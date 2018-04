Beograd, 5. travanj 2018.

Srpski patrijarh Irinej sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne Crkve uputio je uskrsnu poslanicu svećenicima, monaštvu i svim vjernicima u kojoj se ističe da je čovjek kao Božji suradnik odgovoran ne samo za sebe i svoj narod, nego „za sve ljude i za sve narode, za sveukupnu Božju tvorevinu".

„Za svakoga tko svoju dušu ispuni vječnom riječju Božjom i oprosti svima za sve, radost i mir počinju ovdje, u ovom životu. Danas nema čovjeka, bio on vjernik ili nevjernik, koji ne bi želio bar na trenutak sudjelovati u istinskoj radosti", ističe se u poruci te upozorava da niotkuda nema mira i radosti. „Svugdje je bezizlaz, duša zarobljena u osobnim težnjama i željama koje proizlaze iz sebeljublja i samoživosti, što dovodi do duhovne smrti koja ima za posljedicu besciljnost i nemarnost za vječno spasenje", navodi se u poruci. „Svjedoci smo sveopćeg otuđenja i razdora, najprije u samoj obitelji, gdje je zajednica među supružnicima sve nestabilnija, a međusobno nepoštovanje roditelja ostavlja neizbrisivu ranu na dječjim dušama. Ne možemo tražiti svoja prava ugrožavajući tuđa. Zaboravljamo da je neophodno poštivati sebe i svetinju svoga tijela koje je hram Duha Svetoga kako bismo mogli naći pravu mjeru svega prolaznog, poštovati bližnjeg, njegovu slobodu, svetinju općeg i zajedničkog dobra, kao i osobnih potreba", ističe se poruci i poziva na poštivanje i čuvanje svetosti braka „jer je to temelj zdrave i nerazorive obitelji". „Čuvajte u ljubavi tajnu života koju je posvetio sam Bog. Iskrena vjernost i uzajamno praštanje neka krase svaku našu obitelj koja je kućna Crkva", potiče se u poruci. Upozorava se također na pobačaj kao najveći zločin ovoga doba radi kojega prema statističkim podacima svake godine u Srbiji nestane jedan čitav grad. „U svjetlosti Kristovog Uskrsnuća svako začeće, rođenje i svako ljudsko biće je dar Božji koji ima vječni smisao i rađa se za vječnost", navodi se u poruci. U poslanici SPC-a potiče se na molitvu „Gospodinu da zavlada mir svuda odakle je protjeran, na prvom mjestu u našim srcima i našim domovima, ali i u cijelom napaćenom svijetu". (kta/ika)