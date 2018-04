Vatikan, 9. travanj 2018.

Iz Sirije opet stižu strašne vijesti, o bombardiranjima s desetcima žrtava – kazao je papa Franjo u podnevnom nagovoru na Nedjelju Božanskoga milosrđa, 8. travnja 2018. te ponovno uputio apel da se krene putom pregovora. To je jedini put koji može dovesti do mira, a ne do smrti i razaranja – istaknuo je Papa. Prošle je noći, naime, izvršen napad u Dumi, uporištu sirijskih pobunjenika u istočnoj Ghouti, nedaleko od Damaska, za koji se sumnja da je počinjen kemijskim oružjem, a u kojemu je poginulo više desetaka ljudi, ponajviše ženā i djece. Sveti je Otac stoga kazao da moli za sve poginule, za ranjene i za obitelji koje trpe, te podsjetio da nema dobroga i lošega rata, i da ništa ne može opravdati uporabu takvoga razarajućeg oruđa nad nedužnim pojedincima i narodima.

Prije molitve Kraljice Neba, papa Franjo je podsjetio da se toga dana obilježava Svjetski dan Roma, te poželio da kultura susreta podupre volju za uzajamnim upoznavanjem i poštovanjem. Papa je, osim toga, poželio mir i bratstvo za članove tih vrlo starih naroda, ističući da se iza zidova nepovjerenja nalazi put koji vodi do prave integracije. Molite za mene, i molimo zajedno za vašu braću, sirijske izbjeglice – potaknuo je Papa.

Sveti je Otac potom spomenuo također – kako je rekao – braću i sestre Istočnih Crkvi koji, prema julijanskom kalendaru, toga dana slave svetkovinu Uskrsa. Neka ih uskrsli Gospodin ispuni svjetlom i mirom, te utješi zajednice koje žive u posebno teškim prilikama – rekao je papa Franjo. (kta/rv)