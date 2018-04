Zagreb, 1. travanj 2018.

Na svetkovinu Uskrsa, svečano Euharistijsko slavlje u zagrebačkoj prvostolnici predvodio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U koncelebraciji su bili kanonici Prvostolnoga kaptola zagrebačkog.

Na početku homilije kardinal je naglasio kako slavljenjem Uskrsa osjećamo ljepotu uskrsnoga jutra koje odražava nebeski sklad što nam ga je dano osjetiti već sada u ovozemaljskom životu. To obuhvaća sve što nas prati ovih dana i usmjeruje pogled na dobro i lijepo „naša okupljanja za euharistijskim oltarom, naša obiteljska blagovanja oko uskrsnoga stola, osobnu i zajedničku molitvu, uzajamna uskrsna čestitanja koja obnavljaju obiteljske, rodbinske veze i prijateljstva, drage naše uskrsne običaje".

Podsjećajući na riječi koje je Isus na križu uputio desnom razbojniku „Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju", kardinal je posebno ukazao na činjenicu da Isus spominje raj, a taj „istinski sklad i izvornu pravednost kojom ravna vječna ljubav Božja u potpunoj je suprotnosti sa strahotama i kaosom stratišta na kojemu je pogubljen On, Sin Božji".

Naglašavajući kako uskrsli Krist u našu svakodnevicu donosi sklad, kardinal je nastavio: „Svatko od nas došao na ovo uskrsno slavlje noseći svoj životni križ, ono što nas opterećuje, ono što nam stoji kao zaprjeka na putu do istinske radosti. Predajmo sve svoje životne terete Uskrslomu, jer on nas je otkupio zajedno s našim križevima. Poslušajmo na Golgoti sadašnjega vremena još jednom njegovo utješno obećanje 'bit sa mnom u raju', izrečeno na drvu križa, jer iz tih riječi niče mladica toliko nam potrebne nade".

Nadalje je posvijestio kako se uskrsli Krist u svojem proslavljenom tijelu nije pokazao svima, nego samo nekima. No, njegovo su izmučeno, poniženo i ubijeno tijelo mogli su vidjeti mnogi. „Ne opire li se to suvremenim nastojanjima po kojima se prema van želi pokazati samo ono što komu ide u prilog, što je nerijetko i prijevara, a skriva se sve ružno i problematično, toliko da se često skriva i sama istina", upitao je, te nastavio: „Isus nije populist koji bi se svima želio svidjeti, a prema tome ni njegova Crkva ne može biti takva. Katolički vjernici pozvani su svima željeti dobro. Crkva želi sudjelovati u Božjem planu da se svi ljudi spase, ali pri tom nipošto ne može zanijekati istinu". U tom je kontekstu podsjetio, kako Isus nije obećavao raj na zemlji, jer On je u svojoj ljudskoj naravi, kao i onaj razbojnik kojemu je dao obećanje u raj stigao tek nakon smrti. Zato, upozorio je „uvijek treba s oprezom slušati one koji ljudima obećaju 'raj na zemlji', koji se predstavljaju kao donositelji novoga poretka, mira, blagostanja, potpune ravnopravnosti i slično. Time su se služile propale ideologije prošlog stoljeća, a slično pokušavaju i nove", te nastavio „pitamo se zašto onda u tom svojem raju ne predviđaju mjesto za Boga? Štoviše, iz toga svoga raja nerijetko sustavno progone Boga, pa ne čudi što im posebno smetaju oni koji vjeruju u Boga i u Isusovo uskrsnuće, koji čuvaju biblijsku sliku o čovjeku stvorenom kao muškarac i žena, koji brane ljudski život od začeća do naravne smrti, koji se zalažu za istinsko dostojanstvo svakoga ljudskog bića. Novo je doba, nažalost, donijelo i nove načine suvremenih progona Kristovih učenika, koji su u svijetu i dalje znak osporavan". U tom je kontekstu kardinal Bozanić istaknuo jedan od kriterija po kojem se lako može prepoznati one koji obećavaju lažni raj na zemlji. Prema njegovim riječima to su suze. Pojasnio je, kako tamo gdje je uskrsli Krist nema suza, grča i boli, već vlada radost zbog otkupljenja, radost koja otklanja svaku sebičnost. Nasuprot tomu, „kod onih koji se nadaju da svojim prijedlozima, programima i projektima donose takozvani raj na zemlju, njihovu viziju uređenja svijeta i odnosa, netko često plaća suzama. Povijest svjedoči da se afirmiranje sustava ideologija po mjeri nekolicine na štetu većine plaćalo se ne samo novcem, nego žrtvama i životima".

