XVI. Susret liturgijskih zborova Vrhbosanske nadbiskupije održan je u subotu, 14. travnja 2018. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu.

Susret je započeo svečanim Euharistijskim slavljem u sarajevskoj prvostolnici koje je predvodio rektor katedrale mons. Ante Meštrović, kanonik Kaptola vrhbosanskog. Na Svetoj misi sudjelovali su i liturgijsko pjevanje animirali svi petnaest okupljenih zborova predvođenih Katedralnim mješovitim zborom „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

„Poštovani voditelji zborova,poštovani članovi zborova župnih zajednica ovdje u katedrali na XVI. Susretu liturgijskih zborova Vrhbosanske nadbiskupije. U ime Vrhbosanske nadbiskupije i vrhbosanskog nadbiskupa kardinala Vinka Puljića u čije sam ime ovdje danas s Vama iskreno vam zahvaljujem na dolasku i sudjelovanju na današnjem susretu. Također zahvaljujem za vašu otvorenost i volonterski rad kojega ulažete kao članovi župskih zborova. Zahvaljujem na ljubavi s kojom ste pristupili i postali član zbora župe pa potom na redovnim dolascima na probe zbora i redovnom sudjelovanju na liturgijskim slavljima. Sve je to dragovoljna žrtva i obveza. Dar Gospodinu. Uljepšati liturgiju župne zajednice i tako Bogu dati hvalu. Hvala svim voditeljima zborova i svim liturgijskim zborovima župa Vrhbosanske nadbiskupije“, kazao je mons. Meštrović u prigodnoj propovijedi.

„Kristovo uskrsnuće najvažniji razlog na kojem temeljimo svoju vjeru i nadu u Boga. Krist je gospodar života i smrti. On je onaj koji je uskrsnuo i koji će nas jednog dana primiti u svoje zajedništvo u nebu kroz svu vječnost. Kristovo uskrsnuće nas uči da nije najvažnije ono što ljudi smatraju uspješnim i velikim, nego ono što je veliko u Božjim očima. Danas nas kroz evanđelje Isus hrabri kao i svoje učenike. Kroz bure i oluje životnih problema poručuje nam čvrsto 'Ne bojte se!'. Negdje sam pročitao kako se u Bibliji izraz 'Ne boj se' u svojim inačicama pojavljuje 365 puta. Za svaki nam dan u godini Bog poručuje 'Ne bojte se!'. Ta Božja providnost i zaštita toliko je očita i upečatljiva, a opet je tako rijetko primjećujemo. Koliko puta smo i mi u teškim životnim olujama na lađici svojega života i strahujemo. Gospodin i nama veli: 'Ja sam' Ne bojte se!'“, rekao je mons. Meštrović u svojoj propovijedi.

„Ova godina je proglašena Stadlerovom godinom u povodu stote godišnjice preminuća sluge Božjega Josipa Stadlera prvog Vrhbosanskog nadbiskupa nakon uspostave ponovne redovne crkvene vlasti u BiH. Bila su to teška vremena nakon pet stoljeća turske okupacije. Sagradio je katedralu i još puno važnih zgrada. Radio je na duhovnom preporodu puka u svojoj nadbiskupiji. Osnovao red sestara Služavki Malog Isusa, brinuo o siromašnima, napuštenima, starcima djeci. Nastojimo upoznati njegovu ljubav prema Bogu, Crkvi i narodu i nasljedovati njegove kreposti. Bilo mu je stalo, između ostalog, da liturgijski životbude na visini u Nadbiskupiji. U katedralu su nabavljene kvalitetne orgulje. Na putu prema svećeništvu Stadler je bio izvrstan đak i student. Nastojao se pripremiti što bolje za svoje buduće zvanje u radu s dušama. U stvarima gdje se osjećao manje nadaren nastojao je usavršavati se. Tako mu je crkveno pjevanje u početku predstavljalo problem, no zahvaljujući Anđelku Voršaku, kolegi sa studija u Rimu koji je od 1868. do 1870. u zavodu Germanikum bio 'cantus magister', Stadler je uspio svladati i taj nedostatak. Naravno da mu je bilo stalo do crkvene glazbe i liturgijskog pjevanja kada je postao nadbiskup. Pozvao je 1891. mladog svećenika Stjepana Hadrovića iz Zagreba u Sarajevo kojega je već 1894. imenovao kanonikom i dodijeljeno mu je mjesto katedralnog orguljaša. Za katedralni zbor je započeo pravi procvat. Na novu godinu 1892. godine uvedeno je koralno pjevanje pod pučkom misom“, kazao je mons. Meštrović te se ukratko osvrnuo na život i djelo kanonika Hadrovića.

