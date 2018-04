Sarajevo, 18. travanj 2018.

Uz potporu karitativne organizacije CRS (Catholic Relief Services) Američke biskupske konferencije, Fakultet Islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizirali su 17. travnja 2018. u hotelu Europa prijem u čast prve generacije studenata zajedničkog master programa Međureligijske studije i izgradnje mira. U prvoj generaciji studij pohađa 20 studenata, među kojima su najzastupljeniji svršenici teoloških fakulteta, ali i ostalih fakulteta, društvenih i humanističkih nauka.

Na prijem su se, osim studenata i predstavnika akademske zajednice, odazvali brojni podupiratelji spomenutog studija koji su se zadržali i na donatorskoj večeri. Osim vjerskih predstavnika na čelu s reisu-l-ulemom Huseinom ef. Kavazovićem te delegatima mitropolita dabrobosanskog Hrizostoma, nadbiskupa vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića i predsjednika Jevrejske zajednice Jakoba Fincija, na prijem su se odazvali brojni diplomatski predstavnici među kojima: visoki predstavnik Valenzin Inzko, šef Delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik EU Lars-Gunnar Wigemark te veleposlanici brojnih država, predstavnici pojedinih fondacija i drugi uzvanici.

Riječi pozdrava i dobrodošlice najprije je uputio predsjedatelj zajedničkog vijeća master studija preč dr. sc. Darko Tomašević, dekan KBF-a, podsjećajući na izreku poznatog mirotvorca Nelsona Mendele da je „školovanje (edukacija) najjače oružje koje se može iskoristiti da se promijeni svijet“. „Upravo nas je to pokrenulo i pokreće da radimo i promoviramo ovaj jedinstveni master program, kojim želimo promijeniti svijet – kojim želimo da mladi ljudi promijene svijet – da ga promijene na bolje. A to se jedino može zajedničkim snagama svih. Uvjereni smo da će se takvo ulaganje, u mlade, u školovanje, sigurno isplatiti.

Isusova logika je bila da čovjek kroz dijeljenje ne gubi nego dobiva (potvrda toga je i zgoda o umnažanju kruhova i riba). Kroz ovaj međureligijski program želimo dijeliti znanje koje će se iskoristiti za bolje danas i bolje sutra. Bolje sutra koje ćemo živjeti u miru“, kazao je dr. Tomašević podsjećajući na riječi Alberta Einsteina da se mir ne postiže silom nego da se do njega dolazi razumijevanjem.

Potom se okupljenima obratio dekan FIN-a dr. sc. Zuhdija Hasanović izražavajući radost što su dočekali trenutak kada mogu analizirati prvu godinu rada spomenutog magistarskog (master) studija i planirati buduće korake. „Studij je rezultat angažmana i podrške velikog broja pojedinaca i institucija. Otuda osjećam potrebu da se zahvalim izravnim učesnicima ovog projekta, prije svih, uposlenicima Međunarodne humanitarne i razvojne agencije (CRS) na čelu sa direktorom gosp. Marcom d' Silvom, kolegama dekanima, nastavnicima i suradnicima teoloških i drugih fakulteta, prvoj generaciji studenata i studentica, posebno predstavnicima vjerskih zajednica koji su prepoznali važnost ovog projekta i podržali ga, kao i svima vama koji ćete na različite načine pratiti i podržavati ovaj studijski program.

Vjerski osjećaji i uvjerenja, iako nevidljivi i neopipljivi, smireni u umovima i srcima ljudi, snažno utječu na djelovanje pojedinaca i zajednica, na društvene trendove i tokove, na rast i razvijanje tradicija i civilizacija. Zbog svoje neslućene moći često su zloupotrebljavani, pa i na ovim našim prostorima. U ime vjere i pod vjerskim simbolima vršeni su čak i najokrutniji zločini. Smatrali smo našom društvenom odgovornošću da kroz studijski program ukažemo na legitimno, autentično i meritorno razumijevanje pitanja mira, rata i konflikta u temeljnim vjerskim izvorima te da naglasimo da se ne može istinski voljeti Bog, a mrziti Njegova stvorenja. Mi muslimani vjerujemo da je islam od Boga, Koji je Selam (Mir), da je došao da donese mir u ljudske duše i da ljude zbližava u miru. Istinska religija nadilazi nesporazume i sve kulturne i socijalne predrasude ograničenog ljudskog uma. Želimo da na autentičnoj duhovnosti, ispravnom razumijevanju vjere i njenom dosljednom življenju, mijenjajući nabolje i čovjeka i svijet, gradimo trajni mir na ovim prostorima“, kazao je dekan Hasanović.

