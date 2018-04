Travnik, 19. travanj 2018.

U četvrtak 19. travnja 2018. u sjemenišnoj crkvi Sv. Alojzija Gonazage svečanim euharistijskim slavljem i prigodnom akademijom obilježeno je 20 godina obnove rada Nadbiskupskog sjemeništa u Travniku, prenosi portal nedjelja.ba.

Najprije je upriličen susret sjemeništaraca sa njihovim župnicima, a potom je uslijedila pobožnost Petru Barbariću te euharistijsko slavlje koje je predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u koncelebraciji s vojnim biskupom u BiH mons. Tomom Vukušićem, mons. Pavom Jurišićem, mons. Matom Janjićem, travničkim dekanom i ostalim mnogobrojnim svećenicima.

U svom kratkom obraćanju, rektor sjemeništa don Željko Marić podsjetio je na povijest sjemeništa od 1882. do 1945. kada je imovina oduzeta i rad zabranjen, potom na 5. svibnja 1998. kada je nadbiskup vrhbosanski donio odluku o obnovi rada zajedno s novoosnovanim Katoličkim školskim centrom Petar Barbarić. Naglasio je 20. godišnjicu obnove rada te same početke koji su bili jako teški kada je riječ o samom radu i povratu imovine koji ni do danas nije izvršen. Također, istaknuo je kako je ovaj Centar i sjemenište tu da osigura ostanak i pomogne u opstanku Hrvata Središnje Bosne.

Na Misnom slavlju sudjelovali su studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, predstavnici Vojnog ordinarijata u BiH, predstavnici Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II., predstavnici Caritasa, učenici iz rodnog mjesta Petra Barbarića iz Vitine, politički predstavnici na čelu s predsjednikom Federacije Marinkom Čavarom te rodbina Petra Barbarića, dobročinitelji i hodočasnici koji svaki četvrtak dolaze na zavjetnu Misu u čast Petra Barbarića.

U svojoj propovijedi kardinal Puljić je progovorio o dobrim i teškim vremenima rada sjemeništa i zahvalio Bogu za sve ono što je prošlo i zamolio da podari hrabrosti za suočavanje s nedaćama riječju i tijelom Kristovim. „Potrebno je nastaviti razvijati dalje ono što je nadbiskup Josip Stadler započeo“, poručio je kardinal Puljić.

Nakon Svete mise uslijedila je prigodna akademija u auli, a potom je predviđen domjenak. (kta)