„Kanonik Hadrović našao je dosta muškaraca koje je poučio u koralu i koji su svake nedjelje pjevali cijelu koralnu misu na hrvatskom. Hadrović je bio odličan poznavatelj i vjerni štovatelj propisa crkvenog pjevanja. Zato je i bio izvrstan učitelj koralnog pjevanja na bogosloviji. Otkada je otvorena sarajevska bogoslovija bogoslovi su pjevali i asistirali nedjeljom na kanoničkoj konventualnoj misi. Svaka misa bi se u tjednu savjesno uvježbala i nedjeljom spremno otpjevala. Svoja iskustva Hadrović je godinama prikupljao i objavio ih u crkvenoj pjesmarici 'Hosana'. Eto nam primjera i poticaja iz naše prošlosti kako predan rad donosi dobre rezultate na svakom području pa tako i na području liturgijskog pjevanja. U ozračju uskrsne radosti svojom ljubavlju i životom pokažimo na različitim područjima pa i liturgijskim pjevanjem da je put vjere u Boga jedini pravi koji vodi konačnoj sreći i radosti“, rekao je mons. Meštrović.

Nakon Svete mise uslijedio je Koncert duhovne glazbe tijekom kojeg je 30 višeglasnih ili gregorijanskih popijevki izvelo 15 zborova koji gaje višeglasje i gregorijanski koral iz raznih dijelova Vrhbosanske nadbiskupije.

Nastupe zborova najavljivala je Služavka Malog Isusa s. Ljilja Marinčić. Donosimo njezine najave i program koncerta:

1. U ovoj prekrasnoj Stadlerovoj katedrali najčešće se čuje pjesma dvaju zborova koji nas svojim imenom podsjećaju na početke sarajevske prvostolnice. I ovaj XVI. susret liturgijskih zborova započet ćemo s pjesmom zbora VBS-a „Stjepan Hadrović” , a zaključiti sa zborom „Josip Stadler“. Stadler i Hadrović su dvojica nezaobilaznih velikana Vrhbosanske nadbiskupije, stoga je dostojno da s njima počnemo i završimo. Hadrović je bio prvi vođa katedralnog zbora u sarajevskoj prvostolnici, skladatelj, Stadlerov tajnik i kanonik; a Stadler je bio Stadler. Radost nam je pozdraviti zbor „Stjepan Hadrović“ pod ravnanjem maestra vlč. Marka Stanušića. Oni će nam izvesti dvije skladbe:

Slavna Majko Spasitelja (Matija Ivšić)

Kyrie (iz XI. koralne mise “Orbis factor”)

Izvodi: zbor bogoslova Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa „Stjepan Hadrović” i zbor “Koralisti”

vlč. Marko Stanušić, dirigent

2. Iz župe Prozor nam stiže raspjevani zbor pod ravnanjem s. Marinele Zeko, a za orguljama je gospođica Nada Krešo. Vjerujem da će nas njihova pjesma na trenutak „odvesti“ u Ramski kraj koji je poveznica Bosne s Hercegovinom. Poznato je da je 1433 godine Prozor ugostio kralja Tvrtka II., a mi danas imamo radost ugostiti njih i od njih čuti izvedbu dviju skladbi: „Isuse Kralju“ i „Imaj srce“.

