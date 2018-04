Zagreb, 11. travanj 2018.

Plenarno, 56. zasjedanje Hrvatske biskupske konferencije započelo je u sjedištu HBK na zagrebačkom Ksaveru u utorak, 10. travnja 2018. Mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini uputio je pozdrav u ime Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, koji prenosimo u cijelosti:



Preuzvišeni gospodine predsjedniče Hrvatske biskupske konferencije!

Uzoriti gospodine kardinale!

Preuzvišena gospodo nadbiskupi i biskupi!

Vrlo mi je drago što vas opet mogu srdačno pozdraviti u ime predsjednika Biskupske konferencije BiH, sarajevskoga nadbiskupa kardinala Vinka Puljića, u svoje ime i svih ostalih članova naše BK, koji su me ovlastili i počastili da opet sudjelujem kao njihov delegat na zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije.

Osim pozdrava, želio bih vas ukratko izvijestiti da je BK BiH, 20. i 21. ožujka 2018., u Mostaru održala je svoje 72. redovito zasjedanje, gdje je vaš delegat bio mons. Nikola Kekić, koji nas je upoznao s radom Hrvatske biskupske konferencije, a s biskupima se susreo i apostolski nuncij u BiH nadbiskup Luigi Pezzuto.

Nakon što smo na nedavnom zajedničkom susretu s vama u Sarajevu informirani također s tijekom rasprave o Istanbulskoj konvenciji, koja se vodi u Hrvatskoj, u raspravi i priopćenju sa zasjedanja izrazili smo svoje žaljenje, što je ta konvencija usvojena u BiH bez šire javne rasprave, u koju bi bile uključeni također Crkve i vjerske zajednice. U vezi s tim u priopćenju smo izrazili potporu biskupima i Crkvi u Hrvatskoj i svim ljudima, koji se zalažu za istinsko vrjednovanje života, obitelji i bračnog zajedništva muškarca i žene na temeljima naravnog zakona i Božje objave.

Tijekom zasjedanja podneseni su izvještaji o radu pojedinih vijeća, komisija i drugih tijela BK u 2017. godini. Upoznati smo pripremama za završnu fazu vjeronaučne olimpijade, koja će se održati 25. travnja 2018. u Livnu. Čuli smo također izvještaj o glavnim naglascima „Pisma ‘Placuit Deo’ biskupima Katoličke Crkve o nekim aspektima kršćanskoga spasenja”, koje je Kongregacija za nauk vjere predstavila javnosti u Rimu 1. ožujka 2018. Dogovorili smo također teme za peti Međudekanski susret BiH, koji će se održati 26. travnja 2018. u Travniku. Na tom susretu namjeravamo se pozabaviti posebice sadašnjim zabrinjavajućim demografskim stanjem katolika u BiH, sa željom da pokušamo tražiti pastoralna rješenja za taj naš veliki problem. On, naime, nije samo demografski i ne tiče se samo iseljavanja, nego je još više pastoralni, jer barem pad nataliteta i ne mali broj pobačaja posljedica su i krize bračnoga morala kod katolika te njihova ne/pristajanja uz nauk Crkve, kojoj pripadaju, a oni su i pitanje učinkovitosti naših pastoralnih nastojanja. Upravo zato pozvali smo sve vjernike na molitvu od Blagovijesti do kraja svibnja 2018. za duhovnu obnovu katolika u BiH.

Podsjetio bih vas također da od 10. do 13. svibnja 2018. Hrvatski mariološki institut KBF-a iz Zagreba u sjemeništu u Travniku organizira Nacionalni mariološko-marijanski kongres s temom „Gospina Bosna – pod okriljem Rajske Djeve“. Suorganizatori toga kongresa su KŠC „Petar Barbarić“ Travnik i Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu.

Među pitanjima, koja se tiču cijele društvene zajednice i Crkve u njoj, a posebice Hrvata u BiH, podsjetio bih samo na dvije stvari. Prvo, za početak listopada ove godine previđeni su izbori. U vidu tih izbora mnogo se govori o reformi izbornoga zakona, u koji je 2002. godine tadašnji visoki predstavnik Europske unije nametnuo izmjene, koje su izravno na štetu Hrvata. U postojećem stanju, ustvari, samo Hrvati traže izmjene toga zakona, prvenstveno izmjene tih izmjena, dok ni Srbi ni Bošnjaci ne pokazuju zanimanje za to a, pravno i realno gledajući, bez njihovih glasova u redovitoj proceduri nije moguće promijeniti zakon. Dapače, odgovaralo bi im, ako bi sve ostalo kao do sada, dok sadašnji visoki predstavnik najavljuje, da neće koristiti svoje ovlasti i nametati reforme, što bi inače bila druga mogućnost promjene toga zakona.

I drugo, za Crkvu bi bila vrlo važna provedba Temeljnog ugovora sa Svetom Stolicom, koji je potpisan još 2006. godine, i onoga u vezi Vojnog ordinarijata iz 2010. godine, no do danas državna vlast nije provela ništa od onoga što je potpisala u tim ugovorima, a u ovom času nema naznaka ni da to namjerava učiniti.

Zahvaljujem vam još jednom na ponuđenoj prilici da vas pozdravim, za solidarnost i pomoć koju iskazujete prema Crkvi u našim biskupijama, i posebice Caritasu HBK, koji je i ove godine organizirao Tjedan solidarnosti i pomoći te je povodu toga u Jajcu slavljena sveta Misa, želim svaki uspjeh i Božji blagoslov ovom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije.