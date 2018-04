Sarajevo, 11. travanj 2018.

Početkom mjeseca travnja iz tiska je izašao novi broj franjevačke revije Svjetlo riječi, koja već 35 godina svakoga mjeseca donosi priloge s područja vjere, društva i kulture. Glavna tema novoga broja Svjetla riječi izravno je povezana sa svetkovinom Uskrsa, a na naslovnici donosi citat iz Lukina evanđelja: „Nije ovdje, uskrsnuo je”.

Temu broja novoga Svjetla riječi potpisuje fra Darko Tepert, aktualizirajući stvarnost Uskrsa u svjetlu Biblije. „Nakon dana Uskrsa ništa više nije isto. Gospodin je učinio nešto novo, učinio je novi dan za sve nas. I taj dan još uvijek traje. U tom danu svatko može naći razlog za radost i klicanje. Kršćanska vjera bitno je obilježena tom radošću. Pomazanik – Mesija – došao je i uskrsnućem nam darovao novi život koji već sada živimo. Potrebno je prepoznati tu novu stvarnost. Ne privid, nego upravo stvarnost novoga života u Kristu”, piše Tepert. Koja je poveznica između Kristova uskrsnuća i uskrišavanja mrtvaca, je li poruka Uskrsa došla do svakoga i što danas svjedoči Kristov prazan grob pročitajte u novomu Svjetlu riječi.

O ekološkoj duhovnosti svetoga Franje piše fra Danijel Nikolić u rubrici Franjevačka karizma, uz Dan planeta Zemlje, koji će svijet obilježiti 22. travnja. Pročitajte zatim kakvo iskustvo Uskrsa Tatiana Cameron Tajči donosi u rubrici O radosti življenja. Što Boris Beck piše u rubrici Riječ obiteljima doznajte u tekstu Isus neće iznevjeriti. Fra Šimo Ivelj, pak, piše o Ženidbenom pravu Katoličke Crkve – ovaj put s naglaskom na lažnoj privoli pri sklapanju braka.

Nova reportaža, koju potpisuje članica redakcije Svjetlo riječi Rafaela Obučić, stiže iz Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. Autorica je u razgovoru s djelatnicima i učenicima ove odgojno-obrazovne ustanove doznala detalje iz njihove životne svakodnevice i ugledu FKG Visoko. Stoga reportažu zaključuje riječima: „Nema straha i zabrinutosti glede budućnosti, sve dok je fratara koji su duboko ukorijenjeni u vjeru koja već stoljećima korača s Bogom i u svemu se oslanja na Njegovu providnost i vodstvo.” Kakav dojam nastavnici, učenici i roditelji, ali i posjetitelji imaju o Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji doznajte u tekstu Svjetionik odgoja i obrazovanja.

Na duplerici Svjetla riječi pročitajte sjećanje na Uskrs u mom kraju, autora fra Bože Lujića. Sjećanje na tradicionalnu proslavu Uskrsa na Plehanu nije izblijedilo: „Ako se ipak bude čuo glas Uskrsa kao poziv na život nade, oživjet će opet život u mom kraju (...) Vjerujem ipak da će konačno doći Uskrs u moj kraj!” Još jednu uskrsnu meditaciju potpisuje Ante Mateljan, pišući o Isusovim povojima: „Ovi povoji, smotani na uzglavlju Isusovu, to su povoji Isusovi, ali i vaši, od početka do kraja života, svih koraka i svih posrtaja, od rođenja do same smrti.” Što autor želi poručiti čitatelju doznajte u dosad neobjavljenom Mateljanovu tekstu.

Razgovor revije Svjetlo riječi za broj posvećen Uskrsu ugostio je profesora biblijskih znanosti fra Božu Lujića. Koje promjene usrksli Isus može donijeti u ovozemaljskom vremenu vjernika, što vjernici mogu naučiti iz života prvih kršćana, kako izbjeći pogrešno tumačenje Svetoga pisma i koji je osnovni zakon evanđelja – doznajte u novomu razgovoru naslovljenu Uskrs osvjetljuje život.

Ostale rubrike uključuju, između ostalih, priloge pedagoginje Snježane Šušnjara, akademika Zdenka Lešića i profesora povijesti umjetnosti fra Marka Karamatića i etnologa o. Zvonka Martića.