Isuse Kralju (G. F. Händel)

Imaj srce (Dr. Josip Stadler; s. Dolores Brkić)

Izvodi: zbor župe Srca Isusova - Prozor

Nada Krešo, orgulje

s. Marinela Zeko, dirigent

3. Možda bi bilo dovoljno reći Vareš, pa da nam misli odu u daleku povijest kada u mnogim mjestima lijepe naše Bosne nije bilo ni spomena na crkvu, a Vareš je već tada imao crkvu sa zvonikom i braću franjevce. Raduje me da i ove godine možemo ugostiti zbor župe sv. Mihovila iz Vareša, pod ravnanjem s. Ružice Marijić, a za orguljama su Vanja Andrić i Ema Lekić. Oni će izvesti dvije skladbe:

Tvome se srcu Majko (Dejan Bubalo)

O Spase roda ljudskoga (Pero Ivanišić-Crnkovački)

Izvodi: zbor župe Sv. Mihovila - Vareš

Vanja Andić i Ema Lekić, orgulje

s. Ružica Marijić, dirigent

4. Lug-Brankovići su mlada župa (prošle godine su navršili tek 30. godinu postojanja), a po aktivnostima bi se reklo da postoje već stoljećima. I ove su godine s nama pod vodstvom s. Rozeline Knežević. Dirigent je Marija Filipović, a za orguljama je Sandra Jozinović. U njihovoj ćemo izvedbi ćuti pjesme:

O da bude radost (Rudolf Taclik)

Slavim te Gospode (J. S. Bach)

Izvodi: zbor župe Sv. Ivana Krstitelja - Lug-Brankovići

Sandra Jozinović, orgulje

Marija Filipović, dirigent

s. Rozelina Knežević, voditeljica

5. S nama je danas i zbor župe Presvetog Srca Isusova – Brčko , pod ravnanjem Stjepana Markića. Oni će nas razveseliti izvedbom dviju skladbi:

Na nebu moje duše (Ludwig van Beethoven)

S rajskih visina (Zlatko Špoljar)

Izvodi: zbor župe Srca Isusova - Brčko

Stjepan Markić, dirigent

6. Iz Bugojna nam stiže zbor župe sv. Ante Padovanskog, pod ravnanjem s. Mire Bliznac. Danas ćemo čuti njihovu izvedbu pjesama:

O hostijo spasonosna (Harm.: M. Stanušić)

Glasnik istinskog mira (I. Špralja - M. Martinjak)

Izvodi: zbor župe Sv. Ante - Bugojno

s. Mira Bliznac, dirigent

7. Iz najstarije župe Lašvanske doline stiže nam zbor župe Uznesenja BDM – Dolac . Za njihovu se župu kaže da je "Majka lašvanskih župa", a prošle su godine proslavili 190. obljetnicu postojanja. Danas ćemo od njih ćuti izvedbu dviju pjesama:

Velik je Gospod Bog (fra Alojzije Atlija)

O Bože nisam vrijedan (Michael Haydn)

Izvodi: zbor župe Uznesenja BDM - Dolac

Petar Kolak, orgulje

Vlatka Čabro, dirigent

8. Sjemenišni i mješoviti zbor KŠC -a „Petar Barbarić“ izvest će nam skladbe „Salve Regina“ i „O prislavna Božja Mati“. Dirigent zbora je gosp. Vlatka Čabro, a za orguljama je Petar Kolak. Vjerujem da će nas njihova prisutnost potaknuti da sa zahvalnošću pogledamo na davnu 1882, kada je prvi vrhbosanski nadbiskup – sl. Božji nadbiskup Stadler – „bacio oko“ na Travnik i tu započeo gradnju Sjemeništa. Pozdravimo Sjemenišni i mješoviti zbor i zaželimo im dobrodošlicu!

