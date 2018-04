Tomislavgrad, 5. travanj 2018.

U uvodniku travanjskoga broja Naših ognjišta, urednik Mirko Bagarić u duhu najveće svetkovine poručuje čitateljima „vjerujem da će nam svima ovo posebno i sveto vrijeme, kao i središnja svetkovina naše vjere Uskrs, biti novi poticaj i nadahnuće i uma i srca i duha; da ćemo unatoč svim dvojbama i poteškoćama s kojima se danomice susrećemo i koje nam i drugi i drukčiji žele nametnuti kao neki 'svoj' sustav vrijednosti kao normu života i ponašanja i u našemu podneblju, moći srcem čuti one Kristove riječi utjehe i ohrabrenja: 'Mir vama! Ne bojte se! Ja sam s vama!' To nam je dosta i to je zapravo sve! Jer On je Alfa i Omega. Početak i svršetak svega i njegova su vremena i vjekovi!"

Tomislav Pervan teološki promišlja o „Kristovom križu – cijeni našeg spasenja". Luka Tomašević piše o „Iskustvu smrti". Berislav Jurič ističe osobni stav u tekstu "Tragovi rupa bez dna". Temu broja opisuje Ante Bekavac pod naslovom „Živjeti iz istine Uskrsnuća". Gabrijel Mioč i Mate Krajina razgovarali su sa novinarom i teologom Ivicom Šolom.

Analizu mjesečnih teza i sinteza Naša ognjišta donose u tekstu „Napad na Komaricu, šutnja političara i plaćanje misa". Irma Kovčo Vukadin iskazuje „Brigu za starije osobe". Branka Perković autorica je teksta „Vjerujem u uskrsnuće tijela". Goran Azinović na putu za Kristom pronalazi „Riječ Bog". Ivan Kaleb donosi reportažu o župi Breza. U povijesnoj riznici Ivan Mimica pronašao je podatke vezane uz „Hajduka Stanka Sočivica". Informativni centar MIR Međugorje priredio je kroniku međugorskog svetišta. „Dekret o odgoju i izobrazbi svećenika 'Optatam totius'" predstavlja Iko Skoko. Rubrika „Vijesti" donosi pregled vjerskih događanja. Agneza Szabo „Iz duhovne baštine naših samostana u BiH" opisuje franjevački samostan i crkvu u Kraljevoj Sutjesci. Na kraju ovog broja predstavljena su nova knjižna izdanja. (kta/ika)