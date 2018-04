Sarajevo, 25. travanj 2018.

U povodu prve Vjeronaučne olimpijade u Bosni i Hercegovini, koja će biti održana u Livnu, razgovarali smo sa s. Vlatkom Dujmović, dugogodišnjom vjeroučiteljicom i predsjednicom povjerenstva BK BiH za Vjeronaučnu olimpijadu.

S. Vlatka Dujmović rođena je 1960. u Sarajevu, a 1986. stupila je u samostan Školskih sestara franjevki u Sarajevu i Visokom, te postulaturu i novicijat u Kloštar Ivaniću. Ova diplomirana katehistica s 30-godišnjim iskustvom od samih početaka vjeronauka u školi radila je u Hrvatskoj (Kloštar Ivanić, Ivanić Grad, Zagreb i Čakovec). Od kolovoza 2016. djeluje u župi Bučići u župnom pastoralu i u O. Š. Stojkovići Novi Travnik s punim radnim vremenom. Aktivna je i u raznim projektima, a kateheza i katehetsko poučavanje joj je, kako kaže, osobito u srcu, kao i Vjeronaučna olimpijada.

Poštovana s. Vlatka, za početak nam pojasnite što je to Vjeronaučna olimpijada i koji su njezini ciljevi?

Vjeronaučna olimpijada? Same riječi upućuju na odgovor da je to natjecanje iz vjeronauka, dakako katoličkog vjeronauka. Prvotni cilj zapravo jest unijeti optimizam i nadu onima s kojima dijelimo dane i minute ovdje u BiH jer isto vrijedi vjeroučenik u BiH i Hrvatskoj, no često nam nije isto dano. Vjeronaučna olimpijada, kviz znanja nadalje ima za cilj produbljivanje znanja i razumijevanje vjeronaučnih sadržaja, a iznad svega poticanje zajedništva kroz koje će upoznati i doživjeti katoličku vjeru. Uz to je nezaobilazan cilj i razvoj vlastite duhovnosti, etičko-moralne svijesti i moralnih vrijednosti. Ovo natjecanje ima cilj i upoznati i razumjeti sadržaje katoličke vjere kroz ponuđenu građu natjecanja, te razvijati stav poštivanja drugoga kroz kvalitetnu međusobnu komunikaciju.

Što je sve ovoj Olimpijadi prethodilo i otkuda ideja da se jedan ovakav događaj realizira u BiH u organizaciji Katehetskog ureda BK BiH i pod stručnim vodstvom Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije?

Naime, Vjeronaučna olimpijada jest, na neki način, preslika vjeronaučnog natjecanja koje se provodi već dugi niz godina u Republici Hrvatskoj, ali je originalno natjecanje po mnogočemu ovdje na području BiH prilagođeno teritorijalnom ustrojstvu i uvjetima. Ovakav vid natjecanja prenijele su Školske sestre franjevke Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije na prostore BiH, u početku samo tamo gdje one rade. U organizaciji natjecanja tijekom devet godina, sestre koje je potaknulo Vijeće za apostolat, organizirale su i provodile ovo natjecanje s ciljem okupljanja mladih, te su povezivale mlade iz Hrvatske i BiH s ciljem stjecanja iskustva i prijateljstva, ali i promicanja duhovnih zvanja među njima.

U školskoj 2016./'17. godini, Vjeronaučna olimpijada održana je uz suorganizaciju Katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije na čelu s predstojnikom don Tomom Mlakićem, i uz veliku podršku vrhbosanskog nadbiskupa Vinka kard. Puljića. Može se reći da je 26. travnja 2017. datum kada je započet jedan veliki projekt vrlo važan za vjeroučenike i vjeroučitelje u BiH, ali i za Crkvu Bosne i Hercegovine. To je dan kada je održano Školsko natjecanje na području Vrhbosanske nadbiskupije i Banjolučke biskupije. Počeci su to Vjeronaučne olimpijade u BiH. Predstojnik Katehetskog ureda don Tomo poticao je ovaj projekt kao vrijedan i važan katehetsko-pastoralni događaj na našim područjima, no tražili su se putovi da još čvršće povežemo naš rad i katehetska događanja na području Bosne i Hercegovine uključujući i Mostarsko-duvanjsku biskupiju s katehetskim događanjima i nastojanjima u Hrvatskoj. S radošću smo primili vijest da će se u školskoj 2017./'18. godini Vjeronaučna olimpijada održati u svim biskupijama BiH i da će organizator biti BK BiH i Katehetski ured BK BiH. Radost je bila još i veća kada smo mogli koristiti materijale i slijediti razine natjecanja kao u Hrvatskoj. Iako su nam počeci bili nerazumljivi, radili smo i pripremali već od rujna 2017. U 2016./'17. u organizaciji je bila uključena sestra Ivona Sliško koja je dugi niz godina radila u školi u Hrvatskoj i BiH. Svoje iskustvo rada s učenicima i vrlo uspješnog sudjelovanja u Vjeronaučnoj olimpijadi u Hrvatskoj prenijela je u organizaciju Vjeronaučne olimpijade u BiH. Uz nju, moja malenkost je (nakon 30-godišnjeg uspješnog rada u osnovnoj i srednjoj školi u Hrvatskoj kao mentorica i savjetnica te voditeljica županijskog stručnog vijeća i autorica priručnika za vjeroučitelje Iskustvo susreta) svoje djelovanje nastavila u BiH te iskustvo, znanje i organizacijske sposobnosti ugrađivala u ovaj vrijedan projekt. Vjerujem da je bilo i ima i stručnijih sestara i vjeroučitelja, no temelji projekta Vjeronaučna olimpijada građeni su upravo na znanju i iskustvu Školskih sestara franjevki koje su se odvažile preuzeti niz bitnih koraka i izgraditi temelje na kojima se već gradi dalje uz iskustvo vrsnih vjeroučitelja laika i sestara drugih redova koje djeluju na ovom području.

