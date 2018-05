Sarajevo, 3. svibanj 2018.

Vjerojatno su mnogi čuli onu šalu o papi koji je zaželio voziti automobil pa kad su izišli na autoput rekao svome vozaču da se zamijene za mjesta. Nakon što je dobrano prekoračio ograničenje brzine, zaustavio ga je policajac, no kad je vidio o komu je riječ nazvao je svoje pretpostavljene da mu kažu što činiti. Na pitanje koga je zapravo zaustavio odgovorio je: „Mislim da je sami Bog, jer nema tko drugi biti, ako mu je papa vozač.“ Premda humoristično, ovime se izražava uvjerenje kako netko koga poglavar Katoličke Crkve – kao najveći duhovni autoritet na svijetu – služi, zasigurno predstavlja neku puno veću dimenziju od ovozemaljske. Iščitavajući tekstove rimskih prvosvećenika kroz cijelu povijest, a napose u posljednja dva stoljeća, možemo prepoznati kako se mnogi nazivaju „poniznim sinovima“ i(li) slugama jedne žene: Blažene Djevice Marije. Tako joj je, recimo, Sveti Ivan Pavao II. životom, a i papinskim geslom izražavao: Totus tuus – Sav tvoj. Iskusivši njezin moćni zagovor svaki čovjek, a i svaki narod može svoju budućnost predati u njezine ruke – na osobit način kroz molitvu krunice.

U ovom kontekstu ostat će upamćeno kako je – zbog obnove redovite crkvene hijerarhije, katolicima u BiH dobro poznati – papa Lav XIII. (1878. – 1903.) objelodanio čak 11 enciklika o pobožnosti svete krunice i zato nazvan „Papa krunice“. Štoviše, ova je jednostavna molitva dio svakodnevice mnogih poglavara Katoličke Crkve. O njoj papa Franjo kaže: „Ima nešto što mi daje snagu svakoga dana – to je molitva krunice. Želim podsjetiti na važnost i ljepotu molitve svete krunice. Bilo bi lijepo, osobito u ovom mjesecu svibnju, moliti zajedno u obitelji, s prijateljima, u župi svetu krunicu ili neku molitvu Isusu i Djevici Mariji! Zajednička molitva je dragocjeni trenutak da se obiteljski život, prijateljstvo učine još čvršćima! Naučimo moliti više u obitelji i kao obitelj!“ (Opća audijencija, 1. svibnja 2013.).

Zavirivši pak u malo dalju prošlost naći ćemo stameni lik pape Pija V. (1566. – 1572.) kako 1569., uslijed realne opasnosti u Europi od osmanlijskih osvajača,poziva cjelokupan kršćanski svijet na molitvu Gospine krunice. Plodovi toga najprije su bili vidljivi u okupljanju pomorske flote mletačke, španjolske i papinske vojske (poznata i kao Sveta liga), stavljene pod zapovjedništvo mladoga Don Juana Austrijskog (1545. – 1578.). Oni su se 7. listopada 1571. suprotstavili Osmanlijama te ih u završnoj bitci do nogu potukli, označavajući tako kraj njihove prevlasti na Sredozemlju. No, povjesničari ne znaju je li ključni manevar – izlaska na otvoreno more i napada s boka – bio stvar promišljene strategiji ili puki slučaj... ili bi realnije bilo reći „pomoći odozgor“.



Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju