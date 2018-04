Vatikan, 7. travanj 2018.

Papa Franjo će u ponedjeljak, 9. travnja 2018. objaviti novu apostolsku pobudnicu „Gaudete et Exsultate - Radujte se i kličite“ u kojoj promišlja o pozivu na svetost u današnjem vremenu. Novi će Papin dokument predstaviti generalni vikar Rimske biskupije, nadbiskup Angelo De Donatis, zatim nekadašnja predsjednica talijanske Katoličke akcije, Paola Bignardi, te novinar Gianni Valente – priopćio je 5. travnja Tiskovni ured Svete Stolice. Riječ je o trećoj apostolskoj pobudnici nakon programatskog spisa „Evangelii gaudium“ (2013.) i „Amoris laetitia“ (2016.).

Biti svet nije povlastica nekolicine – kazao je papa Franjo na svetkovinu Svih svetih 2013. godine. Svi mi krštenjem imamo baštinu moći biti sveti. Svetost se ne može ni kupiti ni darovati – kazao je pak Sveti Otac u jednoj od svojih propovijedi u Domu svete Marte. To je put nasljedovanja Isusa i svatko tim putom mora ići sam. Za to je potrebno gledati u Isusa Krista, jer nas on uči kako biti sveti. Svetosti pripada prije svega radost i spremnost učiniti se malenim i tražiti oprost.

Ne smijemo smatrati da je lakše biti zlotvor negoli svet! Ne. Moguće je postati svet jer nam Gospodin pomaže – kazao je Papa 21. lipnja 2017. godine za vrijeme opće audijencije srijedom. Papa Franjo smatra da smo svi pozvani na svetost, što svoj temelj ima u izjavama Drugog vatikanskog sabora, a posebno u dogmatskoj konstituciji o Crkvi „Lumen Gentium“ u kojoj stoji: „Opremljeni tolikim i tako spasonosnim sredstvima svi su Kristovi vjernici bilo kojega položaja i staleža, svaki na svojemu putu, pozvani od Gospodina na ono savršenstvo svetosti kojim je savršen sam Otac“ (LG 11). (kta/rv)