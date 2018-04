Vatikan, 11. travanj 2018.

U Vatikanu je, 9. travnja 2018. predstavljena nova Papina apostolska pobudnica „Gaudete et exsultate – Radujte se i kličite“, o pozivu na svetost i kako odgovoriti na njega u suvremenom svijetu. Tim je povodom Sveti Otac na svojem Twitter-računu objavio nekoliko kratkih misli i poticaja iz spomenutog dokumenta. Tom prigodom je istaknuo put blaženstava kao vrhovni put prema svetosti. Biti siromašan duhom; reagirati krotko i ponizno, znajući kako tugovati s drugima; gladovati i žeđati za pravednošću; milosrdno gledati i djelovati: to je svetost – napisao je papa Franjo u svojem prvom tweetu. U drugoj je pak današnjoj poruci napisao: Čuvati srce slobodnim od svega što onečišćuje ljubav, sijati mir oko sebe, svakodnevno prihvaćati put Evanđelja, čak i ako bi nam moglo uzrokovati probleme: to je svetost.

Također, Papa je sa svojim pratiteljima na Twitteru podijelio poveznicu na novu apostolsku pobudnicu, objašnjavajući da tim dokumentom želi ponovno predložiti poziv na svetost. Istaknuo je da „Gospodin zove svakog od nas na svetost, pa i tebe“. Zatim se obratio ljudima u različitim položajima i staležima, pozivajući ih da danas započnu život svetosti. Jesi li pozvan na posvećeni život? – upitao je Sveti Otac i potom ponudio sljedeći prijedlog: Budi svet tako što ćeš radosno živjeti svoje predanje. Slične je savjete ponudio i drugima: Jesi li vjenčan ili vjenčana? Budi svet ljubeći i brinući se o svojem mužu ili ženi, kao što Krist čini za Crkvu. Jesi li radnik? Budi svet radeći s integritetom i vještinom u službi svoje braće i sestara. Jesi li roditelj ili djed ili baka? Budi svet tako što ćeš strpljivo podučavati malene kako nasljedovati Isusa. Jesi li na položaju moći? Budi svet radeći za opće dobro i odustajući od osobne koristi – napisao je papa Franjo. (kta/rv)