Zagreb, 12. travanj 2018.

Izjavom protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, uz odgovarajuću fotografiju s početka plenarnog zasjedanja s kojeg je izjava upućena, otvara se čitateljima novi broj Glasa Koncila, 15. u tekućoj godini, s nadnevkom od nedjelje 15. travnja. U novome broju objavljena je i nova „Prilika", mjesečni magazin Glasa Koncila, s naslovnom temom „'Vodič' za sklapanje crkvenoga braka".

„Dati svoj glas ZA ratifikaciju Konvencije značilo bi, između ostaloga, otvoriti vrata nečemu što je u suprotnosti s ljudskom stvorenošću, s naravnim zakonom i s temeljnim vrijednostima kršćanske vjere i kulture, a što smatramo pogubnim za obitelji, za demografsku obnovu naroda i za odgoj novih naraštaja", stoji između ostaloga u spomenutoj izjavi hrvatskih biskupa.

Više je priloga, bilo u Glasu Koncila bilo u Prilici, u tjednu neposredno prije glasovanja o Istanbulskoj konvenciji, posvećeno toj temi. Posebno se ističu pismo zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića s pozivom na molitvu za domovinu i obitelj koje je čitano na misama u Zagrebačkoj nadbiskupiji, kao i izjava priopćenje predsjednika Hrvatske biskupske konferencije zadarskog nadbiskupa Želimira Puljića uz razgovor na Hrvatskom katoličkom radiju o štetnosti ratifikacije Istanbulske konvencije.

Glas Koncila donosi izvještaj i o zavjetnom hodočašću Sisačke biskupije u svetište Majke Milosrđa u Kloštar Ivanić. U propovijedi na tom hodočašću biskup Košić je također imao na umu ratifikaciju Istanbulske konvencije kad je rekao: „Nije li to sramota da u državi u kojoj se 90% stanovnika izjašnjava kršćanima, od kojih 86% katolicima, ukupno 95% vjernicima, vlastodršci mogu sijati strah i trepet i pokoriti sve misleće da prestanu misliti, sve koji imaju poziciju da govore da prestanu govoriti, sve koji imaju znanstveni, kulturni, umjetnički autoritet da uzmaknu i - šute!".

Ista su događanja nadahnula komentar glavnog urednika Glasa Koncila mons. Ivana Miklenića, koji u odluci o ratifikaciji konvencije također vidi „kost za glodanje" kako bi se skrenuo pogled javnosti od drugih važnih nagomilanih problema. No budući da ratifikacija, između ostalih pogubnih posljedica, produbljuje podjele u hrvatskome društvu, i to na poticaj same vlade, urednik zaključuje: „Jao društvu i jao državi koju bi upravo vladajuća garnitura dovodila ili gurala u krizu, u ugrozu, a pozvana je i dužna je rješavati probleme. Eventualna nespremnost visokih političkih krugova da vide stvarnost kakva jest mogla bi vrlo skupo stajati ne samo njih same, njihove političke stranke, nego i Hrvatsku i hrvatski narod".

Među izvještajima iz života Crkve u Hrvatskoj ističe se vijest da je Isusovačka služba za izbjeglice osnovala „Centar za integraciju izbjeglica", kao i izvještaj o Međunarodnom teološkom simpoziju profesora filozofije i teologije koji je održan u Osijeku.

Gošća redovitoga intervjua u novome broju Glasa Koncila je prof. dr. Slavica Dodig, autorica leksikona biblijskih žena i muškaraca. Nadahnuta likovima starozavjetnih i novozavjetnih muškaraca i žena, sugovornica govori o nizu aktualnih problema. Sugestivan je i naslov intervjua „Biblijski muškarac - uzor današnjim vođama".

Redovita reportaža u novome broju Glasa Koncila vodi čitatelja na Kordun, u župu Uznesenja Bl. Djevice Marije u Cetingradu (Gospićko-senjska biskupija). Na odgoju uz obrazovanje ustraju u rubrici „Mladi mladima" mladi suradnici Glasa Koncila. Njihov prilog naslovljen je „Bez odgoja nema obrazovanja".

Osim drugoga dijela prikaza poticajnog te na mahove i izazovnog dokumenta koji su objavili mladi katolici iz cijeloga svijeta s nedavnog skupa u Rimu, koji je održan kao tematska i duhovna priprava za jesensko zasjedanje Biskupske sinode o mladima, Glas Koncila nudi još jedan prilog za one koji su željni dublje i šire vjerničke formacije. Riječ je o prilogu u povodu 55. obljetnice objavljivanja enciklike „Pacem in terris - Mir na zemlji" pape sv. Ivana XXIII. Na encikliku o miru u svijetu i o njezinoj današnjoj aktualnosti podsjeća Krešimir Cerovac. (kta/ika)