Vatikan, 17. travanj 2018.

Tražimo milost da vjerujemo da je Krist živ, da je uskrsnuo – molitva je pape Franje iz propovijedi na Misi koju je, 15. travnja 2018. slavio u rimskoj župi svetoga Pavla od Križa. U središtu četvrti Corviale, na periferiji Rima, te su Papine riječi poprimile posebno značenje među stanovnicima toga dijela grada kojim dominira stambena zgrada u obliku zmije duga jedan kilometar. Taj se dio grada često povezuje s nevoljama, delinkvencijom, siromaštvom – objasnio je župnik don Roberto Cassano.

U teškoćama svakodnevnoga života, papa Franjo je potaknuo župljane da dopuste da u njihovo srce uđe Kristova istina. Razmišljajući o nedjeljnim liturgijskim čitanjima, i o Lukinu Evanđelju u kojemu se još uvijek osjeća uskrsna radost zbog Isusova uskrsnuća, Papa je podsjetio kako su učenici, kada su vidjeli Isusa nakon uskrsnuća, sumnjali, jer ta istina još uvijek nije bila ušla u njihovo srce. Manje je opasno – primijetio je Sveti Otac – imati neku istinu u mislima, nego imati ju u srcu.

Zbog radosti oni nisu mogli vjerovati, ali na kraju su povjerovali – napomenuo je Papa. I to je obnovljena mladost koju nam Gospodin daruje. Naviknuti smo ostarjeti s grijehom… Grijeh uvijek ostari srce – istaknuo je – Tvoje srce čini tvrdim, starim, umornim. Grijeh umara srce, i tako pomalo gubimo vjeru u uskrsloga Krista. [Mogli bismo pomisliti:] Bila bi to velika radost… Da, živ je, ali je na Nebu zbog svojega posla… – kazao je Papa te istaknuo – Ali, njegov smo posao mi! Svatko od nas!

Nasuprot našem grijehu kod Oca imamo odvjetnika – kazao je potom papa Franjo. Ne bojte se, On prašta. On nas obnavlja. Grijeh nas čini starima, ali Isus, uskrsli, živi, On nas obnavlja. To je snaga uskrsloga Isusa. Kada pristupamo sakramentu pokajanja, to je zbog toga da budemo obnovljeni, pomlađeni. A to čini uskrsli Isus – istaknuo je Papa.

Naša je istinska radost, dakle, Kristova pobjeda nad smrću, Kristova pobjeda nad grijehom. Molimo od Gospodina milost da nas radost ne spriječi da vjerujemo; milost da dodirnemo uskrsloga Isusa. Da ga dodirnemo susrevši ga preko molitve; susrevši ga putem sakramenata; susrevši se s njegovim oprostom koji je obnovljena mladost Crkve; susrevši se s bolesnima, kada ih posjetimo, sa zatvorenicima, s najpotrebitijima, s djecom i starijim osobama.

Ako osjetimo želju da učinimo nešto dobro, to je Isus koji nas potiče na to – napomenuo je Papa te dodao – Uvijek je radost ta koja nas čini mladima. Molimo milost da budemo radosna zajednica – rekao je papa Franjo te je, pozdravljajući na kraju sve okupljene, kazao da svi skupa trebamo jedni drugima. A to je razlog da zajedno idemo naprijed. (kta/rv)