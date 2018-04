Sarajevo, 8. travanj 2018.

Vojni biskup u Bosni i Hercegovini mons. Tomo Vukšić, 7. travnja 2018. u večernjim satima uoči Nedjelje Božanskog milosrđa u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je svečano Euharistijsko slavlje.

U ime katedralne župe Presvetog Srca Isusova, koja je od 1. do 8. travnja 2018. organizirala liturgijski program za proslavu svetkovine Božanskog milosrđa, pozdrav biskupu Vukšiću, nazočnim svećenicima i brojnim vjernicima uputio je katedralni župnik preč. Marko Majstorović. Podsjetio je da se u svetištu nalaze i moći sv. Leopolda Bogdana Mandića, velikog ispovjednika duša. Moću su dan ranije donesene iz svetišta u Maglaju da ih vjernici mogli častiti i u sarajevskoj prvostolnici.

Na početku prigodne propovijedi biskup Vukšić podsjetio je da slave svetu Misu uoči Nedjelje Božanskoga milosrđa. „Stoga je na početku ovoga našeg razmišljanja svakako prikladno podsjetiti se osnovnih nakana koje bismo kao vjernici trebali imati dok obilježavamo ovaj važan misterij kršćanske vjere – misterij Božje dobrote: približiti i navijestiti svijetu istinu objavljenu u Svetom Pismu o Božjoj milosrdnoj ljubavi prema svakom čovjeku; izmoliti Božje milosrđe čitavom svijetu te poticati širenje apostolskoga pokreta Božjega milosrđa. Nakon što smo se podsjetili ovih osnovnih nakana, koje cijela Crkva ima dok obilježava Nedjelju Božanskoga Milosrđa, lako uočavamo da je u njezinu središtu osnovno poslanje kršćanstva koje postoji samo radi spasenja svakoga čovjeka po Isusu Kristu – Milosrdnom Spasitelju. I da smo toga ne samo svjedoci nego i djelatnici“, kazao je biskup Vukšić.

„Bog je svakom čovjeku već iskazao veliku čast i veliko milosrđe: po tomu što mu je dao dostojanstvo svoje slike i prilike, po tomu što ima život, a da ni jedno ni drugo čovjek ničim nije zaslužio. To je dar Božjega Milosrđa. Zato je pobožnost Nedjelje Božanskoga milosrđa prije svega zahvalnost Bogu za već iskazano veliko dobro. Iskazao je Bog milosrđe prema svakom čovjeku po tomu što mu je dao mogućnost da svoju sličnost s Bogom ostvaruje čineći dobro. Iskazao je Bog svoje milosrđe prema svakom čovjeku po tomu što je na svijet, kao čovjekova Spasitelja, poslao svoga Sina koji je postao čovjek, a da nije prestao biti Bog. Iskazao nam je čast i milosrđe po tomu što je Božji Sin postao naš brat. Iskazao nam je čast i milosrđe po tomu što je Isus uskrsnuo da bismo mi mogli ispovijedati vjeru u uskrsnuće našega tijela i svoj život vječni. Božje Milosrđe je drugo ime za naše ponuđeno spasenje“, rekao je biskup Vukšić.

„Put našega spasenja sastoji se od dvoga: prvo, od osobnog obraćenja, to jest odustajanje od Adama i posljedica njegova pada te pristajanje uz Isusa i njegov način, i, drugo, od naviještanja Božje milosrdne ljubavi prema svakom čovjeku. Naravno, potrebno je izmoliti milosrđe čitavom svijetu: riječima i djelima. To je veliko djelo na koje smo pozvani. Pozvani smo također naviještati da je Božje Milosrđe, po Isusovu djelu, otkupilo svakoga čovjeka i cijeli svijet. Objektivno, Isus je pobjednik nad smrću i nad svakom posljedicom Adamova pada i naših osobnih grijeha. On je milosrdna nadoknada za sve to. On je besplatna, bezuvjetna i stalna ponuda našega spasenja. To je otkupljenje! A da bi naše otkupljenje, koje je Isus objektivno već napravio, postalo i naše spasenje, potrebno je da čovjek dadne svoj pristanak. Da iskaže iskrenu želju da to hoće. Da se potrudi. Da pokaže i dokaže da mu je stalo. Jer Božje milosrđe nas je otkupilo bez nas, ali nas neće spasiti bez nas“, kazao je biskup Vukšić koji je na kraju potaknuo da „kao svjedoci Božjega milosrđa, iz zahvalnosti za iskazanu brigu i ljubav, također činimo djela milosrđa. Tjelesna: 1. Gladna nahraniti; 2. Žedna napojiti; 3. Siromaha odjenuti; 4. Putnika primiti; 5. Bolesnika i utamničenika pohoditi; 6. Zarobljenike i prognanike pomagati; 7. Mrtve pokopati. I duhovna: 1. Zdvojna savjetovati; 2. Neuka poučiti; 3. Grješnika pokarati; 4. Žalosna i nevoljna utješiti; 5. Uvrjedu oprostiti; 6. Nepravdu strpljivo podnositi; 7. Za žive i mrtve Boga moliti“.

Na kraju Svete mise župnik Majstorović pozvao je svu okupljenu djecu da dođu pred oltar nakon čega ih je biskup Vukšić blagoslovio, a potom su dobili i prigodne darove. (kta)

Foto: S. Ljubice Stjepanović

