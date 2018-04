Vatikan, 17. travanj 2018.

Papa emeritus Benedikt XVI. navršio je 91 godinu života. Rođen je 16. travnja 1927. godine u Marktlu, u Njemačkoj, a za papu je izabran 19. travnja 2005. godine. Papinske se službe odrekao 11. veljače 2013., a papa emeritus je od 28. veljače iste godine.

Prošle se godine, u prigodi 90. rođendana, ispred njegove rezidencije u samostanu „Mater Ecclesiae“ u Vatikanu, 17. travnja održalo bavarsko slavlje, odnosno proslava rođendana u znaku piva, pereca i glazbe koju je izvelo jedno umjetničko društvo čiji su članovi bili odjeveni u tipične nošnje. Na kraju susreta, prije nego što je svima nazočnima udijelio blagoslov, Benedikt XVI. im je zahvalio što su mu omogućili da se nakratko vrati u svoju prekrasnu zemlju.

Pet godina prije toga pak, slaveći misu na sâm rođendan, 16. travnja 2012. godine, papa Benedikt je kazao da se nalazi pred posljednjim dijelom svojega životnoga puta. Ne znam što me čeka, – kazao je – ali znam da ima Božje svjetlosti, da je On uskrsnuo, da je njegova svjetlost jača od svake tame; da je Božja dobrota snažnija od svakoga zla ovoga svijeta. I to mi pomaže da idem naprijed u sigurnosti. To svima nama pomaže da idemo naprijed, i u ovom trenutku od srca zahvaljujem svima koji mi kroz svoju vjeru neprestano daju da osjećam Božji 'da' – kazao je Benedikt Šesnaesti. (kta/rv)