Castel Gandolfo, 19. travanj 2018.

U organizaciji Pokreta fokolara od 19. do 22. Travnja će se u Centru Mariapoli, u Castel Gandolfu, nedaleko od Rima, održati konferencija pod naslovom „Kršćani i muslimani na putu karizme jedinstva. Zajedno kako bi dali nadu“, na kojoj će sudjelovati oko 600 kršćana i muslimana iz 23 zemlje, a usredotočit će se na zajedničke vrijednosti i dobro kao što je obitelj, okoliš, etika, sredstva društvenog priopćavanja, umjetnost, kultura i društvena zauzetost. To je životni dijalog koji jača konkretno iskustvo bratstva – stoji u priopćenju Ureda za komunikaciju fokolarinskog pokreta.

U društvenom kontekstu koji je osobito na Zapadu obilježen strahom od drugačijeg, predrasudama, nepovjerenjem koje podiže zidove i govorom koji potiče sukobe i podjele, svjedočanstvo zajedničke zauzetosti kršćana i muslimana za mir, solidarnost, razvoj, sklad među ljudima različitih vjera, kultura i tradicija šalje suprotnu poruku i baca sjeme nade – kaže se u priopćenju.

Moguće je živjeti zajedno u skladu, poštovanju, solidarnosti i miru. Moguće je raditi zajedno, dijeliti zajedničke ciljeve i surađivati kako bismo ih postigli, a da pri tom ne oslabimo svoj identitet i nasljeđe vrijednosti, nego u iskrenom i poštenom suočavanju jačamo međusobno razumijevanje i poštovanje dajući prednost onome što nas ujedinjuje pred onim što nas razdvaja.

Hod je to koji je svojom karizmom potaknula Chiara Lubich, osnivateljica fokolarina, a ona pak potiče da se ide uvijek naprijed – naglašava se u priopćenju. U svom govoru u džamiji Malcolm X. u Harlemu, u New Yorku, 18. svibnja 1997. godine, Chiara, koja se s imamom Wallace Deenom Mohammedom i nazočnom muslimanskom zajednicom dogovorila da će zajedno raditi za mir i jedinstvo, rekla je: Tu sam doživjela duboko bratstvo. To je nešto izvanredno lijepo što ne može biti ništa drugo nego Božje djelo. On nas je radi svojega plana zaista stvorio kao jednu obitelj.

Na temelju tog zajedničkog hoda – Chiara je protumačila: Dobrohotnost, suosjećanje, ili barem nenasilje, prisutni su u različitim religijama. Zajedničko je gotovo svima, iako u različitim oblicima, takozvano „zlatno pravilo“: Ne čini drugima ono što ne bi želio da drugi učine tebi. To pravilo dovoljno jamči o našoj vezi ljubavi prema svim bližnjima, i ta je ljubav dovoljna da čovječanstvo postane jedna obitelj.

U svjetlu tog iskustva i inicijativa za muslimansko-kršćanski dijalog koje su potaknute u raznim zemljama, susret u Castel Gandolfu želi biti novi korak na putu ka općem bratstvu i znak nade za čovječanstvo – napominje se u priopćenju. Potvrdila je to i Adnane Mokrani, docentica na Papinskom sveučilištu Gragorijana i na Papinskom institutu za arapske i islamske studije istaknuvši da je religiozni odgoj briga za mir, te pod tim vidikom ne može biti podjela nego solidarnosti, suradnje, jedinstva među ljudima različitih vjera, koji su pozvani raditi zajedno za zajedničko dobro jedinstva i služiti svima bez razlike.

Božji je plan s čovječanstvom plan mira, ljubavi i jedinstva, i u svim se religijama nalazi poziv na mir – mišljenje je teologa Piera Code, predstojnika sveučilišnog Instituta Sophia u Loppianu, koji je također dodao da nas taj put dijaloga uči kako možemo biti vjerni Isusovoj poruci i kako doprinijeti jedinstvu ljudske obitelji. (kta/rv)