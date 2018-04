Split, 5. travanj 2018.

Na vrhu top ljestvice najtraženijih naslova u izdanju Verbuma u ožujku je nova knjiga pape Franje "Bog je mlad". U hrabru, iskrenu i izravnu razgovoru s Thomasom Leoncinijem papa Franjo odvažno i mudro promišlja o temama današnjice – od onih najintimnijih do onih vezanih za društveno i javno područje. Ispreplićući duhovne poticaje te vlastite uspomene i predviđanja, papa Franjo u knjizi tako dotiče mnoge suvremene izazove kao što su odnosi među generacijama, perspektive mladih, strahovi i snovi, površno življenje, ovisnosti, moda i ljepota, depresija, bullying, plastična kirurgija, potreba da se bude vidljiv na društvenim mrežama, lažne vijesti itd. Drugo mjesto top ljestvice zauzima knjiga-intervju pape Franje pod naslovom "Oče naš". U ovoj knjizi papa jednostavnim i razumljivim jezikom objašnjava molitvu Oče naša odgovarajući na pitanja što mu ih postavlja o. Marco Pozza, poznati teolog i zatvorski kapelan. Na trećem mjestu je knjiga "Karikature Boga" autorice Katerine Lachmanove koja u ovome djelu raskrinkava mnoge stereotipe o Bogu. Otkrivajući uzroke lažnih slika o Bogu, u knjizi autorica naznačuje put ozdravljenja naše slike o Bogu kako bismo mogli živjeti svoj odnos s nebeskim Ocem u istinskoj duhovnoj slobodi i radosti. Slijedi knjiga "Molitvom do životne preobrazbe" autora o. Jacquesa Philippea jednog od najvećih duhovnih autora današnjice. U knjizi o. Jacques nudi konkretnu pomoć i praktična sredstva za redovitu i ustrajnu molitvu. Bez obzira koji je naš poziv, najvažniji poziv na koji nas Isus Krist i Duh Sveti pozivaju jest poziv na molitvu. Po molitvi ćemo otkrivati Očevo lice i vlastiti najdublji identitet. Ova nam knjiga pomaže da dođemo u dodir s Božjom prisutnošću i da dopustimo da nas iznutra preobrazi i osposobi za ljubav prema istini. Na petom mjestu nalazi se knjiga "Kad mi je duša napustila tijelo" liječnika i znanstvenika Patricka Theilliera koji je u knjizi sabrao iskustva ljudi koji su doživjeli "iskustvo tik do smrti". Radi se o ljudima koje su iskusili stanje kliničke smrti, tijekom njega našli se u nekom drugom svijetu, veličanstvenom i lijepom, svijetu koji su morali napustiti da bi se vratili na Zemlju. Od tada su doživjeli preporod: više ne razmišljaju o vlastitom postojanju na isti način, postali su svjesni svetosti života i smatraju smrt sastavnim dijelom života koji ima svoj nastavak i nakon nje te stoga nemaju straha od smrti. Na šestom mjestu je knjiga "Nesveti sveti i druge priče" autora o. Tihona Ševkunova. Knjiga je jedan od najvećih duhovnih bestselera našega doba te najprodavanija knjiga u Rusiji nakon Biblije. Tihon Ševkunov pripovijeda o tome kako se pri koncu studija režije, u vrijeme komunizma, nakon mučnih iskustava sa spiritizmom, približio pravoslavlju, obratio se i krstio te osjetivši monaški poziv ušao u jedini aktivni ruski pravoslavni samostan koji je ostao otvoren u komunizmu. U nizu istinitih priča i anegdota, izvanredno živim i zanimljivim stilom, autor nas uvodi u svijet posljednjih ruskih staraca, duhovnih učitelja koji su našli utočište u tomu samostanu, a koji je on sam imao prilike upoznati i ostati zadivljen njime. Sedmo mjesto zauzima knjiga "Osluškivati srcem" u kojoj autor, poznati duhovnik i teolog Tomaš Špidlik poziva čitatelja da pomoću 40 meditacija temeljenih na evanđeoskim tekstovima nauči osluškivati Božji glas u dubini svoga srca te tako pronađe istinsku radost. Knjiga "Mjesto tišine" nalazi se na osmom mjestu. Riječ je o romanu autorice Tesse Afsahar koja iznosi čudesnu i toplu priču o bremenu krivnje, nepraštanja, odbačenosti i dodiru koji sve mijenja. Glavni lik romana je mlada djevojka Eliana. Zbog niza životnih poteškoća njezin se svijet urušava, a ona raskida zaruke s muškarcem kojega voli svim srcem. I tada nastupa neobična bolest koja će Elianu izolirati od svih ljudi i ostaviti je bez ičega i ikoga svoga. Nijedan joj liječnik ne može pomoći. Njezinim poteškoćama nema kraja. Tada, kada je nestalo svake nade, počele su kružiti glasine o čovjeku koji samim dodirom ozdravlja bolesnike. Nakon toliko godina trpljenja i razočaranja, je li moguće da jedan čovjek može zaliječiti rane njezina tijela i duše? Slijedi knjiga "Uskrsnuće – upute za uporabu" autora Fabricea Hadjadja. U ovom djelu autor propituje događaj i fenomen Kristova uskrsnuća pitajući sebe i nas: mijenja li Uskrsnuće način na koji se odnosimo prema svijetu, način na koji pristupamo svakom novom danu i živimo ga? Fantastični hit roman "Kad župniku prekipi", literarni prvijenac autora Jeana Merciera je na posljednjem mjestu top ljestvice. U ovom međunarodnom bestseleru glavni lik romana vlč. Benjamin suočava se s mnogobrojnim problemima. Jedni mu zamjeraju da je konzervativan i zaostao, a drugi da nije dovoljno predan zaštiti tradicionalnih vrijednosti. Biskup je nezadovoljan, a on krajnje frustriran. Svega mu je dosta, prekipjelo mu je te odlučuje pokupiti stvari i nestati. (kta/ika)