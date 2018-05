Komušina-Kondžilo, 26. svibanj 2018.

Tradicionalno, posljednjeg vikenda u svibnju mjesecu, Gospino svetište u Komušini bit će domaćin 47. Dana mladih Vrhbosanske nadbiskupije, ali i svim hodočasnicima Gospi Komušanskoj. Program ovogodišnje proslave Dana mladih Vrhbosanske nadbiskupije, ove godine održati će se pod geslom Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga (Lk, 1,30) i započinje u petak, 25. svibnja dok će središnji susret biti upriličen u subotu, 26. svibnja 2018.

I ove godine, organizatori proslave Dana mladih pripremili su zanimljiv program za sve sudionike, tako da će program započeti u petak slavljenjem Svete mise koju će predvoditi kardinal Vinko Puljić, nadbiskupmetropolit vrhbosanski nakon čega će uslijediti radionice za mlade. Sudionici za vrijeme radionica imati priliku upoznati se sa ženama iz Biblije i njihovim osobinama (smirenošću, hrabrošću, ljepotom, suosjećajnošću) i sl. Cilj radionica je svakako razgovarati s mladima o tome je li žena baš uvijek bila značajna za društvo, kao danas, je li bila jednaka muškarcu? Možda bolja ili pak lošija od njega? Kroz razgovore, mladi će imati priliku saznati o ženama u Starom zavjetu, kao i ženama u Novom zavjetu. Na veoma zanimljiv način mladi će imati priliku upoznati se s Evom, Anom, Juditom, Rutom, Marijom- Isusovom majkom, Marijom Magdalenom, Martom, Samarijankom. Nakon radionica uslijedit će kratka parlaonica te klanjanje pred Presvetim Oltarskim sakramentom koje je pripremio Antonio Topalović, animator instruktor, a koje će glazbeno animirati zbor mladih Spes iz Žepča.

Središnji susret je u subotu, 26. svibnja. Nakon pokorničkog bogoslužja i procesije na brdo Kondžilo, uslijedit će Sveta misa koju će animirati zbor mladih Speranza iz Prozora, dok će liturgiju (čitanje, prinos darova, molitvu vjernika, ministrante) animirati mladi iz Usorskog dekanata. Nakon ručka, uslijedit će i kratki program koji će za razliku od ranijih godina biti drugačiji.

Naime, nakon višegodišnjeg glazbenog i scenskog programa, ove godine u subotnjem programu za sve mlade koji će doći na proslavu Dana mladih Vrhbosanske nadbiskupije bit će organizirane Olimpijske igre, tako da će svi imati priliku sudjelovati na igrama, pokazati svoj timski rad, natjecateljski duh i okušati svoju sportsku sreću u raznim disciplinama, kao što je trčanje u vrećama, Sinjska alka, lov na blago i sl.

Mlade koji se odluče sudjelovati na programu u petak, trebaju prijaviti njihovi župnici ili duhovni asistenti u Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. na kontakt telefon: +387 33 766 225. Prijave su otvorene do 20. svibnja. Svi mladi koji odluče sudjelovati na programu u petak, obvezni su ponijeti sa sobom vreće za spavanje i podmetače. Važno je naglasiti da će u subotu tijekom programa biti proglašeni i pobjednici Natječaja za dodjelu malih grantova Centra za mlade Ivan Pavao II. gdje će biti i svečano potpisivanje ugovora.

Poziva ju se sve skupine koje će doći na proslavu Dana mladih u subotu, da ostanu na programu i sudjeluju u Olimpijskim igrama.



Program 47. Dana mladih Vrhbosanske nadbiskupije:

Petak, 25. svibnja

- 16 do 18 sati - Okupljanje i smještaj sudionika

- 18 sati - Sveta misa

- 19 sati - Večera

- 20 do 23.15 sati - Radionice (Žene u Bibliji)

- 23.30 - 00.00 sati - Klanjanje pred Presvetim Oltarskim sakramentom

- 00.00 do 00.30 - Noćni mir

Subota, 26. svibnja

- 7 do 9 sati - Dolazak hodočasnika

- 9 do - 10 sati - Pokorničko bogoslužje

- 10 do 11 sati - Procesija

- 11 do 12 sati - Sveta misa

- 12.30 do - 13.30 sati - Ručak

- 13.30 do 15.30 sati - Program



foto