Dekan PBF-a protojerej-stavrofor dr. sc. Vladislav Topalović u svom pozdravu istaknuo je „da je glavni program koji provodi naša tri fakulteta jedan je od najljepših oblika međureligijske suradnje u Bosni i Hercegovini“. „Da je to tako svjedoče mnogi pozitivni komentari u našoj javnosti i u akademskoj zajednici. Nema boljeg mjesta za međureligijski dijalog od naših teoloških fakulteta, jer se na taj način naše vodeće obrazovne institucije uključuju u ovaj proces, svojim autoritetom staju iza njega i daju mu vjernički smisao i teološki legitimitet. To znači da će čitave generacije mladih ljudi, kao i budućih svećenika i vjerskih službenika odrasti podrazumijevajući međureligijski dijalog kao integralni dio njihovog teološkog odrastanja. Ovom večerom želimo označiti samo početak, a ne kraj odnosa između tri Fakulteta, koji su na taj način pokazali da prepoznaju svoju društvenu ulogu i odgovornost“, “, kazao je dekan Topalović te zahvalio svima koji su svojim dolaskom pokazali da se cijene sve napore koje su njihovi kolege uložili do sada.

Prisutnima se obratila i predstavnica studenata Emina Frljak ističući da ovaj studij za nju predstavlja „pozitivno, kvalitetno i transformativno iskustvo, jer mi mladi ljudi koji smo željni promjena konačno smo dobili priliku da studiramo nešto ovakve vrste u našoj državi te nešto što je rezultat zajedničkog rada naših zajednica“. „Za mene je ovo važan korak i u profesionalnom razvoju, s obzirom da sam već duže vrijeme kroz omladinsku organizaciju i rad sa mladima aktivna upravo na polju izgradnje mira, zajedno sa još nekim kolegama koji su također uključeni u studij. Ovaj program kao jedinstvena kombinacija međureligijskih studija i izgradnje mira pruža nam neophodna znanja, vještine i alate koji su esencijalni za djelovanje i praktičan rad“, kazala je studentica Emina te zahvalila dekanima fakulteta i profesorima te kolegama i predstavnicima CRS-a.

„Čast mi je što imam priliku obratiti vam se danas kao jedna od studentica zajedničkog Master programa Međureligijske studije i izgradnja mira. Biti dio jednog ovakvog studija za mene je put koji je počeo 2009. godine i još danas traje. Na tom putu koji je značio mnogo ulaganja i rada na sebi, za moj život je predstavljalo zadatak i ujedno doprinos kako bih radila na slozi i miru među ljudima u Bosni i Hercegovini. Radeći na različitim projektima koji se tiču upoznavanja među mladima različitih vjeroispovijesti, uvidjela sam da je izgradnja mira na ovim prostorima dugotrajan proces i da je potrebno mnogo povjerenja i međusobnog poštovanja kako bi došli do trajnog mira. Zbog toga je ovaj Master program sa svojim interdisciplinarnim pristupom prilika za studente različitih fakulteta i vjerskih pripadnosti da steknu nova znanja iz teoloških nauka, a s druge strane da pronađu zajedničke polazne vrijednosti kojim će svako iz svoje perspektive obogatiti proces učenja. Danas kada radim kao koordinatorica na međureligijskom projektu Koračajmo zajedno, koji realizira Nadbiskupijski centar za mlade Ivan Pavao II, imam mogućnost, zahvaljujući ovom programu, povezati različite pristupe u polju izgradnje mira da bih što kvalitetnije mogla realizirati aktivnosti za mlade“, kazala je studentica Nadežda Mojsilović.

Zajednički master studij pod nazivom „Međureligijski studiji i izgradnja mira“ započeo je u listopadu 2017. godine. Master studij je zajednički program kojeg izvode tri teološka fakulteta u Bosni i Hercegovini: Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu te Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči, koji je dio Univerziteta u Istočnom Sarajevu.



Predavanja se odvijaju na sva tri teološka fakulteta, a profesori su, osim profesora teoloških fakulteta, i profesori koji se bave dotičnom problematikom (kako iz BiH, tako i iz inozemstva). Zajednički studijski program u području međuvjerskih i mirovnih studija pruža jedinstvenu priliku jasnog pozicioniranja religije kao izvora i katalizatora mira, te profiliranje religijskih institucija kao zagovarača pravednijeg i boljeg društva.

Master studij je jednogodišnji master studij. Uspješnim okončanjem Međureligijskih studija i izgradnje mira, studenti će steći sljedeće kompetencije:

• znanje i razumijevanje pravoslavnih, katoličkih i islamskih temeljnih tekstova, dogmi i socijalne nauke, te njihove primjene unutar međureligijskog dijaloga i saradnje

• sposobnost promišljanja o vlastitim motivima za izgradnju mira

• vještine dijaloga, medijacije i posredovanja u individualnim i grupnim konfliktima

• sposobnost povezivanja znanja stečenog iz raznih srodnih oblasti kako bi se uspješno riješili složeni problemi

• sposobnost promišljenog angažiranja, pri čemu religija i povjerenje služe kao inspiracija za smanjenje intenziteta konflikata.

U prvoj generaciji studij pohađa sljedećih 20 studenata: Alija Gušić, Amra Bilajac Aučar, Armina Malkić Topalović, Bojan Topić, Dajana Dejanović, Daniel Eror, Dejan Dilberović, Emina Frljak, Emina Tafro, Ismeta Begić, Marija Puljić, Mladen Drobnjak, Muhamed Mutap, Nadežda Mojsilović, Safet Musić, Senad Dorić, Siniša Mujabašić, Srđan Vidačković, Vanja Jovanović i Željka Ergelašev. (kta)

