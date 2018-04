Vatikan, 16. travanj 2018.

Trebamo imati pozitivno poimanje našeg tijela – istaknuo je papa Franjo u nagovoru uz molitvu Kraljice neba u nedjelju, 15. travnja 2018. na Trgu svetoga Petra u Vatikanu. Današnje nam evanđelje predstavlja Uskrsloga koji se ukazuje učenicima – nastavio je Papa – Isusov pozdrav njegovim uznemirenim i zabrinutim učenicima glasi „mir vama“. Tu nije riječ samo o nutarnjem miru, nego i o miru koji se stvara u međuljudskim odnosima – napomenuo je Sveti Otac i dodao da događaj koji opisuje evanđelist Luka snažno ističe „realizam uskrsnuća“. Ne radi se tu o ukazanju Isusove duše, već o njegovoj stvarnoj prisutnosti s uskrslim tijelom – istaknuo je.

Papa je napomenuo da Isus jako dobro zna da su njegovi učenici uznemireni njegovim pojavkom jer im je zbiljnost uskrsnuća nepojmljiva. Oni su uvjereni da vide duha. No uskrsli Isus nije nikakav duh, nikakva utvara, nego čovjek s tijelom i dušom. Iz tog im razloga Gospodin govori: „Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam“ (Lk 24,39). A da bi svojim učenicima koji od radosti nisu vjerovali, nego su se čudom čudili, pomogao shvatiti to, Isus je zatražio da mu dadu nešto za jesti i oni su mu pružili komad pržene ribe koju je pred njima pojeo.

Naglasak koji Isus stavlja na stvarnost svoga uskrsnuća, osvjetljava kršćansko shvaćanje tijela: ono nije prepreka, a nije ni zatvor duše – istaknuo je Sveti Otac i nastavio – Bog je stvorio tijelo, a čovjek nije potpun bez jedinstva tijela i duše. Isus koji je pobijedio smrt i uskrsnuo u duši i u tijelu, omogućuje nam shvatiti kako trebamo imati pozitivno poimanje svoga tijela. Tijelo može predstavljati priliku ili oruđe za grijeh, no tijelo ne uzrokuje grijeh, nego to čini naša moralna slabost – napomenuo je papa Franjo. Tijelo je divni Božji dar koje je u jedinstvu s dušom određeno izraziti čovjekovu sličnost s Bogom. Zato smo pozvani voditi brigu o svom tijelu i poštovati ne samo svoje, nego i tijela drugih – kazao je Papa.

Svaki je napad ili ozljeđivanje ili nasilje nad tijelom našeg bližnjega vrijeđanje Boga Stvoritelja! – upozorio je Sveti Otac i nastavio – Moje su misli posebno s djecom, ženama i starijima koje se tjelesno zlostavlja. U tijelu tih ljudi pronalazimo tijelo Isusovo. Ismijan, izrugan, ponižen i raspet, Isus nas je učio ljubavi – rekao je papa Franjo.

U svijetu u kojem prečesto prevladavaju materijalizam i oholost spram slabijih, evanđeoski nas izvještaj današnjega dana poziva da budemo ljudi koji su sposobni gledati u dubinu puni čuđenja i velike radosti zbog toga što smo susreli uskrsloga Gospodina. On nas poziva da budemo osobe koje znaju prihvatiti i vrjednovati novost života koju Isus sije u povijest, kako bi ju usmjerili prema novom nebu i novoj zemlji – kazao je Sveti Otac. (kta/rv)