Travnik, 26. travanj 2018.

U okviru V. Međudekanskog susreta u Bosni i Hercegovini, koji je održan, 26. travnja 2018. u prostorijama Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku, članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, franjevački provincijali, generalni vikari, članovi Vijeća za kler BK BiH i dekani iz cijele Bosne i Hercegovine slavili su Svetu misu u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage.

Euharistijsko slavlje predvodio je predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, u zajedništvu s vojnim biskupom u BiH mons. Tomom Vukšićem, biskupom banjolučkim mons. Franjom Komaricom, biskupom mostarsko-duvanjskim i apostolskim upraviteljem trebinjsko-mrkanskim mons. Ratkom Perićem, pomoćnim biskupom vrhbosanskim mons. Perom Sudarom i pomoćnim biskupom banjolučkim mons. Markom Semrenom. Koncelebrirali su: provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Miljenko Šteko, generalni vikari iz Sarajeva i Mostara mons. Luka Tunjić i mons. Željko Majić, biskupski vikar iz Banje Luke mons. Anto Orlovac te 24 dekana iz svih dijelova BiH te sjemenišni poglavari.

Kao i svakog četvrtka, crkvu su ispunili brojni štovatelji časnog sluge Božjega Petra Barbarića koji su prije i nakon Svete mise molili na njegovu grobu u crkvi te zajedno izmolili krunicu.

Dobrodošlicu kardinalu Puljiću, biskupima i svim okupljenima uputio je rektor Sjemeništa i ravnatelj Katoličkog školskog centra don Željko Marić. Napomenuo da će se sljedećih dana sjemeništarci iz Travnika sa svojim poglavarima pridružiti susretu svih sjemeništa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Splitu.

Tumačeći misni odlomak iz Djelâ apostolskih, kardinal Puljić u prigodnoj propovijedi podsjetio je da je sv. Pavao, pozvan uputiti „koju riječ utjehe za narod“, počeo upravo od riječi Božje. „To je, na svoj način, poruka nama, koji smo posvećeni da idemo naviještati. Ali to je poruka svima nama, koji smo kršteni, ucijepljeni u Kristovo mistično tijelo. Riječ utjehe dolazi od Božje riječi. Sveti Pavao tumači Božju riječ, objavu Božju, kako nam se Bog objavio i darovao, upravo da ukaže na djelo spasenja. I nama u ovim vremenima i na ovim prostorima potrebna je riječ utjehe. Zato je potrebno da postanemo sposobni Božju riječ čuti i prihvatiti ne samo razumski, spoznajno; potrebno je imati onaj osjećaj čuti srcem Božju riječ. A ona, kad dođe u srce, pokreće. Tek kad siđe Božja riječ do srca, ona postaje pokretačka snaga naše vjere i naše nade“, kazao je kardinal Puljić. Potaknuo je okupljene da prepoznaju to svoje dostojanstvo i to u cijeni spasenja. „Njegova muka, smrt i uskrsnuće, Njegova krv, Njegov križ - tu leži dostojanstvo nas kao ljudskih bića, krštenika jer smo upravo tom cijenom plaćeni. I ako želimo naći oslonac svoje nade, dobro je zaviriti u to otajstvo: kojom smo cijenom otkupljeni“, kazao je kardinal Puljić.

Istaknuvši da je Isus Krist umro za Crkvu i da mu je stalo do svakog vjernika, kardinal Puljić pozvao je nazočne da budu otvoreni prema Kristu i prepuste da On vodi „i Crkvu i naš osobni život.“ „Možda smo često preuzetni misliti da mi možemo stvari mijenjati. Bog je onaj koji mijenja. Naše je biti u ruci Božjoj“, kazao je kardinal Puljić ističući da su pozvani „biti istinski produžena ruka Božja, produženo božansko Srce, istinska riječ navještaja kako bi u ovom vremenu unijeli više nade jer je depresija, potištenost, beznađe ušlo u ozračje života“. Podsjetivši da su biskupi BK BiH pozvali na „udarničku molitvu“ krunice u vremenu od Blagovijesti do kraja svibnja, kazao je da je upravo molitva Gospi sačuvala vjeru kroz povijest hrvatskog naroda i Katoličke Crkve na ovim prostorima.

Govoreći o kušnjama, kardinal Puljić je kazao da im nije svrha naše uništenje, već da se njima provjerava do kojih vrijednosti držimo, što nam je sveto i za što smo spremni umirati. „Zato je potrebno istinski izmoliti tu snagu vjere – i nama pastirima i svima vjernicima u Crkvi na ovim prostorima – snagu vjere da se ne bojimo izazova, da u kušnjama iziđemo prokušani i hrabriji svjedoci vjere“, kazao je kardinal Puljić pozvavši potom na izgradnju solidarnosti i sloge Crkve na ovim prostorima. „Kao što je prva Crkva bila složna u molitvi, u ljubavi i u slavljenju Euharistije, lomljenju kruha, neka upravo ta snaga prve Crkve pretoči se danas u nas, da budemo Crkva složna, solidarna u molitvi, Crkva koja živi od Euharistije, Crkva koja hrabro herojski svjedoči svoju vjernost Bogu, Crkvi i svome rodu“, zaključio je kardinal Puljić u prigodnoj propovijedi.

Sjemeništarci su čitali misna čitanja i asistirali tijekom Mise te animirali liturgijsko pjevanje. (kta)



