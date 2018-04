Vatikan, 16. travanj 2018.

U nedjelju, 15. travnja 2018., nakon molitve Kraljice neba, papa Franjo je ponovio svoj apel za mir u Siriji. Duboko sam zabrinut zbog sadašnje situacije u svijetu u kojem, unatoč oruđima koja su dostupna međunarodnoj zajednici, i dalje postoje teškoće u dogovaranju zajedničkog djelovanja u korist mira u Siriji i drugim područjima svijeta – kazao je papa Franjo i nastavio – Dok se neprestano molim za mir, pozivajući sve ljude dobre volje da učine isto, ponovno upućujem apel svima onima koji imaju političku odgovornost kako bi osigurali da prevladaju pravda i mir.

Sveti je Otac također pozvao i na molitvu za malenog Alfieja Evansa iz Engleske te Vincenta Lamberta iz Francuske čije obitelji vode pravne bitke kako bi njihovi voljeni dobili nužnu, osnovnu liječničku skrb. Papa Franjo napomenuo je kako je riječ o delikatnim situacijama koje su jako bolne i složene. Molimo da se svakog bolesnika poštuje u njegovu dostojanstvu i obzirom na njegovo stanje uz suglasnost njegove obitelji, liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika bude primjereno njegovan i to sve s velikim poštovanjem prema životu – zaključio je Papa.

Tridesetosmogodišnji Vincent Lambert je 2008. godine teško stradao u automobilskoj nesreći nakon čega je ostao nepokretan. Njegovi roditelji, uz suglasnost nekolicine liječnika, tvrde da je u stanju disati bez pomoći i da njegovi unutarnji organi funkcioniraju normalno. No doktori i službenici bolnice Sebastopol u Reimsu žele ukloniti „uobičajena sredstva održavanja na životu“, odnosno hranu i vodu. Ako bi to učinili, to bi značilo Lambertovu smrt te bi se smatralo pasivnom eutanazijom.

Dvogodišnji se pak Alfie Evans nalazi u dječjoj bolnici Alder Hay u engleskom gradu Liverpoolu i boluje od nepoznate degenerativne bolesti mozga te je potrebna mehanička ventilacija kako bi ga se održavalo na životu. Njegovi su roditelji htjeli da se nastavi liječenje, no bolničko osoblje inzistira da se dječaka skine s aparata. Alfiejevi su roditelji zatražili drugo mišljenje, a bolnica u Milanu prihvatila je ponuditi ga, i roditelji su od bolnice Alder Hay zatražili da maleni Alfie bude prebačen u dječju bolnicu „Bambino Gesù“ u Rimu. No bolnica je odbila prihvatiti druge opcije.

Papa Franjo je ranije ovog mjeseca na Twitteru napisao: „Iskreno se nadam da će se učiniti sve nužno kako bi se suosjećajno nastavilo pratiti malenoga Alfieja Evansa i da će se čuti duboka patnja njegovih roditelja. Molim za Alfieja, za njegovu obitelj i za sve uključene osobe“.

I Alfijevi i Vincentovi roditelji obratili su se sudovima koji su odbili njihove zahtjeve. Ne dođe li do promjene, oba bi pacijenta u sljedećim danima mogla izgubiti život. (kta/rv)