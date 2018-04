Split, 12. travanj 2018.

U prostorijama nakladne kuće Verbum na konferenciji za medije u četvrtak, 12. travnja 2018. predstavljena je knjiga Molitvom do životne preobrazbe, a predstavili su je dr. sc. Miro Radalj i mr. sc. Petar Balta direktor i glavni urednik nakladne kuće Verbum.

U suvremenom svijetu užurbanosti i stresa sve je više onih koji prepoznaju da se istinsko ispunjenje nalazi u pronalasku životnog smisla i ispravnoj ravnoteži tijela i duha. Pri tome su neophodne molitva i meditacija iz kojih proizlaze osobna obnova i iscjeljenje, kao i duboke i korjenite promjene društva za kojima tako čeznemo. U knjizi Molitvom do životne preobrazbe, upravo objavljenoj u izdanju nakladne kuće Verbum, o. Jacques Philippe, jedan od najvećih duhovnih autora današnjice, detaljno opisuje narav molitve i daje konkretne upute za to temeljno duhovno iskustvo. Knjiga o. Jacquesa je poput svojevrsne škole molitve koja vodi čitatelja na jednostavan način do osobne duhovne obnove koja potom obogaćuje i sve vidove života.

Za sve one koji žele produbiti vlastito duhovno iskustvo, knjiga Molitvom do životne preobrazbe nudi pristupačne i u svim životnim okolnostima primjenjive upute i poticaje kako bi u molitvi ostvarili prisan i dubok susret s Bogom koji je cilj i svrha molitvenog života. U ovoj knjizi o. Jacques Philippe stavlja naglasak na osobnu molitvu jer upravo u osobnoj molitvi nailazimo na najveće poteškoće i izazove. Osim toga, ako nema osobne molitve, lako se dogodi da zajednička molitva ostane površna, da ne dostigne svu svoju ljepotu i vrijednost. Nudeći konkretnu pomoć i praktična sredstva za redovitu i ustrajnu molitvu, ova knjiga će svakom čitatelju pomoći da dođe u dodir s Božjom prisutnošću, ali će mu i pružiti potporu kako bi u ustrajnoj i vjernoj osobnoj molitvi preobrazio vlastiti život te pronašao svjetlo, snagu i mir.

Knjiga Molitvom do životne preobrazbe je dostupna u svim knjižarama Verbum kao i preko web knjižare Verbum.hr, a moguće je o njoj više saznati na poveznici. (kta)