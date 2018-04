Gromiljak, 16. travanj 2018.

U subotu, 14. travnja 2018. u Duhovnom centru „Kuća Navještenja“ u Gromiljaku kod Kiseljaka održan je drugi susret za djevojke na temu „Kako prepoznati duhovni poziv“. Susret je organizirala s. Danica Bilić skupa s Prijateljima Maloga Isusa i u suradnji s Centrom za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije. Na susretu su sudjelovali mladi iz četiri župe zajedno s don Ivanom Bebekom koji prati mlade na njihovu putu sazrijevanja u vjeri.

Nakon jutarnje molitve s pjesmom sudionice su se zaputile prema sali gdje je dr. sc. Sanda D. Smoljo (teologinja i psihologinja) održala jednosatno predavanje na samu temu poziva. Na temelju predavanja mogli su zaključiti da je svaki čovjek dužan preispitati samog sebe i u razgovoru s Bogom dokučiti što to On od njega trazi. Naravno nisu svi pozvani da budu redovnici i redovnice, no to ih ne priječi da svojim životom svjedoče Gospodina. Poziv nije samo biti redovnik/ica, poziv je biti otac i majka, posvećeni laik, a prije svega poziv svakog čovjeka je biti časna i poštena osoba. Biti čovjek. Kroz predavanje mogli su čuti da se sve više danas susrećemo s problemima narcisoidnosti, oholosti, žudnje za onim materijalnim, a sve to upućuje na manjak posvećenosti Bogu. Takve osobe možda mogu blještati izvana no prazne su iznutra. No Bogu ništa nije teško tako, ni ti čovječe nisi Bogu težak samo se iskreno i skrušeno pokaj, istaknuli su mladi u diskusiji.

Nakon predavanja razmišljali su o vlastitim pozivima i iznijeli svoja mišljenja i iskustva pred grupom. Cijeli ovaj susret završili su odlaskom sestrama Klarisama i posjetom u staračkom domu u Vitezu. (kta/a.v.)



