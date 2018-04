Sarajevo, 1. travanj 2018.

Svečano Euharistijsko slavlje na svetkovinu Uskrsnuća Gospodnjega – Uskrsa, 1. travnja 2018. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s apostolskim nuncijem nadbiskupom Luigijem Pezzutom i pomoćnim biskupom vrhbosanskim mons. Perom Sudarom te uz koncelebraciju provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Joze Marinčića i još deset svećenika. Među brojnim vjernicima bile su i redovnice raznih družbi i bogoslovi.

Misno slavlje izravno je prenosila Radiotelevizija BiH, a vijest o tome prenijeli i brojni drugi mediji.

U uvodnoj riječi kardinal Puljić čestitao je Uskrs svim vjernicima u katedrali kao i onima koji su Svetu misu pratili putem elektroničkim medija. Dodao je i da je primio brojne čestitke koje su njemu, a preko njega i svima vjernicima, uputili brojni vjerski, politički i brojni drugi predstavnici.

U znak kajanja za grijehe i blagoslova, kardinal Puljić je na početku Misnog slavlja poškropio cijelu vjerničku zajednicu vodom koja je blagoslovljena na Misi bdijenja u svetoj uskrsnoj noći.

Nakon svečano otpjevane Slave te molitve i misnih čitanja, kardinal Puljić je u prigodnoj propovijedi još jednim svima čestitao Uskrs i poželio da „ovaj dan i ovo slavlje bude istinski sretno i blagoslovljeno“. Pozvao je na razmišljanje o otajstvu Kristova uskrsnuća. Podsjetio je da je Isus tijekom tri godine poučavao apostole i pripravljao ih na otajstvo vlastite muke, smrti i uskrsnuća.

„Međutim, nisu to uspjeli razumjeti. Jako su zbunjeni bili kada su ga vidjeli onako izmrcvarena, krvava, izmučena i mrtva sahranjena u grob na Veliki petak. Bila je to strašna njihova mora. Sve nade su u njega polagali, a sada, On je u grobu. I zatvorili su se ponovno u dvoranu posljednje večere što od potrebe da tješe jedan drugoga, a što od straha da i njih neće sada pohvatati jer takva je politika da često ganjaju one koji su protiv“, kazao je kardinal Puljić. Dodao je kako je zanimljivo da su Isusa na križnom putu pratile i pojedine žene koje, zbog toga što su Isusa sahranili na brzinu u novi grob Josipa iz Arimateje, nisu uspjele pomazati njegovo tijelo miomirisnim pomastima za ukop.

Kardinal Puljić je dodao da su žene zato odlučile obaviti obred pomazanja Isusova mrtvog tijela odmah čim prođe subotnji dan mira kada nije bilo dopušteno raditi. Kazao je da su žene, idući na grob u rano nedjeljno jutro, razmišljale o tome tko će im otkotrljati ogromni kamen koji je bio dokotrljan na ulaz u Isusov grob. „I dok su razmišljale, stigle su na grob; i bile su zbunjene jer nije bilo straže, a i kamen je bio odvaljen“, rekao je kardinal Puljić i dodao da su žene hrabro došle do groba i zavirile u njega te vidjele da nema Isusova tijela. „Neki mladić njima iznutra kaže: 'Tražite Nazarećanina – nema ga, uskrsnuo je.' I daje im poruku da prenesu to apostolima“, protumačio je kardinal Puljić.

„Prve vjesnice uskrslog Krista bile su žene. Njima je dao povjerenje da one nose radosnu vijest“, kazao je kardinal Puljić dodajući da to nije slučajno. „Kroz svu povijest žene su imale najvažniju ulogu u formaciji vjere kod djece. One prenose to srcem. Žene su srcem tražile Isusa i najprije su srcem ponijele Isusa učenicima. Koliko god su učenici bili posebno izabrani, njima žene donose poruku: nema ga u grobu; uskrsnuo je“, kazao je kardinal Puljić te ponovno podsjetio na izreku poznatoga njemačkoga patra Josepha Kentenicha, utemeljitelja Schönstattskog pokreta, da društvo pada ili raste dostojanstvom žene. „Neće ženama deklaracija vratiti dostojanstvo žene nego će njima dostojanstvo vratiti njihova svijest Bogom dana da tu ulogu imaju da prenose srcem snagu vjere. Zato želimo i danas vratiti to dostojanstvo žene, vratiti njezinu ulogu i vrjednovanje. One su blagovjesnice uskrsloga Krista“, kazao je kardinal Puljić dodajući da su žene prenijele vijest apostolima o praznom Isusovu grobu.

