Sarajevo, 16. svibanj 2018.

„Crkva nije nikada imala svoj vlastiti umjetnički stil, nego je dopuštala umjetničke oblike svakog vremenskog razdoblja, prema naravi i uvjetima naroda kao i prema potrebama različitih obreda, nastojeći tijekom stoljeća brižljivo čuvati umjetničko blago“, Sacrosanctum Concilium br. 123

Vjerojatno se mnogi sjećaju dobro smišljene reklame multinacionalne financijske korporacije Mastercard u kojoj najprije prikažu nešto nematerijalno što je „neprocjenjivo“ (kao prvi koraci djeteta, majčin osmjeh…), a potom dodaju: „Za sve ostalo – tu je Mastercard“. Iako je riječ o propagandnoj poruci, u njoj je sadržana istina da se ono najvrjednije ne može kupiti novcem. To je ono „neprocjenjivo“. No, premda će većina ljudi reći da u sadržaj toga ulaze pojmovi kao što su: zdravlje, ljubav, znanje, sloboda, mir… ipak ne postoji univerzalni konsenzus što je to na što se ne može „okačiti“ cijena. Poglavito je to razvidno kada je riječ o prirodnim ljepotama, građevinama, pisanim tragovima i općenito onomu što nazivamo umjetninama. S obzirom na različite reakcije onih koji ih promatraju, uočavamo da njihov položaj na nečijoj ljestvici vrijednosti, u prvom redu ovisi o subjektivnom „dojmu“, a ne o objektivnim „parametrima“. No, to je zapravo ono što se „nosi u srcu“ i što govori o čovjeku više nego što bi on sam riječima mogao izraziti.

Jedan od specifikuma Bosne, u ovom kontekstu, jest da ovdašnji ljudi imaju svoju „neprocjenjivost“ koju se možda nigdje drugdje ne može sresti, a naziva se ćeif. Onima koji su pustili korijene u ovom biotopu kulturološke različitosti nije potrebno pojašnjavati što se pod ovime podrazumijeva. To je sastavnica osobnosti ovdašnjega čovjeka kojemu su i nelogičnosti u nekom njegovu načinu življenja logične. Tu je stvarnost sarajevska kultna rock-grupa Bijelo dugme u pjesmi Bekrija si cijelo selo viče poprilično precizno ocrtala: „Im'o kuću, nemam je/ Im'o zemlju, prod'o je/ Svo imanje prokock'o/ Pa šta – bio mi ćeif.“ Abdulah Škaljić u svom rječniku Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku pojašnjava kako se ta stvarnost može opisati kao „dobro raspoloženje, naslada, naslađivanje, uživanje, volja, prohtjev, hir…“ Sve to jest, al' još uvijek ne iscrpljuje ovaj pojam. Mogli bismo kazati kako je ćeif više odraz trenutnoga načina života (kad netko popije koju „čašicu“ veli se da je ućeifio), ali može biti i dio čovjekova karaktera. Tako će se, primjerice, netko u pol zime skinuti u potkošulju, uzeti kosu i „kositi“ pola metra dubok snijeg kako bi napravio zafrkanciju, neovisno o tomu što će vrlo vjerojatno „fasovati“ upalu pluća. Kada ga pitaju zašto je to učinio, najčešći je odgovor: „Ljudi za ćeif ginu, pa da neće pretrpjeti malo bolesti.“

Neprocjenjivost, dakle, nema nužno isto poimanje kod svakoga. Ne može se voditi matematičkom logikom – nešto što se sviđa jednomu ne mora se sviđati drugomu. Kad bi, recimo, netko nekoj baki dao sliku Marca Chagalla na kojoj vol leti nebom i seljaci hodaju na glavi… ili pak njegovu Golgotu ili Bijelo raspelo – vjerojatno se ne bi mnogo pozitivno o tomu izrazila nego bi, moguće, radije imala neku Gospu kineske proizvodnje koju joj je, za malo novaca, kupila njezina unuka. No, istodobno ne možemo kazati kako se na temelju njezina poimanja treba kreirati društvena ljestvica „neprocjenjivoga“. Stoga, postoji nešto što se zove „odgoj za lijepo“, u čemu se onda nazire stupanj civiliziranosti neke zajednice. Teroristi Islamske države ništa od starina na prostoru Sirije i Iraka koje nisu „islamske“ nisu smatrali svojom vrijednošću, nego su ih uništavale ili – što je još, u globalnim okvirima, perfidnije – prodavali kojekakvim mešetarima sa Zapada.



Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju