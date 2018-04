Vatikan, 23. travanj 2018.

Liturgija današnje Četvrte vazmene nedjelje pomaže otkriti svoj identitet učenika Uskrslog Gospodina – rekao je papa Franjo, 22. travnja 2018. prije molitve Kraljice neba na Trgu svetog Petra i nastavio – U Djelima apostolskim sveti je Petar otvoreno izjavio da se izlječenje uzetoga koje je učinio i o kojem je tada govorio sav Jeruzalem, dogodilo u Isusovo ime, jer "nema spasenja ni u kom drugom". Taj čovjek koji je ozdravio predstavlja svakoga od nas i naše zajednice; svatko može ozdraviti od mnogih oblika duhovne bolesti, od preuzetnosti, lijenosti, oholosti…, ako prihvati s povjerenjem staviti svoj život u ruke Uskrslog Gospodina. Po imenu Isusa Krista Nazarećanina – potvrdio je Petar – Po Njemu ovaj stoji pred vama zdrav!

Ali, tko je Krist koji ozdravlja? Što znači biti ozdravljen od Njega? Od čega nas liječi? Kakvim zahvatima? – upitao je Papa i istaknuo – Odgovor na sva ta pitanja nalazimo u današnjem evanđelju u kojem Isus kaže: Ja sam pastir dobri. Pastir dobri polaže svoj život za ovce. To se Isusovo samopredstavljanje ne može svesti samo na osjećajni poticaj, bez ikakvog konkretnog učinka! Isus liječi po svojem „biti pastir“ koji daje život. Dajući svoj život za nas, kaže nam: vaš je život tako vrijedan za mene i dat ću čitavoga sebe da bih ga spasio. Upravo to „dati svoj život“, čini ga Dobrim pastirom koji ozdravlja, koji nam omogućava živjeti dobar i plodan život.

Drugi nam dio istog evanđeoskog odlomka govori pod kojim nas uvjetima Isus može izliječiti i učiniti naš život radosnim i plodnim: Ja sam pastir dobri, poznajem svoje ovce i mene poznaju moje ovce, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca – naglasio je Sveti Otac i protumačio – Isus ne govori o intelektualnom znanju, već o osobnom odnosu, osobitoj ljubavi, uzajamnoj nježnosti, odrazu istog intimnog odnosa ljubavi između Njega i Oca. Takvim se ponašanjem ostvaruje živi odnos s Isusom; otvoriti se i dopustiti da nas On upozna. On je pažljiv prema svakome od nas, poznaje dubine našega srca; zna naše odlike i nedostatke, projekte koje smo ostvarili i nade koje su izgubljene. Ali, On nas prihvaća takve kakvi jesmo s našim grijesima, kako bi nas izliječio, kako bi nam oprostio, vodi nas s ljubavlju da bismo mogli prijeći neprohodne putove, a da ne izgubimo život.

Sa svoje strane, pozvani smo upoznati Isusa – potaknuo je papa Franjo i nastavio – To podrazumijeva susret s njim, susret koji izaziva želju da ga slijedimo, napuštajući samodostatna ponašanja i hodajući novim putovima koje nam na širokom obzorju pokazuje On sam. Kada se u našim zajednicama ohladi želja da živimo odnos s Isusom, da slušamo Njegov glas i da ga vjerno slijedimo, neizbježno je da prevladaju drugi načini razmišljanja i življenja koji nisu usklađeni s evanđeljem. Neka nam pomogne naša Majka Marija kako bi se produbio naš odnos s Isusom, da mu se otvorimo kako bi osnažio naš odnos i da bismo ga na taj način slijedili čitav život – rekao je Papa i zaključio – Danas na Svjetski dan molitve za zvanja, neka nas zagovara Marija kako bi mnogi velikodušno i ustrajno odgovorili Gospodinu koji poziva da se ostavi sve radi Njegovog Kraljevstva.

Vrlo sam zabrinut zbog toga što se ovih dana događa u Nikaragvi, gdje je nakon prosvjeda došlo do sukoba koji su uzrokovali i nekoliko žrtava – istaknuo je Sveti Otac nakon podnevne molitve i dodao – Izražavam svoju blizinu toj zemlji i pridružujem se biskupima koji traže da prestane svako nasilje, da se izbjegne nepotrebno krvoproliće, te da se otvorena pitanja rješavaju na miran i odgovoran način.

Kao što sam prethodno spomenuo – nastavio je papa Franjo – danas se na Četvrtu vazmenu nedjelju u čitavoj Crkvi slavi Dan molitve za duhovna zvanja. Tema je: "Slušati, razlučivati, živjeti Božji poziv". Zahvaljujemo Bogu jer nastavlja u Crkvi poticati ljubav prema Isusu Kristu, na Njegovu slavu i služenje braći. Posebno zahvaljujemo za nove svećenike koje sam jutros zaredio u Bazilici svetoga Petra. Molimo Gospodina da pošalje mnogo dobrih radnika na svoju njivu, te da umnoži zvanja za posvećeni život i kršćanski brak – rekao je na kraju Papa. (kta/rv)