„I taj grob i danas je prazan“, istaknuo je kardinal Puljić te rekao da se na grobu u kojem je ležalo Isusovo mrtvo tijelo danas nalazi crkva koju bi trebalo zvati crkvom Kristova uskrsnuća a ne Isusova groba jer je tu bio grob iz kojeg je Isus ustao živ. Usporedio je Isusovo ustajanje iz groba s jutarnjim suncem uskrsnog jutra te dodao da svjetlost uskrslog Krista čovjeku osmišljava život i patnju.

„Kristovo uskrsnuće daje jamstvo života vječnoga i uskrsnuća mrtvih. Slaviti Kristovo uskrsnuće znači naći sebe u Kristovu životu“, rekao je kardinal Puljić podsjećajući da je Isus za sebe kazao da je „Put, Istina i Život“. „I mi želimo tu Istinu upoznati, taj Put slijediti i istinski živjeti“, rekao je kardinal Puljić.

Pošto je podsjetio da je i apostolima trebalo puno vremena da i srcem prihvate Isusovu riječ te povjeruju u Kristovo uskrsnuće od mrtvih, istaknuo je da tako i kršćanin treba rasti u vjeri u Krista živoga. Vjeru je usporedio s gorivom u motornom vozilu. Kazao je da vozilo dobro vozi kada je gorivo čisto, ali i da počne „trokirati“ kada se gorivo pomiješa s vodom. „Rekao bih da se često tako razvodni gorivo vjere i čovjek trokira u svom životu jer se prizemlji“, kazao je kardinal Puljić dodajući da čovjek treba Krista cjelovito prihvatiti u svom životnom hodu.

„Zato želimo, slaveći Uskrs, obnoviti tu uskrsnu vjeru, jer Kristovo uskrsnuće temelj je naše vjere; od toga živimo; to nas osmišljava i to je izvor naše nade i snage. Slavljem Uskrsa mi se, zapravo, obnavljamo u svom životnom hodu da osmislimo sve naše patnje, sva naša nastojanja i sve naše muke. Zato, draga braćo i sestre, danas, slaveći ovo Kristovo uskrsnuće, mi zapravo tražimo sebe. Isusu ništa više dodati ne možemo; On je proslavljen. Ali, gledajući to što slavimo, mi obnavljamo svoju vjeru: da se ne bojimo križa, života i ne bojimo se priznati svoje slabosti, da smo se prizemljili, da smo zaboravili na one prave vrjednote. Zato želim ponovo pozvati hrabre majke, hrabre žene, vjerovjesnice evanđelja: odgajajte vjeru u srcima djece srcem, jer mi muškarci često pametujemo a majke to srcem prenose i djeca čitaju iz njihovih očiju ono što je lijepo, drago i plemenito. Zato ne zaboravite svoju ulogu! Mijenjajte ovo društvo svojom plemenitošću, svojom snagom srca i vjere, pa neka ovo društvo ozdravi upravo vašim plemenitim srcem! A i mi muškarci da shvatimo da je silno važno uvažavati tu našu različitost. Uz dužno poštovanje prema svim konvencijama, mi moramo shvatiti: život gradimo na temelju vjere u uskrslog Krista i od toga živimo, to svjedočimo i želimo tako ovaj svijet mijenjati“, kazao je na kraju svoje propovijedi kardinal Puljić.

Zvučni zapis propovijedi kardinala Puljića poslušajte u nastavku:



Tijekom Svete mise liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića, a u asistenciji su bili bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa.

Nakon Svete mise kardinal Puljić upriličio je primanje za članove Katedralnog mješovitog zbora i druge vjernike grada Sarajeva. U obiteljima slavlje Uskrsa nastavljeno je zajedničkim objedom. (kta)

Foto: Zvonimir Aždajić

foto