Rim, 24. travanj 2018.

U općoj se Crkvi 23. travnja proslavio sveti Juraj, a to je ujedno imendan Jorgea Maria Bergoglia, odnosno pape Franje. Prema legendi iz 11. stoljeća, sveti je Juraj ubio zmaja koji se u ikonografiji povezuje s Vragom. Svetac je rođen u Kapadociji u plemenitaškoj obitelji i bio je časnik u vojsci cara Dioklecijana. Umro je mučeničkom smrću 303. godine zato što nije htio zanijekati svoju vjeru za vrijeme Dioklecijanovih protukršćanskih progona. Spomenuta epizoda u kojoj sv. Juraj ubija zmaja prikazuje sveca koji pod zaštitom Križa ubija zmaja koji jede narod, predstavljajući tako pobjedu vjere nad zlom.

Sveti je Otac u svojim propovijedima često isticao da zlo nije nešto apstraktno. Riječ je o osobi s imenom: Sotoni. Papa je tako na misi slavljenoj 11. travnja 2014. godine u Domu svete Marte napomenuo da je Isusov život bio borba. On je došao pobijediti zlo, pobijediti Kneza ovoga svijeta, pobijediti Đavla – kazao je tom prilikom papa Franjo dodajući da je to borba s kojom se svaki kršćanin treba suočiti. A oni koji žele slijediti Isusa moraju priznati tu istinu.

I mi smo napastovani, i nas Đavao napada, jer ne želi našu svetost; ne želi kršćansko svjedočenje; ne želi da budemo Kristovi učenici. A što Đavao poduzima kako bi nas odvratio od Isusova puta? – upitao je Sveti Otac objašnjavajući kako napast djeluje: započinje blago i postupno raste, prenosi zarazu na drugu osobu, prenosi se tako na drugoga, nastoji da ta zaraza ili napast bude zajednička. I na kraju, da bi umirila dušu, opravdava se. Raste, zaražava i opravdava se – ponovio je papa Franjo.

Svi smo napastovani, jer zakon duhovnoga života, našega kršćanskoga života, jest prava i trajna borba. Knez ovoga svijeta, Đavao, ne želi našu svetost, ne želi da slijedimo Krista. Mogao bi netko reći: Ma, oče, staromodni ste: u dvadeset i prvom stoljeću govoriti o Đavlu…?! - Ali, pazite, Đavao postoji! Đavao postoji i u dvadeset prvom stoljeću! Ne budimo naivni; naučimo iz Evanđelja kako se boriti protiv Zloga – upozorio je Sveti Otac.

Riječ „đavao“ dolazi od grčke riječi „dia-bolos“, a označava „onoga koji dijeli“. Sotona želi odvojiti od Boga, želi razdvojiti braću, napasti jedinstvo Crkve. Samouništenje ili „prijateljska vatra“ naših suboraca najpodmuklija je opasnost – istaknuo je papa Franjo 2014. godine u svom obraćanju Rimskoj kuriji – To je zlo koje napada iznutra; a kao što je Krist rekao: Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će. Slično je upozorenje uputio 12. rujna 2016. godine za vrijeme mise slavljene u Domu svete Marte kad je rekao da Sotona želi uništiti Crkvu. Njegov je rat prljav, a mi, naivni, nasjedamo na njegovu igru.

Ne popuštajmo pesimizmu, gorčini koju đavao nudi svaki dan, ne popuštajmo pesimizmu i malodušju: čvrsto vjerujemo da Duh Sveti svojom snagom dariva Crkvi hrabrost ustrajnosti i potiče ju da traži nove načine evangeliziranja, da nosi Evanđelje sve do na kraj zemlje – potaknuo je Papa u ožujku 2013. godine kardinale koji su sudjelovali u konklavama.

Te je pak godine na Cvjetnicu papa Franjo istaknuo da naša radost ne proizlazi iz posjedovanja mnogih stvari nego iz susreta s osobom, a to je Isus, te svijesti da s njim nikad nismo sami pa i u teškim trenutcima ili kad se nađemo pred problemima i preprekama za koje mislimo da su nesavladivi, a tako ih je mnogo. I u tim trenucima neprijatelj, Sotona, dolazi, često prerušen kao anđeo, i podmuklo nam govori svoju riječ. Nemojte ga slušati! – upozorio je Sveti Otac – Slijedimo Isusa!

Pobjeda svetog Jurja nad zmajem predstavlja simboličku pobjedu dobra nad zlom. Promišljajući tako o kršćanskoj nadi za vrijeme opće audijencije 8. veljače 2017. godine, papa Franjo je napomenuo: Na zlo se ne uzvraća zlom, zlo se pobjeđuje dobrom, a na uvredu se odgovara praštanjem. Na taj način živimo na miru sa svima – nastavio je Papa – To je Crkva! I to je ono što čini kršćanska nada kad poprima crte odlučnosti i ujedno nježne ljubavi. Ljubav je snažna i nježna. Lijepo je to! (kta/rv)