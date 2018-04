Zagreb, 3. travanj 2018.

Misu zadušnicu u župnoj crkvi sv. Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu u utorak, 3. travnja za pokojnog o. Zvonimira Vjekoslava Zlodija predvodio je pomoćni zagrebački biskup Mijo Gorski. U koncelebraciji je bilo četrdesetak svećenika, među kojima provincijalni ministar Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca o. Josip Blažević s definitorijem, te subraća pristigla iz samostana diljem Hrvatske, kao i članovi Slovenske provincije sv. Josipa franjevaca konventualaca predvođeni vikarom provincije o. Ernestom Benkom.

Uz lijepi broj vjernika, među kojima je bilo dosta onih koji su se kod fra Zvonimira ispovijedali, na zadušnici je bio i Darijo Burjan predsjednik Križarske organizacije kojoj je u vremenu prije Drugoga svjetskog rata pokojni fra Zlodi pripadao.

O. Zlodi, najstariji član Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca preminuo je u predvečerje Uskrsa, na Veliku subotu 31. ožujka u samostanu Svetoga Duha franjevaca konventualaca u Zagrebu u 95. godini života i 72. godini svećeništva.

Prenoseći izraze sućuti zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, uvodeći u misu biskup Gorski je rekao „u ozračju smo uskrsnuća Kristova, i ovom misom koju prikazujemo za preminuloga fra Zvonimira opraštamo se od njegova tijela s nadom da ono što je Isus doživio već sada na neki način doživljava fra Zvonimir, da se preselio u vječnost u ruke dobroga Oca“.

U homiliji se biskup Gorski osvrnuo na misna čitanja, te se posebno zaustavio na riječi apostola Pavla „ako Krist ni je uskrsnuo uzaludna je vjera naša“.

Doista događajem koji slavimo, Isusovo uskrsnuće toliko snažan Božje snage i ljubavi ušlo u svijet da je u potpunosti promijenilo odnose. Prema tom događaju i činjenici uskrsnuća mi ravnamo svoj život s vjerom i dajemo smisao svemu što činimo ovdje na zemlji, naglasio je biskup, jer „Kristovo uskrsnuće je prekinulo začarani krug smrti, mržnje, zla. Isus je to raspršio u svom tijelu dopustivši da bude ubijen, ali da i u tom tijelu zlo bude pobijeđeno. Tomu se radujemo, ali smo dužni neprestano o tome govoriti poslušni Isusovoj riječi, koju je rekao učenici, a i nama 'bit ćete mi svjedoci'. Ne svjedoci njegovih čudesnih djela, ne svjedoci samo njegovih riječi, već svjedoci njegova uskrsnuća. To smo mi kršćani: svjedoci Isusova uskrsnuća i tu istinu o uskrsnuću neprestano smo dužni naviještati svijetu. Štoviše i najviše onda kada taj svijet odbija tu istinu ili kad se u tom svijetu množe zla. Baš tada treba govoriti o snazi Kristova uskrsnuća i posljedica tog uskrsnuća“.

Nadalje je biskup podsjetio, da kad god zapalimo svijeću, vjerujući u Isusa da je živ mi navješćujemo i svjedoci smo. „Kad se pomolimo na grobovima naših dragih pokojnika isto svjedočimo. Kad činimo dobra djela zbog Isusa Krista mi svjedočimo da je on živ, kad trpimo radi Isusa Krista i nosimo teret života mi svjedočimo da je Isus živ, a napose svjedočimo onda kad se nađemo okupljeni u euharistiji. Isus Krist čije uskrsnuće slavimo živ je, ovdje među nama. No ništa nam ne bi koristilo da je Isus samo uskrsnuo, a da smo mi ostali u smrti“. U tom vidu je naglasio, kako nas apostol uči da svi oni koji su s Kristom ukopani u smrt da će s njime uskrsnuti u vječni život. „To je onaj članak vjere koju svake nedjelje ispovijedamo kad kažemo 'Vjerujem u uskrsnuće mrtvih'. Ne duha, on ne umire, nego u uskrsnuće tijela!“

Zato, dok se opraštamo od pokojnog Zvonimira upravo tu istinu trebamo sebi posvijestiti da ćemo ustati u tijelu. Uvjereni smo da je s takvom vjerom i pokojni fra Zvonimir prošao zemljom i želio činiti dobro, želio je svjedočiti Krista uskrsnuloga, rekao je biskup Gorski, te ukazao kako je fra Zlodi s Isusu pridružen na trostruki način.