Crkva vidi i današnje suze svoga vjernog naroda. Budući da je Isus došao na svijet, umro i uskrsnuo da 'život imamo, uistinu da ga imamo', ni Crkva se ne može pomiriti sa suzama i bolima koje ugrožavaju i odnose živote i zato naviješta Uskrsloga Krista, vjeruje u Njega i priziva sklad što ga je Bog od početka namijenio čovjeku, naglasio je kardinal Bozanić, te nastavio: „Svjetlo Uskrsloga Isusa obasjava i brojne uplakane o kojima bi se možda najradije šutjelo. Uzrok mnogih suza u suvremenom svijetu leži u golemoj društvenoj nepravdi, koja pokušava stvoriti nove odnose. To osjećaju na poseban način oni koji pate pod teretom siromaštva, koji zbog toga ne samo da gube ili su izgubili krov nad glavom, nego gube i živote. Njihove suze plod su sustava koji se zatvorio vrijednostima što ih je svojim uskrsnućem uspostavio Isus, u čijoj prisutnosti nikada nema odbačenih i napuštenih". Upozorio je, kako „nijedan sustav koji je u stanju ljudima oduzimati svetinju doma i mogućnost da pošteno zarađuju za svoj kruh, ne samo da nije otvoren za svjetlo Uskrsloga, nego to svjetlo i guši. Ako se zamračuje svjetlo Uskrsloga, komu se onda otvara prostor: moći, novci, ideologiji; grupašenjima? Kao vjernici pitamo se zašto dok odabrani jačaju toliki moraju slabjeti?" Podsjetio je, kako je to daleko od vrijednosti što ih promiče Isusovo uskrsnuće. Stoga, „potrebno nam je, dakle, novo okupljanje oko vrijednosti koje su uspostavljene Kristovim uskrsnućem. Kao Crkva pozivamo sve na otvoreni i hrabri dijalog, na međusobno poštivanje i respektiranje svih skupina i sastavnica našega društva, a posebno na zajedništvo u hrvatskom društvu, te na izbjegavanje stvaranja zbunjenosti i nepotrebnih napetosti koje prerastaju u obeshrabrenost, a obeshrabrenost u strah. Za nas kao vjernike jedini siguran put je onaj koji po vjeri vodi prema Uskrslome koju u baštini čuva vjera Crkve. Ona ima odgovore na brojna pitanja, stoga vas pozivam da se ne umorite u nastojanjima jačanja crkvene pripadnosti, u čemu nam pomažu i inicijative naše Sinode koje ponajprije rastu u obiteljima, pa u župnim zajednicama, kao i u drugim stvarnostima crkvenoga života. Zato uprimo molbeni pogled u uskrsloga i proslavljenoga Krista".

Homiliju je kardinal Josip Bozanić zaključio molitvom „Vjero u Uskrsloga Isusa ti uzdanice hrvatskih žena i muškaraca, podari nam svima uskrsnu hrabrost za suočavanje s novim izazovima. Vjero u Uskrsloga Isusa ti koja si nam očuvala obitelji čuvaj i dalje na okupu djecu, majke i očeve da ostanu oaze života. Vjero u Uskrsloga Isusa ti najveće blago naše Crkve i naroda hrvatskoga, čuvaj naše zajedništvo i ujedini nas u nastojanju da te nikada ne zatajimo. Vjero u Uskrsloga Isusa ti koja si plamtjela u srcu Presvete Bogorodice Marije, Kraljice Hrvata, ti koja sjajiš na licu blaženog Alojzija Stepinca, svjedoka istine i čiste savjesti dovedi sve nas do našega crkvenoga, narodnoga i osobnoga Uskrsa", te vjernicima poželio sretan i blagoslovljen Uskrs.

Euharistijsko slavlje pjevanjem su pratili Koralisti zagrebačke katedrale pod ravnanjem mo. Miroslava Martinjaka, uz orguljsku pratnju prof. Nevena Kraljića. (kta/ika)