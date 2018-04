Skopje, 1. travanj 2018.

U uskrsnoj noći s 31. ožujka na 1. travnja 2018. u skopskoj katedrali Presv. Srca Isusova Misu Vazmenog bdijenja predslavio je skopski biskup i apostolski egzarh u Makedoniji mons. dr. Kiro Stojanov.

U suslavlju s biskupom Stojanovim bili su: skopski župnik don Davor Topić, biskupijski kancelar o. Marjan Ristov, umirovljeni svećenik mons. Antun Cirimotić i profesor na KBF-u u Sarajevu vlč. dr. Dubravko Turalija.

Slavlje bdijenja započelo je blagoslovom ognja ispred katedrale, te unošenjem svijeće u katedralu i službom svjetla, pod kojom je Hvalospjev uskrsnoj svijeći svečano otpjevao vlč. Turalija.

Biskup Stojanov u svojoj homiliji je kazao da ljudska sloboda pod utjecajem lošeg duha može dovesti do toga da čovjek živi kao da Bog ne postoji. „Tim činom sebičnosti i oholosti čovjek si je navukao posljedice koje svi mi osjećamo, a to je česta tama i konačno smrt kao posljedica grijeha. Krist je novi Adam i u njemu započinje novo čovještvo, ali to novo stvorenje ne mijenja prirodu starog čovjeka nego izdiže na nivo stvarnosti koja nadmašuje svaku ograničenost. Kristovo Uskrsnuće izdiže se nad događajem povijesti i kao takvo otvara vrata nove povijesti u kojoj mi samo predosjećamo kakva je veličina novoga čovjeka u Božjem planu. Uskrsnuće je iskorak u povijesti, a nas, kao one koji vjeruju, Bog poziva da budemo svjedoci tog događaja, što predstavlja iskorak prema novom vremenu s Kristom“, kazao je biskup Stojanov.

„Draga braćo i sestre pozivam vas u ovoj uskrsnoj noći da ne bježimo od Božjeg glasa nego da poslušamo i da svjedočimo: 'Isus je živ, Isus je uskrsnuo i sreo sam ga!' Želim da nas posjeti anđeo uskrsnuća i da odstrani kamen s vrata našeg srca, a ujedno da molimo da oslobodi Crkvu od progonstva, klevete i napada. S ovim mislima želim da vam bude blagoslovljen dan Kristova Uskrnuća“, potaknuo je biskup Stojanov koji je na kraju zaželio svim vjernicima sretan Uskrs, zahvaljujući na nazočnosti predstavnicima državne vlasti, te ostalih struktura, kao i medijima koji su omogućili izravno gledanje slavlja Vazmenoga bdijenja iz skopske katedrale.

Katedrala je bila ispunjena mnoštvom vjernika, a nazočan je bio i predsjednik Republike Makedonije Đorđe Ivanov, zamijenik predsjednika Vlade RM i ministar unutarnjih poslova Oliver Spasovski, ministar ber resora zadužen za dijasporu Edmond Ademi, ministar bez resora Zoran Šapurić, ravnatelj Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Darijan Sotirovski, te osobe iz diplomatskog kora i kulturnoga života.

Pod Misom je pjevao župni katedralni zbor pod ravnanjem s. Tatjane Atanasov, a svečanom služenju doprinijeli su župni ministranti. (kta)

