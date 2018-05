Sarajevo, 8. svibanj 2018.

„Bez obzira na umor i bol koju možemo doživjeti živeći zapovijed ljubavi i slijedeći put pravde, križ ostaje izvor našega rasta i posvećenja. Nikada ne smijemo zaboraviti da kada nam Novi zavjet govori kako ćemo morati trpjeti zbog Evanđelja, kazuje upravo o progonu“, Apostolska pobudnica Gaudete et exsultate, br. 92

Premda ima i odviše „svojih jada“, Bosna i Hercegovina se ipak nije značajnije susretala s migrantskom krizom koja Europu pogađa skoro cijelo desetljeće, a kulminaciju je doživjela 2015. No, scene iz glavnoga grada koji predstavlja spojnicu (ili razdjelnicu) kultura, a leži podno Trebevića, upućuju kako se i to polagano mijenja. S toplijim danima, u sve većem broju – iako još uvijek ne alarmantno – pristižu (u najvećoj mjeri) mladići čiji govor i izgled otkriva kako potječu iz azijskih i(li) sjevernoafričkih zemalja. Iako su vrlo često meta kojekakvih kriminalaca i bešćutnika koji profitiraju na tuđoj nesreći, razvidno je kako i oni sami nerijetko predstavljaju kriminalne skupine koje mimo svih zakona žele samo osobnu korist. U susretu s njima, identitet europskih naroda, uslijed liberalističke diktature relativizma, ostaje „zbunjen“ i nedosljedan. Sve je očitije kako u tome procesu „čak i proroci i svećenici lutaju po zemlji i ništa ne znaju“ (usp. Iz 14,18). Očit primjer su reakcije nekih biskupa na postavljanje križeva u javne institucije njemačke Slobodne Države Bavarske. No, to je samo djelić „pogubljenosti“ Zapada u kontekstu izazova suvremenih migracija.

Što je zapravo na stvari kada je o ovomu riječ, mogle su razaznati tradicionalno gostoljubive Sarajlije koje samoinicijativno svakodnevno donose hranu, piće i ostale potrepštine ljudima koji se – na svome proputovanju ka zemljama Europske unije – okupljaju u parku kod Vijećnice. Naime, kako su već prenijeli mediji, migranti su okaljali upravo to gostoljublje koje je bilo jedan od razloga zašto je Sarajevo dobilo organizaciju Zimskih olimpijskih igara 1984. Međusobnim tučama i, poglavito, napadima na turiste poslali su poruku je da identitet ovoga grada obezvrijeđen. Jer uz dobru šalu i ukusne ćevape, Sarajlije su p(rep)oznate kao dobri domaćini, široka srca baš prema strancima. Jasno je onda da su mnogi, štiteći dio svoga identiteta, reagirali negativno na ove pojave.

No, veliki dio zapadnjaka koji su u znatnoj mjeri prestali njegovati svoju tradiciju, ne razaznaju kako „gube tlo pod nogama“ upravo onda kada prave kompromise u područjima vlastitoga raspoznavanja. Očit primjer toga dogodio se u Švedskoj luteranskoj Crkvi, u listopadu 2015. Tada je, naime, njihova biskupinja Eva Brunne – inače, deklarirana lezbijka i prva žena u registriranom istospolnom partnerstvu koja je dosegnula „biskupsku“ poziciju – predložila da se iz Misijske crkve pomoraca u štokholmskoj luci skinu sva kršćanska obilježja te označi smjer Meke, kako bi se muslimani koji dolaze na molitvu osjećali „dobrodošlima“. Ovim su se razmišljanjima, na praktičan način u listopadu 2016., svojoj kolegici pridružili predsjednik Njemačke biskupske konferencije kardinal Reinhard Marx i poglavar Evangeličke Crkve u Njemačkoj Heinrich Bedford-Strohm.Oni sutijekom posjeta Jeruzalemu u džamiji Al-Aksa – podignutoj na mjestu nekadašnjega Salomonova hrama – prema želji muslimanskih domaćina, skinuli svoje križeve (pektorale), valjda kako bi na taj način, kao predstavnici svojih zajednica, sačuvali svoj identitet.

Isti je pak katolički biskup, zajedno s još nekom subraćom, javno kritizirao odluku premijera Bavarske Markusa Södera (inače evangelika) koji je odredio da od 1. lipnja 2018. u svakoj zgradi javne uprave i drugih javnih institucija ove savezne države mora na ulazu biti postavljen križ kao „jasna potvrda našeg bavarskog identiteta i kršćanskih vrijednosti“. Premda iskustvo uči kako se političkim odlukama, bez obzira koliko pozitivne bile, ne treba odviše radovati jer su u načelu u službi interesa stranke, ipak je simptomatično da je ovakvo nešto vjerski vođa prepoznao kao negativno. Na to je s pravom i nedvosmisleno upozorio apostolski nuncij u Austriji mons. Peter Stefan Zurbriggen rekavši da je „tužan i posramljen da od svih ljudi na ovome svijetu katolički biskupi i svećenici moraju biti ti koji će kritizirati kada netko želi postaviti križ na javnom mjestu“. A što je zapravo križ teološki je sažeto rečeno na medaljonu Sv. Benedikta: „Crux sacra sit mihi lux – Neka mi sveti križ bude svjetlo“; „Vade retro Satana! Nunquam suade mihi vana! Sunt mala quae libas. Ipse venena bibas! – Odlazi, Sotono! Ne savjetuj me ispraznostima! Zlo je to što nudiš! Sam pij svoj otrov!“