Prvo snagom Krsta, jer svi smo snagom krštenja ukopani u smrt Kristovu i nadamo se svome uskrsnuću. Nadalje, pridružen mu je snagom sakramenta svetog reda, u kojem je kao Isusov učenik, apostol mira na ovoj zemlji činio ono što mu je Isus zapovjedio: da bude svjedok uskrsnuća i to je radio na najbolji način time što je dijelio dar Uskrsloga ljudima, a taj dar je bio oproštenje grijeha, jer znamo da je Isus učenicima rekao „kojima oprostite, bit će oprošteno“. S koliko je ljubavi i dugogodišnjim svojim životom fra Zvonimir dijelio taj Kristov dar! Naposljetku, pridružen mu je i svojim redovničkim životom: svojim zavjetima u kojima je slijedio Krista čistoga, Krista poslušnoga, Krista siromašnoga. Tako pridružena osoba Isusu ne može se izgubiti, naglasio je biskup, te homiliju zaključio riječima „vjerujemo, da ga je Isus kojega je slijedio, čije je uskrsnuće naviještao, čiji je mir i pomirenje dijelio i čiji je život svojim redovničkim životom naviještao, i to naviještajući i govoreći o onom vremenu izvan obzora groba i smrti, o onom daru kojega je Bog za nas pripravio, u njega već ušao. Gospodin mu neka bude dobri Otac i blagi sudac, a Isus Krist njegov brat koji ga prima u Očev dom“.

Nakon popričesne molitve, provincijal o. Blažević pročitao je životopis o. Zvonimira Zlodija, te je naglasio kako činjenice iz njegova života malo govore o samozatajnom i bogatom životu pokojnika. „Bio je utjelovljenje strpljivosti i marljivosti, odslavljenih preko 25000 misa, brojne ispovijedi otkrivaju uzornoga redovnika, čovjeka duboke vjere i pouzdanja u Gospodina. Njegovo svećeničko služenje otrlo je mnoga suza, iscijelilo mnoga srca, vratilo smisao mnogim duhovnim nomadima, mnoge pomirilo sa živim Bogom. Ljude njegova kova ne mogu zaplašiti prijetnje diktatora, niti zavesti svjetovna obećanja. Život ga je naučio, da sve prolazi a samo Bog ostaje“. Također je provincijal pročitao riječi o. Zlodija koje je zapisao za kanonske vizitacije u prosincu „pomalo se razgrađuje moj zemaljski put. Svaki dan razmišljam kako ću se što bolje pripraviti za susret s Bogom. Čudi me, da sam baš ja doživio ove godine. No, Bog je tako htio. Kad bude htio, neka me uzme k sebi“.

Preplavljeni zahvalnošću za dar života o. Zvonka, najstarijeg člana naše hrvatske Provincije, ispraćamo ga s osjećajima pijeteta i molitvom da mu uskrsli Gospodin pokoj i slavu u društvu svojih svetih i vjernih, rekao je provincijal, te posebno riječi zahvale uputio fra Đuri Crlenjaku koji je posljednje dane života bio uz pokojnikovu postelju, te brinuo za njega do samoga izdaha.

U ime slovenskih franjevaca konventualaca, a osobito onih koji su bili odgajanici fra Zlodija, oprostio se o. Ernest Benko. „Svi koji smo započeli svoj redovnički život ovdje u Zagrebu ili na Cresu s velikim poštovanjem se sjećamo trojice 'velikih' odgojitelja o. Vinka Vinceka, o. Dionizija Drnića i vas, o. Zvonko Zlodi. Svaki od vas bio je nešto posebno. O. Vinko bio je odlučan i zahtjevan. Od nas je tražio potpunu predanost redovničkom životu. Oca Dionizija se sjećamo kao mudrog odgojitelja, s puno životnog iskustva. Davao nam je mudre savjete kao otac svojim sinovima. Vas, dragi oče Zvonko, sjećamo se kao čovjeka kojemu se nikad nije žurilo i nikada niste dramatizirali ni u bilo kakvoj situaciji. Bili ste strpljivi i uvjereni da su sve stvari puno više u Božjima nego u vašima rukama“.

Pogrebni obred predvodio je provincijal Blažević, a potom je tijelo preneseno u crkvicu Svetoga Duha gdje je položeno u kriptu-grobnicu gdje se nalaze tijela jedanaest franjevaca konventualaca preminulih od 1999. do 2008. godine.

Pjevanje je predvodio župni zbor „Tomislav Talan“ pod ravnanjem ravnanjem mo Katarine Rončević Csus uz orguljsku pratnju mo Milana Hibšera.

