Kehl, 19. travanj 2018.

Sasvim na rubu zemljopisnog prostora Hrvatske katoličke misije Mittelbaden (Srednji Baden) u Njemačkoj, dvije su njezine podružnice: Kehl i Offenburg. One se nalaze uz granicu s Francuskom. U crkvama ovih mjesta: St. Johannes Nepomuk (Kehl) i St. Fideleis (Offenburg) slave se Svete mise na hrvatskom jeziku. Do 2005. godine ove dvije zajednice bile su zasebna misija sa sjedištem u Offenburgu. Tijekom novčane oskudice u Njemačkoj, i ovdašnja je Katolička crkva pristupila restrukturiranju i integraciji nekih hrvatskih zajednica u njihov manji broj. Time je smanjen i broj pastoralnih djelatnika i djelatnica. Tako su i zajednice Kehla, Offenburga i još neke druge zajednice, uključene u jednu misiju: Hrvatska katolička misija Mittelbaden sa sjedištem u Karlsruheu.

Kako su zajednice vjernika Kehla i Offenburga na prostornom rubu te misije, ta se prostorna rubnost počela doživljavati i duhovnom rubnošću. I prije i poslije spajanja tih dviju zajednica u HKM Mittelbaden, nije se u njima primao sakrament Prve svete Pričesti, već u njemačkim zajednicama.



Godine 2017./2018. sve se mijenja te su počele za obje zajednice, Kehla i Offenburga priprave za pristup sakramentu sv. Ispovijedi i prve Pričesti u hrvatskoj zajednici. Kakve li radosti! Tijekom godine, priprave za sve prvopričesnike održavale su se u gradu Kehlu u Crkvi St. Johannes Nepomuk; u ovom mjestu radi vremena i prostora. Neposredna priprava za prvu ispovijed uključila je roditelje i njihove prvopričesnike. Prvopričesnici su tijekom godine željno iščekivali satove vjeronauka dok su se roditelji rado družili i dogovarali oko organizacije svečanosti te se također pripremali za svetu Ispovijed. Kako bi se istaknula važnost i veličina sakramenta svete Ispovijedi, djeca i roditelji su svoje grijehe ispisali na papir te ih po primitku odrješenja, radosno spalili. Simbolično paljenje papira na kojima su ispisani grijesi bilo je popraćeno dječjim komentarima: „Više ničega nema, sve je postalo prah. Sve što smo loše učinili, Isus je oprostio“. Svjetlo milosti Isusa Krista poništava tminu grijeha! Radost i osmjesi na dječjim licima svjedočili su iskonsku sreću i nevinost kakvu samo Gospodin naš, Isus Krist može darovati svome malenom stadu.



Stigla je nedjelja, 15. travnja 2018, dan Prve svete Pričesti! Iznimno svečano prvopričesničko Misno slavlje u crkvi St. Johannes Nepomuk u Kehlu moglo je početi. Crkva je bila uređena vrlo lijepo i svečano, sa htjenjem da izvanjski čar slavljeničkog okruženja podsjeća sve nazočne na ljepotu i blistavost milosti Isusa Krista. Roditelji prvopričesnika priredili su stol za prinos darova, majke se ispekle kruh, pripremile bokale za vino i vodu, rukom naslikale sliku sa simbolima prve Pričesti na kojoj su bila ispisana imena malenih prvopričesnika, te dekorirale oltar i klupe u crkvi cvijećem žuto-bijelih tonova. Svi elementi slavlja su svojom kvalitetom plijenili pozornost nazočnih vjernika.



Na zvuk zvona krenula je ulazna procesija prvopričesnika u svečanim bijelim haljinicama i vlč. dr. Vinka Kraljevića koja je popraćena prekrasnom glazbom Psalma 34. „Gledajte u Gospodina i razveselite se“. U očima nazočnih vidjele su se suze dok su prvopričesnici razveseljeno prilazili oltaru.



Prvopričesničko Misno slavlje odjekivalo je zvukovima akustične gitare, klavira te glasovima novo-osnovanog vokalno instrumentalnog sastava „Agape“, koji djeluju pod ravnanjem maestre Tajane Šarić koja je pripremala i uvježbavala i prvopričesnike prekrasnim recitalima koje su recitirali tijekom misnog slavlja. Pjesmu „Danas smo sretni“ prvopričesnici su s veseljem otpjevali na radost svih nazočnih.



Prvopričesnici koji su pristupili stolu Gospodnjem, vidjeli i blagovali novi nebeski kruh te doživjeli kako je Isus dobar, su: Ćorić Emanuel, Jurković Dominik, Salapić Marta i Šarić Laura.



Možda ćete se podrugljivo nasmijati i u sebi reći: Zar toliku pozornost zaslužuje to četvero dječice s nekog ruba ? Baš i radi rubnog, ali i ne samo radi njega. U prvopričesničkom slavlju osim mjesnih vjernika bili su i gosti, rodbina i prijatelji iz raznih krajeva Njemačke, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.



Nakon misnog slavlja svi su iskazali divljenje visokoj kvaliteti te svečanom ali duboko meditativnom ozračju Misnog slavlja. Iako se ove Zajednice vjernika hrvatskog jezika Kehla i Offenburga nalaze na zemljopisnom rubu Misije Mittel Baden, one nikako nisu na vjerničkome duhovnom rubu! Upravo su na svoju duhovnu snagu iznimno ponosni! Što treba poduzeti da bi nešto rubno postalo prepoznatljivo? Treba se nešto prepoznatljivo i kvalitetno dogoditi, premda neznatno sićušno, baš kao što je to bilo u Kehlu, 15. travnja 2018. (kta)



