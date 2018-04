Koraće, 23. travanj 2018.

Uzoran vjernik župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Koraću - Jozo Lipovac, nećak fra Blažena Lipovca, svećenika franjevačke provincije Bosne Srebrene pokopan je u subotu, 21. travnja 2018. na mjesnom groblju u svom rodnom Koraću. Jozo je u 64. godini svoga života blago preminuo u nedjelju, 15. travnja na svom radnom mjestu u Berlinu. Molitvu ispred njegove obiteljske kuće kao i sprovodne obrede na mjesnom groblju uz domaćeg župnika fra Ivana Marića i još šest svećenika, predvodio je plehanski gvardijan fra Anto Tomas. On je predvodio i Misno slavlje u župnoj crkvi, koje je slijedilo odmah nakon pokopa.

Ocrtavajući život i djelo pokojnog Joze, koje je i njegov nećak, fra Blažen je naglasio kako je Jozo bio čovjek po mjeri Božjoj. „Rođen je i odrastao u ozračju uzorne katoličke obitelji od oca Ivana i majke Anđe, koji su čuvali i njegovali svoju kulturu, tradiciju i svetinje, te je to odredilo i njegove daljnje životne stavove. Bio je vrijedan, nadasve pošten čovjek, koji je živio od rada svojih ruku. Živio je za svoju obitelj, a brinuo se i za obitelji svoje braće. Bio je hrabar i odvažan, miroljubiv, znao se žrtvovati, velikodušno praštati. Šibali su ga križevi sa svih strana, al on je uvijek ostao uspravan. Čuvao je svoju vjeru, svoje svetinje i nikome nije dopustio da ih pogazi. Kako je više godina živio i radio u Njemačkoj čeznuo je za svojim rodnim krajem te je u Koraću obnovio svoju kuću te rado dolazio kad god je to mogao“, rekao je među ostalim o pok. Jozi njegov stric fra Blažen, a njegovim potomcima poručio da im njihov otac i djed bude primjer kako svoju vjeru živjeti u konkretnom životu.

Obitelj i rodbina pok. Joze: otac Ivan i majka Anđa, supruga Dana, kćerke: Suzana, Ivana i Marija, unuci Goran i Mila , braća: Adam, Dane, Šandor i Mladen, te ostala rodbina zahvaljuju svima koji su iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Njemače, a bilo ih je tristotinjak, došli na posljednji ispraćaj dragoga im sina, supruga, oca, djeda, brata. (kta/b.l.)



