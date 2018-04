Vatikan, 22. travanj 2018.

Neka vašim zajednicama odzvanja poziv na svetost – potaknuo je papa Franjo tisuće vjernika iz biskupijā Cesena i Bologna koje je u subotu, 21. travnja 2018. na Trgu svetoga Petra primio u audijenciju, a koje je pohodio 1. listopada prošle godine. Osvrćući se u prigodnom govoru na pohod tim biskupijama, Papa ga je nazvao darom Providnosti kako bi utvrdio i osnažio osjećaj vjere i pripadnosti Crkvi koji traži da se nužno ostvari u svakodnevnim stavovima i karitativnoj ljubavi, posebno prema najpotrebitijim osobama.

Prisutne je potom potaknuo da idu stopama papā Pija VI. i Pija VII., koji su podrijetlom iz Cesene, odnosno da se poput njih obvežu naviještati Evanđelje, svjedočeći ga djelima koja ne moraju nužno biti velika jer kršćani su sa svojim brojnim malenim svakodnevnim gestama kvasac ljubavi, bratstva i nade za društvo. Ljubite malene svakodnevne geste – kazao je Sveti Otac i dodao – Malene su poput kvasca, no čine toliko dobra.

Euharistija stvara Crkvu – napomenuo je Papa – Ona pridružuje i ujedinjuje u vezu ljubavi i nade. Gospodin Isus ju je ustanovio kako bismo ostali u Njemu i oblikovali jedno jedino tijelo; da bismo od stranaca i ljudi koji su ravnodušni jedni prema drugima postali ujedinjeni i braća.

Euharistija nas – nastavio je Sveti Otac – pomiruje i ujedinjuje jer hrani odnos u zajednici i potiče velikodušnost, praštanje, povjerenje u bližnjega i zahvalnost.

Euharistija nas uči davati prvenstvo ljubavi i živjeti najviši oblik pravednosti koji je milosrđe – kazao je papa Franjo – Ona nam pokazuje da uvijek trebamo biti zahvalni. Euharistijsko nas slavlje također uči istinskoj ljestvici vrijednosti: da na prvo mjesto ne postavimo zemaljske stvarnosti, nego nebeska dobra; da ne gladujemo samo za materijalnom hranom, već i za onom koja ostaje za vječni život.

Sveti je Otac, stoga, potaknuo vjernike da odgovore na tihi krik muškaraca i žena koji imaju potrebu susresti Isusa Krista jer je, u konačnici, to poslanje svakoga kršćanina. Naše je poslanje, koje je istodobno odgovornost i radost, nasljedstvo spasenja i dar koji se treba dijeliti – rekao je papa Franjo i nastavio – Ono zahtijeva velikodušnu raspoloživost, nijekanje samoga sebe i pouzdano prepuštanje Božjoj volji. Riječ je o ostvarivanju puta svetosti kako bismo hrabro odgovorili na Isusov poziv, svatko u skladu sa svojom posebnom karizmom. Za kršćanina nije moguće razmišljati o zemaljskom poslanju, a da ga ne poima kao put svetosti – istaknuo je Papa.

Razmišljajući o pozivu na svetost koji je upućen svakom pojedinom kršćaninu, a koji je u središtu pažnje nove apostolske pobudnice „Gaudete et exsultate“, papa Franjo je napomenuo da je svetost puno ostvarenje svih težnji ljudskog srca. To je put koji počinje od krstionice i vodi do Neba, a ostvaruje se iz dana u dan prihvaćajući Evanđelje u konkretnom životu. Sveti je Otac na kraju potaknuo vjernike da se nikad ne umore tražiti najprije Boga i njegovo Kraljevstvo te služiti braći i sestrama, uvijek u jednostavnosti i bratstvu. (kta/rv)