Hvala vam!

[…]

Draga braćo i sestre,

S radošću najavljujem da će se 29. lipnja održati konzistorij za imenovanje 14 novih kardinala. Njihova provenijencija izražava univerzalnost Crkve koja nastavlja naviještati milosrdnu ljubav svim ljudima na zemlji.

Uključivanje novih kardinala u Rimsku biskupiju, k tome, očituje neraskidivu vezu između Petrove stolice i partikularnih Crkava diljem svijeta.

Evo imena novih kardinala: Njegovo Blaženstvo Louis-Raphaël I Sako, babilonski kaldejski patrijarh; mons. Luis Ladaria, prefekt Kongregacije za nauk vjere; mons. Angelo De Donatis, generalni vikar Rimske biskupije; mons. Giovanni Angelo Becciu, zamjenik za opće poslove Državnog tajništva i posebni delegat u Suverenom Malteškom redu; mons. Konrad Krajewski, apostolski milostinjar; mons. Joseph Coutts, nadbiskup Karachija; mons. Antonio dos Santos Martos, biskup Leiria-Fátime; mons. Pedro Barreto, nadbiskup Huancaya; mons. Desiré Tsarahazana, nadbiskup Toamasine; mons. Giuseppe Petrocchi, nadbiskup L'Aquile; mons. Tomas Aquinas Manyo Maeda, nadbiskup Osake.

Zajedno s njima članovima Kardinalskog zbora pridružit ću jednog nadbiskupa, jednog biskupa i jednog redovnika koji su se istaknuli u svojem služenju Crkvi. To su mons. Sergio Obeso Rivera, umirovljeni nadbiskup Jalape; mons. Toribio Porco Ticona, umirovljeni prelat Corocora; te o. Aquilino Bocos Merino, klaretinac.

Molimo za nove kardinale da mi, potvrđujući svoje prianjanje uz Krista, milosrdnog i vjernog Velikog svećenika (usp. Heb 2, 17), pomažu u mojoj službi rimskog biskupa za dobro čitavog svetog vjerničkog Božjeg naroda.

(kta/ika)