Sarajevo, 21. travanj 2018.

U subotu, 21. travnja 2018. u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu, katedrali Srca Isusova i Katoličkom školskom centru sv. Josip u Sarajevu bit će upriličen XXI. Susret ministranata Vrhbosanske nadbiskupije.

Euharistijsko slavlje je u sarajevskoj katedrali Srca Isusova u 10.30 sati, a nakon okrjepe u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu uslijedit će natjecateljski dio na prostoru Katoličkog školskog centra sv. Josip.

Program susreta:

- do 9.45 sati - Predviđeno je okupljanje i oblačenje ministranata

- 10 sati - Procesija od Bogoslovije do Katedrale

- 10.30 sati - Sveta misa u sarajevskoj katedrali

- 12 sati - Ručak i okrepa u Bogosloviji

- 12.30 sati - Okupljanje u KŠC-u Sv. Josip Sarajevo

- 12.45 - sati - Započinje zabavni - sportsko - rekreativni dio program

- 15.45 do 16 sati - Podjela nagrada

Svi sportovi: nogomet, šah, stolni tenis, igre bez granica, mice kao i Kviz znanja su u KŠC-u.



Upute i sugestije za pripravu

Obrazac za prijavu