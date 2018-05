Vatikan, 30. travanj 2018.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Riječ Božja, i na ovu petu vazmenu nedjelju, nastavlja nam pokazivati put i uvjete da bismo postali zajednica Uskrsloga. Prošle je nedjelje istaknut odnos između vjernika i Isusa Dobrog Pastira. Danas nam Evanđelje stavlja pred oči trenutak u kojemu se Isus predstavlja kao pravi trs te nas poziva da ostanemo ujedinjeni s njime da donesemo mnogo ploda (usp. Iv 15, 1-8). Trs tvori cjelinu sa svojim lozama i loze su plodne samo ako ostanu povezane s trsom. Taj je odnos tajna kršćanskog života i evanđelist Ivan ga izražava glagolom „ostati", koji se u današnjem ulomku ponavlja sedam puta. „Ostanite u meni", kaže Gospodin, ostati u Gospodinu.

Trebamo ostati s Gospodinom kako bismo pronašli hrabrost da izađemo iz sebe samih, iz svojih ugodnosti, iz svojih uskih i zaštićenih prostora te se otisnuli na otvoreno more koje čine potrebe drugih i dali maha svojem kršćanskom svjedočenju u svijetu. Ta hrabrost izlaženja iz sebe samih i okretanju potrebama drugih rađa se iz vjere u Gospodina Uskrsloga i sigurnosti da njegov Duh prati našu povijest. Jedan od najzrelijih plodova koji se rađa iz našeg zajedništva s Kristom je naša predanost iskazivanju ljubavi svojim bližnjima, ljubeći druge samozatajno, sve do krajnjih posljedica, kao što je Isus nas ljubio. Djelatna ljubav vjernika nije rezultat strategija, nije plod izvanjskih pobuda, društvenih ili ideoloških zahtjeva, već se rađa iz susreta s Isusom i iz ostajanja u Isusu. On je za nas trs iz kojeg crpimo sok, to jest „život" da donosimo u društvo drukčiji način življenja i ulaganja sebe samih koji posljednje stavlja na prvo mjesto.

Kada smo prisno povezani s Gospodinom, kao što su trs i loze čvrsto povezani i ujedinjeni među sobom, možemo donositi plodove novog života, milosrđa, pravde i mira, koji su plod Gospodinova uskrsnuća. To su činili sveci, oni koji su u punini živjeli kršćanski život i svjedočanstvo ljubavi, jer su bili prave loze Gospodinova života. Ali da bismo bili sveti ne moramo „biti biskupi, svećenici, redovnici ili redovnice. […] Svi smo pozvani biti sveti živeći svoj život s ljubavlju i pružajući svoje svjedočenje u svojoj svakodnevici, gdje god da se nalazili" (Apost. pob. Gaudete et exsultate, 14). Svi smo pozvani biti sveti; moramo biti sveti tim bogatstvom koje primamo od Gospodina uskrslog. Svaka je aktivnost – rad i odmor, obiteljski i društveni život, obavljanje političkih, kulturnih i gospodarskih dužnosti – svaka je aktivnost, bila mala ili velika, ako je živimo u jedinstvu s Isusom te sa stavom ljubavi i služenja prilika da živimo krštenje i evanđeosku svetost u punini.

Neka nam u tome bude na pomoć Marija, Kraljica svetih i uzor savršenog jedinstva sa svojim božanskim Sinom. Neka nas ona nauči ostati u Isusu, kao trsovi s lozom, i da se nikada ne odvajamo od njegove ljubavi. Ništa, naime, ne možemo bez njega, jer je naš život živi Krist, prisutan u Crkvi i svijetu.



Nakon molitve Kraljice neba

Draga braćo i sestre, jučer je u Krakovu blaženom proglašena Anna Chrzanowska, vjernica laikinja. Posvetila je svoj život liječenju bolesnika u kojima je gledala lice Isusa patnika. Zahvalimo Bogu za svjedočanstvo te apostolice bolesnih i trudimo se nasljedovati njezin primjer.

Pratim molitvom pozitivan ishod Međukorejskog sastanka na vrhu održanog prošlog petka i hrabru obvezu koju su preuzeli čelnici dviju strana da će ostvarivati put iskrenog dijaloga za Korejski poluotok bez nuklearnog oružja. Molim Gospodina da se nade za budućnost mira i bratskije prijateljstvo ne izjalove i da se ta suradnja nastavi i donese dobre plodove ljubljenom korejskom narodu i čitavome svijetu.

Proteklog tjedna kršćanska zajednica u Nigeriji ponovno je bila pogođena ubojstvom skupine vjernika, uključujući i dva svećenika: povjeravamo Bogu milosrđa tu braću da pomogne tim teško kušanim zajednicama da ponovno pronađu sklad i mir.

[...]

Draga braćo i sestre, preksutra, 1. svibnja u popodnevnim satima, na početku marijanskog mjeseca, hodočastit ću u svetište Majke Božje ljubavi. Molit ćemo krunicu, posebno za mir u Siriji i čitavom svijetu. Pozivam vas da mi se pridružite te da se tijekom čitavog mjeseca svibnja moli krunica za mir.

Svima želim ugodnu nedjelju. I molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i doviđenja!