Koliko se dugo ovaj događaj priprema i tko je sve zadužen za priprave testova i programa Vjeronaučne olimpijade?

Vjeronaučna olimpijada 2018. prvi put se organizira samostalno i u potpunosti pod pokroviteljstvom BK BiH uz suradnju: Katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije, Katehetskog ureda Banjolučke biskupije s predstojnikom don Markom Vidovićem i Katehetskog ureda Mostarsko-duvanjske biskupije s predstojnikom dr. don Antom Pavlovićem, što sam već i naglasila, a što nije nevažno u cjelokupnom procesu izgradnje ovoga katehetsko-pastoralnog projekta. Bilo je potrebno imenovati jednu osobu koja ima viziju za izgradnju ovoga projekta i koja će nositi organizaciju Vjeronaučne olimpijade. Tako sam ja imenovana za predsjednicu povjerenstva BK BiH za Vjeronaučnu olimpijadu 2018. Na samom početku intenzivnih priprema osnovano je Državno povjerenstvo ili Povjerenstvo za Vjeronaučnu olimpijadu 2018. koje se sastojalo od članova iz svih biskupija. Mostarsko-duvanjsku biskupiju predstavlja Viktor Zubac, a Banjolučku Luka Šibenik. Tajnica ovoga povjerenstva je Nikolina Tomšić. Članovi povjerenstva su po službi, dakako, predstojnici katehetskih ureda.

Pitanja za natjecanje priprema svaki član povjerenstva zajedno s predsjednicom i tajnicom i dogovara tijek natjecanja kao i samu izvedbu natjecanja. Nije to lagan posao jer BiH ima teritorijalno nerazmjernu raspoređenost u odnosu na Hrvatsku. Članovi povjerenstva imaju zadatak organizirati sve od prijave škola, izrade testova, promotivnog materijala, pronalaska mjesta i dogovora pa do realizacije samog natjecanja. A ono se održava na četiri razine: školskoj, županijskoj/međuškolskoj, međužupanijskoj/biskupijskoj i državnoj/međubiskupijskoj. Materijale za ovogodišnju Vjeronaučnu olimpijadu preuzeli smo iz Hrvatske, kao i temu Kršćani na putu dijaloga. Dakle, intenzivne pripreme traju od siječnja do svibnja kada je vrijeme osvrta na ono što se događalo tijekom ovoga razdoblja, no jasno je da pripreme i planiranja počinju daleko prije.

Koliko škola i vjeroučenika u prednatjecanjima sudjeluje i kakvi su rezultati?

Sudionici su učenici srednjih škola i od 6. do 9. razreda osnovne škole. Ove godine prijavljene su 73 osnovne i srednje škole koje su provele školsko natjecanje. Dakle, sudjelovalo je više od 600 vjeroučenika (a mogli su se natjecati svi koji su to željeli). Nakon provedenog školskog natjecanja dobili smo 94 ekipe koje su se plasirale na županijsko natjecanje, a ono je održano na različitim mjestima – županijama, koliko se moglo slijediti teritorijalni ustroj. Prošavši županijsko natjecanje, ekipe koje su postigle kriterije, 200 i više bodova i kriterij izvrsnosti, pozvane su na međužupanijsko/biskupijsko natjecanje, a ono se održalo u Franjevačkom konviktu u Visokom za Vrhbosansku nadbiskupiju i Banjolučku biskupiju, a u Mostaru za Mostarsko-duvanjsku i Trebinjsko-mrkansku biskupiju. Na oba mjesta natjecalo se 24 ekipe, a na završno natjecanje pozvano je 18 ekipa iz BiH. Moram reći da su rezultati vrlo dobri jer sadržaji za natjecanje nisu baš lagani i samo djelomično slijede vjeronaučni plan i program. Učenici se trude zajedno sa svojim mentorima vjeroučiteljima i sigurno svatko tko ustrajno i ozbiljno radi postiže dobre rezultate. Uglavnom je uspjeh većim dijelom rezultat rada, no ponekad je potrebno i malo više spretnosti i promišljenosti u radu, a malo manje površnosti i brzopletosti u rješavanju zadataka i čitanju naputaka.

Koji je značaj ovog događaja?

Sigurno veliki značaj ovaj događaj ima za svakoga pojedinca učenika koji se trudi steći i pokazati znanja, zatim za vjeroučitelje koji nekako i svoj rad projiciraju kroz uspjeh svoga učenika, što je i razumljivo. Značajan je i za škole i ravnatelje, jer uspjeh škole jest uspjeh učitelja. Državno natjecanje ima veliki značaj i za Crkvu u BiH jer povezuje vjeroučitelje i vjeroučenike iz cijele BiH. Veliki je doprinos proučavanje ovih materijala kako sama tema kazuje Kršćani na putu dijaloga za upoznavanje drugih i drugačijih te ostvarenja puta dijaloga s istima. Možda i najvažniji značaj ovoga događaja jest taj da je vjeronauk u procesu održavanja na različitim razinama, u različitim školama, otvorio put dijaloga od zatvorenosti vjeronauka i vjeroučitelja u školskim prostorijama do otvorenosti i transparentnosti uz vrlo uspješnu komunikaciju na svim razinama, u kojoj se prepoznaje vrijednost vjeronauka i stručnost vjeroučitelja, a nadasve intenzivno nastojanje i otvorenost crkvenih institucija za dijalog koji je nasušna potreba svakoga čovjeka u ovoj, ratom izmučenoj, zemlji.



