Vatikan, 14. travanj 2018.

Krist nam daje istinsku slobodu – istaknuo je papa Franjo 13. travnja 2018. za vrijeme jutarnje Mise slavljene u Domu svete Marte u Vatikanu. U svojoj je propovijedi Papa promišljao o tri primjera slobode: farizeju Gamalielu, apostolima Petru i Ivanu te Isusu. Napomenuo je pritom da istinska sloboda znači napraviti mjesta za Boga u našim životima i nasljedovati Isusa. Objasnio je da sloboda o kojoj slušamo kroz ovo vazmeno vrijeme jest sloboda sinova i kćeri Božjih, kazavši da nam je Isus darovao tu slobodu putem svoga otkupiteljskog čina.

Papa je rekao kako je Gamaliel prvi primjer slobode koji nam nude čitanja današnje liturgije. Bio je zakonoznanac i farizej koji je uvjerio Sinedrij, odnosno Vijeće da oslobode apostole Petra i Ivana. Gamaliel je bio slobodan čovjek koji je razmišljao smirena uma i uvjerio svoje kolege da će vrijeme učiniti svoje.

Slobodan se čovjek ne boji vremena: dopušta Bogu da radi – kazao je Papa i nastavio – Daje prostora kako bi Bog djelovao u vremenu. Slobodan je čovjek strpljiv. [Gamaliel] je bio Židov, a ne kršćanin, i on nije priznavao Isusa kao Spasitelja, no on je bio slobodan čovjek. Promislio je stvari i iznio svoje ideje drugima koji su ih potom prihvatili. Sloboda nije nestrpljiva – istaknuo je papa Franjo.

Sveti je Otac napomenuo da je i Pilat razmišljao dobro, jasna uma, shvaćajući da je Isus bio nevin. No zato što nije bio slobodan, nije mogao nadići svoju želju za promaknućem. Nedostajala mu je hrabrost slobode jer je bio rob svoje karijere, svojih ambicija i svog uspjeha – rekao je Papa.

Drugi su Papin primjer slobode apostoli Petar i Ivan. Oni su iscijelili paraliziranog čovjeka, dovedeni su pred Vijeće i oslobođeni su nakon što su bili išibani, iako su bili nevini. Sveti je Otac napomenuo da su apostoli bili radosni što su bili dostojni podnijeti pogrde za Isusa. To je radost nasljedovanja Isusa – kazao je Papa i dodao – To je druga vrsta slobode koja je veća, šira i kršćanskija.

To je sloboda onoga tko ljubi Isusa Krista – nastavio je papa Franjo – Oni su zapečaćeni Duhom Svetim po vjeri u Isusa Krista. „Ovo si učinio za mene, stoga ja činim ovo za tebe“. I u naše doba postoje mnogi zatočeni i mučeni kršćani koji posjeduju slobodu da ispovijedaju Isusa Krista – rekao je Papa.

Sveti je Otac kazao da je treći i najistinskiji primjer slobode sâm Isus. Kad je čudotvorno umnožio kruh u pustinji, papa Franjo je podsjetio da ga je narod htio zakraljiti. No povukao se u goru kako bi izbjegao tu sudbinu. Izbjegavao je trijumfalizam i nije ga zavarao – kazao je dodajući da je bio slobodan jer je njegova sloboda bila činiti Očevu volju. Isus je na kraju završio na križu – rekao je Papa i istaknuo – Isus je najveći primjer slobode.

Razmišljajmo danas o svojoj slobodi – nastavio je papa Franjo – Imamo tri primjera: Gamaliela, Petra i Ivana, te Isusa. Posjedujem li kršćansku slobodu? Jesam li slobodan ili sam rob svojih strasti, ambicija, bogatstva ili prolaznih hirova? Čini se kao šala, ali mnogi su ljudi robovi mode! … Promišljajmo o svojoj slobodi usred ovog pomalo „šizofrenog“ svijeta koji viče „sloboda“, ali je zapravo više rob. Promislimo o toj slobodi koju nam Bog daje u Isusu – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)