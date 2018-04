Vatikan, 5. travanj 2018.

Potrebno je ići na Svetu misu kako bismo živjeli više kao kršćani – istaknuo je papa Franjo za vrijeme opće audijencije u srijedu, 4. travnja 2018. na Trgu svetoga Petra u Vatikanu. Sveti je Otac tako nastavio niz kateheza o euharistiji te se usredotočio na završne obrede Mise.

Na početku kateheze Papa je podsjetio prisutne hodočasnike da nam uskrsno cvijeće govori o radosti: radosti koju osjećamo u cvjetanju Uskrsloga Krista, u cvjetanju našeg opravdanja, u cvjetanju svetosti Crkve. Slavlje se nastavlja kroz čitavo uskrsno vrijeme, no posebno u ovom tjednu jer se svaki dan slavi poput Nedjelje uskrsnuća Gospodinova. Papa Franjo ih je potom pozvao da jedni drugima čestitaju „sretan Uskrs“, a zatim da svi zajedno čestitaju Uskrs papi emeritusu Benediktu XVI.

Kao što je misna žrtva započela znakom križa tako euharistijsko slavlje zaključujemo blagoslovom Trojedinoga Boga – napomenuo je Papa i nastavio – Kršćani ne idu na Misu kako bi ispunili tjednu dužnost i potom zaboravili sve. Ne! Kršćani idu na Misu kako bi sudjelovali u muci i uskrsnuću Gospodinovu i da žive više kao kršćani. Kad Misa završi, započinje dužnost kršćanskog svjedočanstva. Izlazimo iz crkve kako bismo „idući u miru“ donijeli Božji blagoslov u svakodnevne aktivnosti, u naše domove, radno okruženje, među zanimanjā zemaljskoga grada, proslavljajući Gospodina svojim životom – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Svaki put kad iziđemo s Mise, moramo izići „bolji“ nego kad smo ušli: s više života, više snage, više volje za dati kršćansko svjedočanstvo. Putem euharistije Gospodin Isus ulazi u nas, u naše srce, u naše tijelo kako bismo u životu očitovali sakrament primljen u vjeri.

Od slavlja do života, svjesni da Misa svoje ispunjenje pronalazi u konkretnim odlukama onih koji su osobno uključeni u Kristova otajstva – kazao je papa Franjo i upozorio – Ne smijemo zaboraviti da slavimo euharistiju kako bismo naučili postati euharistijski muškarci i žene. Što to znači? To znači dopustiti Kristu da djeluje u našim djelima: da njegove misli budu naše misli, da njegovi osjećaji budu naši osjećaji, da njegovi izbori budu naši izbori. To je kršćanska svetost: činiti kao što je Isus činio – istaknuo je Papa i nastavio – Apostol Pavao to izražava na sljedeći način: „S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene“ (Gal 2,19-20).

Pojasnio je da Pavlovo iskustvo prosvjetljuje i nas: u mjeri u kojoj umrtvljujemo svoju sebičnost, odnosno dajemo da u nama umre ono što se protivi Evanđelju i Isusovoj ljubavi, u nama se snagom njegova Duha stvara veći prostor. Kršćani su muškarci i žene koji dopuštaju da im se snagom Duha Svetoga duša proširi, nakon što su primili Tijelo i Krv Kristovu – rekao je Sveti Otac i dodao – Dopustite da vam se snagom Duha proširi duša!

Budući da stvarna Kristova prisutnost u posvećenom kruhu ne prestaje Svetom misom, euharistija se čuva u svetohraništu ili tabernakulu za pričest bolesnika i za tiho klanjanje Gospodinu u Presvetom sakramentu – objasnio je Papa i dodao – Euharistijsko štovanje izvan Svete mise, bilo u osobnom bilo u zajedničkom obliku, pomaže nam ostati u Kristu.

Plodovi su Mise određeni da sazrijevaju u svakodnevnom životu – nastavio je papa Franjo – Možemo to izreći na sljedeći način: Misa je poput zrna pšenice koje zatim raste u svakodnevnom životu, raste i sazrijeva u dobrim djelima, u stavovima koji nas čine nalik Isusu. Zapravo, rastući u jedinstvu s Kristom, euharistija obnavlja život milosti primljen u sakramentima krštenja i potvrde kako bi naše kršćansko svjedočanstvo postalo vjerodostojno – rekao je Papa.

Euharistija nas k tomu odvaja od grijeha: „Što više sudjelujemo u Kristovu životu i napredujemo u njegovu prijateljstvu, to nam je teže prekinuti s njim zbog smrtnog grijeha“ (KKC 1395). Sveti je Otac potom kazao da redovito pristupanje euharistijskom stolu obnavlja, jača i produbljuje odnos s kršćanskom zajednicom kojoj pripadamo, u skladu s načelom: euharistija stvara Crkvu. Konačno, sudjelovanje na euharistiji obvezuje nas u prilog drugih, a posebice siromašnih, učeći nas kako s tijela Kristova prijeći na tijelo braće i sestara u kojima On očekuje da ga prepoznamo, služimo, častimo, ljubimo.

Budući da blago jedinstva s Kristom nosimo u glinenim posudama, potrebno je da se vraćamo svetom oltaru sve dok u raju ne budemo u punini kušali blaženstvo svadbene gozbe Jaganjčeve. Zahvalimo Gospodinu na putu ponovnog otkrivanja Svete mise – kazao je papa Franjo i zaključio – Dajmo se obnovljenom vjerom privući tom stvarnom susretu s Isusom koji je za nas umro i uskrsnuo. (kta/rv)