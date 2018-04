Vatikan, 13. travanj 2018.

Molim oproštenje od svih koje sam uvrijedio i nadam se da ću to moći učiniti i osobno, u narednim tjednima, na susretu s predstavnicima žrtava, ističe Papa u pismu čileanskim biskupima od 8. travnja, koje je Tiskovni ured Svete Stolice objavio 11. travnja navečer, u kojem se osvrće na iznesene sumnje u vezi s tvrdnjama da je biskup Osorna Juan Barroso prikrivao seksualna zlostavljanja bivšeg svećenika Fernanda Karadime. Papa priznaje da je njegov stav da je riječ o klevetama na račun čileanskog biskupa, koji je iznio tijekom pohoda Čileu, bio posljedica „nedostatka istinitih i uravnoteženih informacija", prenosi agencija SIR. Papa Franjo je pismo napisao nakon što je pročitao izvješće od 2 300 stranica koje je predao njegov izaslanik u Čileu i New Yorku, mons. Charles J. Scicluna, nadbiskup Malte, koji je zajedno s Jordi Bertomeu Farnósom, dužnosnikom Kongregacije za nauk vjere, slušao svjedočanstva žrtava i pripremio izvješće. „Sada, nakon pomnog čitanja spisa s ove 'posebne misije' - piše Papa - mislim da mogu reći da sva prikupljena svjedočenja govore na otvoren način, bez uvijanja ili uljepšavanja, o mnogo raspetih života i priznajem da mi to zadaje bol i da me zbog toga obuzima sram". Papa se u pismu obraća biskupima okupljenima na plenarnom zasjedanju: „ponizno tražim vašu suradnju i pomoć u razumijevanju rješenja koja se u kratkom, srednjem i dugom roku moraju usvojiti kako bi se ponovno uspostavilo crkveno zajedništvo u Čileu, s ciljem da se što je više moguće popravi štetu izazvanu tim skandalom i ponovno uspostavi pravdu". Papa Franjo namjerava sazvati biskupa u Rimu da s njima razgovara „o zaključcima spomenute vizitacije i mojim zaključcima". „Zamišljam taj susret kao bratski trenutak, bez predrasuda i unaprijed stvorenih ideja s jednim jedinim ciljem a to je da zablista istina u našim životima". Na kraju Sveti Otac moli predsjednika Čileanske biskupske konferencije mons. Santiaga Silvu Retamalesa da pismo objavi "što je prije moguće". (kta/ika)