Zagreb, 10. travanj 2018.

„Uskrs fest" - najstariji festival hrvatske popularne kršćanske glazbe, održan je u nedjelju, 8. travnja 2018. u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski" u Zagrebu u organizaciji Ureda HBK za mlade i Hrvatskoga katoličkog radija. Ovogodišnji, 39. po redu, festival bio je revijalnog karaktera.

U festivalsku večer uveo je VIS „Dominiks" (Žepče, BiH) pobjedničkom pjesmom Uskrs festa 2016. „Molitva". Nakon pozdrava generalnog direktora Festivala vlč. Mihovila Miše Provića, slijedili su nastupi izvođača njih 17, od ukupno 46 koliko ih je pristiglo na natječaj prema odluci Organizacijskog odbora festivala. Na Uskrs festu tako su nastupile Sestre Ramljak (Međugorje) s pjesmom „Ne plači Marijo", Zbor mladih „Piscatores" (Kašina) s pjesmom „Moj Bog, moj Otac", Antonio Tkalec (Varaždin) s pjesmom „Dok postojim Tebi ću pjevati". Bogoslovski „Ben(d) Sirah" (Zagreb) izveo je pjesmu „S tobom ne bojim se", a Meri Cetinić (Split) „Moga srca Ti si glas". VIS „Veritas aeterna" (Split) izveo je pjesmu „Sveto ime", Matea Horvat (Zagreb) pjesmu „Bog spašava", a VIS „Damjan" (Vukovar) „Sve mogu u onome koji me jača". Pjesmom „Vraćam se" nastupio je Band „Rafael Judita" (Zagreb), VIS „Aurora" (Solin) izveo je pjesmu „Dođi", a Frama Posušje (Posušje, BiH) „Prostranstva Tebe koji jesi". Grupa „Oton" (Pula) nastupila je s pjesmom „Sveti i Presveti", fra Marin Karačić (Široki Brijeg, BiH) s pjesmom „Tu", a Maja Mušlek (Zagreb) s pjesmom „Isus govori". Grupa RiM (Zagreb) izvela je pjesmu „Hram", Dario Bezik (Osijek) „Moj Kralj živi", te SKAC zbor (Zagreb) „Tebe žeđa duša moja".

U revijalnom programu je kao gost festivala nastupio Marin Ivanović Stoka.

Među mnogobrojnom publikom i gostima bili su predsjednik Odbora HBK za mlade zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, imenovani hvarski biskup i generalni tajnik HBK mons. Petar Palić, ravnatelj Hrvatskoga Caritasa i Hrvatske katoličke mreže mons. Fabijan Svalina, te izaslanik zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića predstojnik Ureda i povjerenik za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije vlč. Ivan Valentić.

Zahvalivši izvođačima, organizatorima i publici, u završnom govoru biskup Gorski istaknuo je da je sve u dvorani okupila sila Kristova uskrsnuća. Svaka nota, svaki glas, svaka riječ, svaki pljesak, svjetlo koje nas okružuje, sve je to danas samo u navještaju jedne jedine istine: Krist je živ, rekao je biskup. Podsjetio je da se Uskrs fest održava na Bijelu nedjelju, koja se naziva i Tominom nedjeljom, po apostolu koji je teže vjerovao i sumnjao. A njegovi prijatelji i apostoli su mu rekli, dođi Toma, ti si naš. Upoznat ćeš živoga Isusa, vidjet ćeš ga.

Dragi prijatelji, u ovom zbunjenom vremenu kada se ne zna što je gdje, kada su ljudi dezorijentirani, koji je zadatak nas koji vjerujemo u Krista Uskrsloga? Trebamo biti ono što su apostoli bili Tomi, most do Isusa. Tako da možemo svima reći koji sumnjanju, koji ne vjeruju, koji se protive, koji mrze: Dođite, pjevajte s nama, molite s nama, živite s nama, susrest ćete Krista Uskrsloga. On je taj koji oslobađa, rekao je biskup Gorski te svima poželio da im Isus svojim svjetlom svijetli, snagom da ih nosi i milosrđem da ih vodi.

Izvođenje pjesama pratio je Uskrs fest orkestar u sastavu Goran Kovačić, Saša Miočić, Mario Klarić, Nebojša Buhin i Robert Vrbančić, dok su program vodili Danira Matijaca i Pere Eranović. Izvršni direktor festivala bio je Slavko Nedić, umjetnička direktorica Marija Husar, a redateljica festivala bila je Petra Radin.

Više o ovogodišnjem Uskrs festu i izvođačima može se saznati na poveznici uskrsfest.ml (kta/ika)