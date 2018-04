Zagreb, 5. travanj 2018.

Naslovnica Glasa Koncila (br. 14 u tekućoj godini, s nadnevkom od 8. travnja), posvećena je proslavi Uskrsa diljem Hrvatske. Na naslovnici je objavljena fotografija vjerničkog mnoštva koji izlazi iz crkve Sv. Nikole biskupa u Metkoviću, a opisano je i ozračje u stolnicama te donijeti naglasci iz propovijedi mjesnih biskupa. Tako je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić istaknuo znakovite i vrlo aktualne misli: "Ni jedan sustav koji je u stanju ljudima oduzimati svetinju doma i mogućnost da pošteno zarađuju za svoj kruh ne samo da nije otvoren za svjetlo Uskrsloga, nego to svjetlo i guši. Ako se zamračuje svjetlo Uskrsloga, komu se onda otvara prostor? Moći? Novcu? Ideologiji? Grupašenjima? Kao vjernici pitamo se zašto dok odabrani jačaju toliki moraju slabjeti? To je sve tako daleko od vrijednosti što ih promiče Isusovo uskrsnuće. Potrebno nam je, dakle, novo okupljanje oko vrijednosti koje su uspostavljene Kristovim uskrsnućem".

"Tko zapravo radi na agresiji?" naslov je komentara glavnoga urednika Ivana Miklenića u kojemu se osvrće na nemilosrdni obračun pojedinih medija i medijskih djelatnika s organizatorima prosvjeda, prosvjednicima i s Katoličkom Crkvom u Hrvatskoj nakon očito vrlo uspjeloga prosvjeda protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, upozorivši da "Članovi Crkve kao građani imaju svoja politička prava i nitko im, ako se imalo poštuje demokracija, ne smije osporavati pravo i političko zauzimanje u skladu sa svojom savješću. Episkopat je reagirao na sasvim određene akcije i pojave u hrvatskom društvu te je stao u obranu univerzalnih vrednota, a nije imao ni na kraj pameti išta ikomu nametati, kako je lažno optužen".

U središnjem intervjuu naslovljenom "I danas se osjeća hrvatska suzdržanost oko nacionalnoga suvereniteta" umirovljeni gospićko-senjski biskup i povjesničar dr. Mile Bogović govori o nizu zanimljivih tema, koje se prelamaju kroz povijest sve do današnjih dana, te pored ostaloga pojašnjava i političko-crkvenu simbiozu i isprepletenost u srpskome pravoslavlju/svetosavlju: "U vrijeme stvaranja novovjeke srpske države nastala je ideologija svetosavlja koja povezuje ciljeve srpske Crkve s ciljevima države. To su 'obiteljski odnosi' između crkvene i svjetovne vlasti... Kako se širilo tursko područje, širila se teritorijalno i jurisdikcija srpskoga patrijarha. Kada se govori o granici Virovitica - Karlovac - Karlobag, riječ je o granici do koje su krajem 16. stoljeća dospjeli Turci, a to znači da je dotle došla i jurisdikcija pećkoga srpskoga patrijarha. Velikosrpska ideologija polaže na to područje pravo kao da su to srpske zemlje".

"Zapažanja" u članku "Vjernička svjedočanstva znanstvenika" među nekoliko aktualnih zbivanja predstavlja knjigu "Božja znanost - javna svjedočanstva hrvatskih i svjetskih znanstvenika o osobnoj vjeri", koju je priredio dr. Slaven Letica u kojoj su skupljeni prilozi 26 uglednih znanstvenika koji su pristali javno govoriti o svojoj vjeri u Boga.

Susret s ravnateljicom Caritasa Zagrebačke nadbiskupije s. Jelenom Lončar naslovljen je "Zajedništvo nas čini snažnima u dobru!", u kojemu, uz ostalo, ističe suradnju "bez granica" sa svima koji žele pomoći potrebitima: "Djelujući iz ljubavi, budimo nadu u srcima naše braće i sestara s ruba društva. Zajedništvo nas čini snažnima u dobru! To što smo neraskidivi dio Katoličke Crkve nije zapreka tomu da se naše poslanje uspješno ostvaruje upravo kroz suradnju s institucijama i svim ljudima dobre volje".

Tea Botinčan, voditeljica Kuće ljubavi Caritasa Zagrebačke nadbiskupije predstavlja "Kuću sigurnosti i topline", koja je započela s radom g. 1991. na lokaciji Savica Šanci u Zagrebu: "Trudnice, majke i djeca koji su zbog raznih, teških životnih situacija izgubili 'krov nad glavom', dom i sigurnost dobivaju u Kući ljubavi Caritasa Zagrebačke nadbiskupije... Usluge smještaja pružaju se dvjema kategorijama korisnika: trudnicama i majkama s novorođenčadi do godine dana koje iz različitih razloga i životnih situacija nemaju osnovne uvjete za život u svojim obiteljima te djeci do treće godine života bez odgovarajuće roditeljske skrbi".

U rubrici "Vjernici laici aktivni u Crkvi" pod naslovom "Vjera me čini snažnim, moćnim čovjekom" govori Anton Sertić, župni vijećnik i zauzeti župni suradnik u župi sv. Jurja u Jezeranama, koja je dijelom Gospićko-senjske biskupije.

Posebnu pozornost čitatelja zasigurno će privući osvrt don Ivana Šibalića, župnika župe BD Marije Pomoćnice na Knežiji u kojemu upozorava na novi val mržnje prema vjernicima u toj zagrebačkoj gradskoj četvrti. Naime, grupa od oko 600 vjernika župe Blažene Djevice Marije Pomoćnice mirno je na Veliku srijedu išla ulicama župe i molila pobožnost križnoga puta, što je bilo uredno prijavljeno policiji. No veći broj građana okupljenih u otvorenu Facebook grupu "Ateisti i agnostici Hrvatske" pokazao je golemu mržnju i počeo poticati na nasilje. Osim psovki i vulgarnosti, veoma opasni bili su poziv na skidanje kalašnjikova s tavana, poziv na zalijevanje vjernika vrelim uljem, vrelom vodom, na gađanje krumpirima.

"U podravskom srcu - duša svetice siromašnih" naslov je reportaže iz župe pod zaštitom kolkatske majke sv. Majke Terezije u Starigradu u Varaždinskoj biskupiji, koja ima oko tri i pol tisuće vjernika u 900 obitelji. (kta/ika)