O. Zlodi, sin Jurja i Monike r. Megla rođen je 28. travnja 1923. godine u Zagrebu. Kršten je iste godine u župi sv. Blaža u Zagrebu. U devetoj godini ostaje bez majke, na koju mu ostaje tek uspomena, ali i duboka zahvalnost. Od tada mu njegova starija sestra postaje ujedno i majka. Osnovnu školu i malu maturu završio je 1937. u Zagrebu, a iste godine stupio je u sjemenište franjevaca konventualaca formiran vjerski i nacionalno kroz onodobne katoličke organizacije u punom cvatu, poput Katoličke Akcije i križara, kojima su svetoduški fratri bili duhovnici. Novicijat će započeo početkom Drugoga svjetskoga rata 1939. godine u Ptuju, gdje je i 28. kolovoza 1940. položio prve zavjete. Svečane zavjete položio je 1944. u Rimu.

Od 1942. do 1947. studira u Rimu, gdje je 1945. na Papinskom Sveučilištu sv. Bonaventura stekao je bakalaureat, a 1947. na Papinskom Sveučilištu Gregorijana licencijat iz teologije.

Za svećenika je zaređen u bazilici sv. Ivana Lateranskoga u Rimu u 1. ožujka 1947., a dan kasnije je u Rimu slavio i svoju mladu misu. Od 1947. do 1950. u Svetoduškom samostanu bio imenovan kapelanom u bolnici Svetog Duha, a potom odlazi na odsluženje vojnoga roka. Nakon povratka, pet godina vrši službu ispovjednika u samostanu sv. Frane u Šibeniku do 1956., a od tada tri godine obnaša službu gvardijana samostana sv. Frane u Splitu. Slijedeći mandat od 1959. do 1962. gvardijan je samostana sv. Frane u Šibeniku, a od 1962. do 1968. obnaša službu magistra novaka na Cresu i Pri Svetoj Trojici u Podlehniku. Od 1968. do 1971. u Zagrebu je bio magistar klerika, te kao profesor predaje i na Srednjoj školi za spremanje svećenika na Svetom Duhu. Službu župnika u Petrovaradinu i upravitelja svetišta Majke Božje Tekijske vršio je od 1971. do 1972. godine. Potom je 25 godina vršio službu ispovjednika u bazilici sv. Petra u Rimu za hrvatski, slovenski i talijanski jezik. Ispovijedao je ljude svih staleža i nacija, iz cijeloga svijeta, od djece do biskupa, kardinala i papa. Bio je izabran za rektora penitencijerije, te je tu službu vršio od 1979. do 1988. Početkom 1986. godine zajedno sa hrvatskim svećenicima, redovnicima i laicima koji su tada živjeli u Rimu sudjelovao je u utemeljenju Inicijativnog odbora koji je vodio sve potrebne radove i akcije za osnivanje hodočasničkog Doma „Domus Croata“, te je bio i predsjednik toga Odbora.

Po povratku u Domovinu kratko vrijeme proveo je u Samostanu sv. Antuna u Novom Marofu, a od 10. veljače 1999. pa do smrti bio je član samostanske zajednice na Svetom Duhu.

Autor je nepreglednog mnoštva članaka u Veritasu-Glasniku sv. Antuna Padovanskoga, recenzent knjiga, a pisao je i za druge časopise, Famiglia cristiana, Apostol Bezgrešne, Fraternitas i druge. Objavio je desetak knjiga, većina ih je doživjela brojna izdanja, a neke su prevedene i na slovenski jezik. Ovdje posebno valja istaknuti da je o. Zlodi autor više hagiografija, među kojima je životopis sv. Antun Padovanskoga u više izdanja tiskan u oko 20.000 primjeraka. Braća ga pamte kao marljiva, savjesna, vedra i neobično jednostavnog i pristupačnog čovjeka, redovnika i svećenika. Sve dok ga vid nije izdao bio je službeni provincijski prevoditelj svih dokumenata, a preveo je i nekoliko knjiga. Svoju matičnu Provinciju u Zagrebu, povratkom iz Rima, obogatio je vrijednom galerijom filatelističkog i numizmatičkog blaga. Za vrijeme svoje djelatnosti u Bazilici sv. Petra u Vatikanu zalagao se za postavljanje prigodne spomen-ploče na krštenje Hrvata i prvih veza našeg naroda sa Svetom Stolicom, što je upravo ostvareno početkom ove godine, a ujesen će biti inaugurirano. (kta/ika)

Foto: Marija Belošević

foto