Salve Regina (GK)

O prislavna Božja Mati (Bosna)

Izvodi: Sjemenišni i mješoviti zbor KŠC-a

“Petar Barbarić” - Travnik

Petar Kolak, orgulje

Vlatka Čabro, dirigent

9. Iz Uskopaljske doline nam stiže zbor župe Uznenja BD Marije – Uskoplje , pod ravnanjem s. Angeline Tokić. Oni će nam izvesti dvije skladbe:

O najsvetija (obrada: Nikica Kalođera)

Zdravo Marijo (Miroslav Martinjak)

Izvodi: zbor “Bl. Marija Petković” župe

Uznesenja BDM - Uskoplje

s. Angelina Tokić, dirigent

10. Iz župe Presvetog Trojstva – Novi Travnik nam stiže zbor pod ravnanjem s. Silvije Nikolić. Oni će nam izvesti dvije skladbe:

Molitva (fra Vitomir Slugić)

Pjevajte Gospodinu (Ivan Rakovica)

Izvodi: zbor župe Presvetog Trojstva - Novi Travnik

s. Silvija Nikolić, dirigent

11. Godine 1997. četvero framaša župe sv. Petra i Pavla u Tuzli odgovorili su na događanja pjesmom. Dok su se drugi bavili ovim ili onim poslovima, oni su svirali i pjevali. I tako se oko njih okupila grupa mladih. Animator glazbene skupine i zborovođa je Zlatko Špoljarević, pedagog-psiholog u Gimnaziji pri KŠC-u „Sv. Franjo“ uTuzli. Pozdravimo zbor mladih koji će nam izvesti dvije skladbe:

Tantum ergo (GK)

Mater Dei (Lorenz Maierhofer)

Izvodi: “Iuventus Salinarum” - zbor mladih

župe Sv Petra i Pavla - Tuzla

Zlatko Špoljarević, dirigent

12. Iz Nedžarića nam stiže Bogoslovski zbor Franjevačke teologije u Sarajevu „Fra Nenad Dujić” pod ravnanjem fra Emanuela Josića. Oni će nam izvesti dvije skladbe:

Velik je Gospodin (s. Lujza Kozinović)

Zdravo Majko sveta (M. Čuturić; N. Matošević)

Izvodi: Zbor Franjevačke teologije “Fra Nenad Dujić”

fra Emanuel Josić, dirigent

13. Iz župe sv. Ante – Žepče nam stiže zbor pod ravnanjem s. Slavice Tubak, a za orguljama je gosp. Jelena Stipić. Oni će nam izvesti skladbe:

Pobjedni dan slavimo (F. Pintarić; M. Martinjak)

O premili Isuse (Ignacije Hladnik)

Izvodi: zbor župe Sv. Ante - Žepče

Jelena Stipić, orgulje

s. Slavica Tubak, dirigent

14. Župa sv. Josipa – Zavidovići , predstavit će nam se danas skladbama „Sakramentu veličajnom“ i Zdravo Djevice“. Voditelj zbora je gosp. Ana Ćurić, a za orguljama je Miro Molov.

Sakramentu veličajnom (V. Rončić; A. Canjuga)

Zdravo Djevice (Cithara octochorda)

Izvodi: zbor župe Sv. Josipa - Zavidovići

Miro Molov, orgulje

Ana Ćurić, dirigent

15. Ovo naše druženje završit ćemo pjesmom Katedralnog mješovitog zbora „Josip Stadler“ kod ravnanjem maestra vlč. Marka Stanušića. Oni će nam izvesti dvije skladbe: „Pjevajte Gospodinu“ i „Kyrie“. S ovim pjesmama zahvalimo Gospodinu za ovaj susret, kao i za svaki naš susret. Neka se slavi ime Gospodnje ovdje u Sarajevu i na svakome mjestu lijepe naše Bosne!

Pjevajte Gospodinu (Peter Wagner)

Kyrie – iz „Messe solennelle“ (Louis Vierne)

Izvodi: Katedralni mješoviti zbor

„Josip Stadler” - Sarajevo

vlč. Marko Stanušić, dirigent



